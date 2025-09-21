Erison Ramírez, delantero de UTC, sorprendió con una contundente reflexión luego de perder el partido en el último minuto contra Universitario por la décima fecha del Torneo Clausura. El cuadro de Cajamarca hizo un buen partido, pero una desafortunada jugada defensiva terminó en un golazo de Álex Valera en los tiempos de descuento. De este modo, el agónico resultado puso contra las cuerdas al equipo Cutervo e ilusiona a la 'U' con el tricampeonato.

El atacante de UTC reconoció que empezaron bien el compromiso e incluso se adelantaron en el marcador, pero se les escapó de las manos el resultado. Sin duda, una mínima distracción ante Universitario puede costarle caro a cualquier escuadra de la Liga 1. Los 'cremas' se mantienen en imparables en el último certamen de la temporada.

¿Qué dijo Erison Ramírez sobre la agónica derrota ante Universitario por el Torneo Clausura?

El joven delantero no pudo ocultar su incomodidad por la derrota en el último suspiro del partido. "Yo creo que el primer tiempo salimos a buscar el gol de contra, pero ya con mi ingreso pudimos hacer el empate. Se nos va el triunfo de las manos y creo que el partido ante Universitario ya pasó, ahora a pensar en Garcilaso que jugamos el jueves", reveló el goleador de 27 años en el medio digital 'Oveja Negra'.

Asimismo, reconoció la grandeza del bicampeón de la Liga 1 y recordó que su paso por Alianza Lima en 2017. "Sin duda es algo lindo anotarle a un equipo grande, como se dice en el Perú, y es una motivación muy grande para mí, aún más que yo salí de Alianza Lima", sentenció el extremo ofensivo.

¿Qué dijo Jesús Castillo luego del agónico triunfo de Universitario ante UTC por Torneo Clausura?

"Más lo hacemos por nosotros, porque nosotros queremos ganar, nos preparamos para esto. No nos importan los demás y nosotros queremos ganar todos los partidos", declaró Castillo en zona mixta. Posteriormente, acotó cuáles fueron los errores de la 'U' en el partido ante UTC. "Nos costó porque no metimos los goles, es por eso. Tuvimos varias situaciones claras, pero tenemos que hacerlo para no sufrir al final", agregó en Movistar Deportes.