Alianza Lima enfrentará este jueves 25, desde las 7.30 p.m. (hora peruana), a Universidad de Chile en Coquimbo. El Estadio Municipal Francisco Sánchez Rumoroso será escenario de un gran duelo por los cuartos de final de la Copa Sudamericana. En la antesala, un jugador del conjunto chileno encendió la previa con un mensaje que levantó expectativas.

Lucas Assadi utilizó sus redes sociales para enviar palabras de aliento que motivaron tanto a sus hinchas como a sus compañeros. El volante, formado en la U, atraviesa un gran momento en la temporada y asume con liderazgo la importancia de estos días decisivos para su equipo.

Lucas Assadi manda mensaje a Alianza Lima

Universidad de Chile afrontará este jueves el duelo más trascendental de su temporada, cuando reciba a Alianza Lima por la Copa Sudamericana con el objetivo de llegar a semifinales. En ese contexto, el jugador compartió un mensaje lleno de emoción para motivar a su equipo y a la hinchada. “Será una hermosa semana", se lee en su publicación vía IG.

¿Cuándo juega Alianza Lima contra U. de Chile?

El encuentro entre ambos equipos se disputará este jueves 25 a las 7.00 p.m. (hora peruana) en el Estadio Municipal Francisco Sánchez Rumoroso, ubicado en Coquimbo, Chile.

¿Dónde ver el Alianza Lima vs U. de Chile?

El Alianza Lima contra U. de Chile se podrá ver por la señal de ESPN, Disney+, DSport y DGo. Además, el minuto a minuto podrás seguir aquí en La República Deportes.