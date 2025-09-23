HOYSuscripcion LR Focus

'Puma' Carranza recomienda la posición ideal para Erick Noriega tras cometer dos penales con Gremio: “Debe jugar de…”

El apoyo de Gremio hacia Noriega fue destacado por el 'Puma' Carranza, quien señaló que este respaldo es común en instituciones grandes.

'Puma' Carranza habló sobre Erick Noriega tras los penales que cometió. Foto: composición LR/captura Trivu TV/difusión
'Puma' Carranza habló sobre Erick Noriega tras los penales que cometió. Foto: composición LR/captura Trivu TV/difusión

Erick Noriega estuvo en el centro de las críticas luego de cometer dos penales en el encuentro entre Gremio e Internacional. A pesar de los cuestionamientos, el exjugador de Alianza Lima recibió el apoyo de su capitán, del técnico Mano Menezes e incluso del propio club, que le dedicó un mensaje en redes sociales.

Asimismo, José ‘Puma’ Carranza, referente de Universitario de Deportes, resaltó en el programa Trivu TV el respaldo que tuvo el ‘Samurai’ por parte del equipo ‘Tricolor’, aunque puntualizó que este tipo de gestos solo suelen darse en instituciones grandes. Además, destacó que Noriega debería seguir jugando de central, pues de 6 no, ya que no corre mucho.

PUEDES VER: Paulo Autuori desatado contra Agustín Lozano tras empate 0-0 de Sporting Cristal ante Juan Pablo II: "No me traten de idiota"

lr.pe

¿Qué dijo el 'Puma' Carranza sobre Erick Noriega?

"Cuando son esta clase de equipos grandes como Gremio, te ayudan, pero cuando es un equipo chico, al peruano le cuesta. ¿Quiénes fueron los peruanos que estuvieron en equipos grandes? Solamente Pizarro, 'Loco' Vargas", explicó en un primer momento en referencia al apoyo que brindó Gremio a Noriega.

"Si Erick Noriega se pone en punto, se lo lleva de encuentro a Walter Kannemann. Un '6' tiene que ser combativo y no lo es, él debe jugar de back central. En el medio tienes que correr, por ejemplo (Pedro) Aquino es trajinador y él no es trajinador", agregó.

PUEDES VER: Julio César Uribe revela si hubo presión de la dirigencia de Sporting Cristal para el debut de Cristian Benavente: "Es parte de nuestra jungla"

lr.pe

Gremio respalda a Erick Noriega con emotiva publicación

Vía redes sociales, Gremio no dudo en brindar unas palabras, motivaciones para Noriega a quien se le vio muy afectado por haber cometido estos dos penales. "Se trata de cuánto puedes aguantar y seguir adelante, cuánto puedes aguantar y seguir intentándolo. Eres un luchador, Noriega, y la nación Tricolor está contigo", se lee en su post.

