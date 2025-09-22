Varios usuarios de TikTok compartieron un video grabado en el Metropolitano donde se observa a una mujer lanzando insultos racistas a pasajeros del transporte público. En el metraje se observa a la fémina, vestida con una camiseta de Alianza Lima, incómoda por la cantidad de usuarios que se encontraban en el bus:

“Creen que por ustedes voy a entrar como un animal”, con aquella frase empezó la discusión, que terminó viralizándose en internet. Ante el escándalo, la influencer cerró sus cuentas en Instagram y en la red social china.

Conductora de pódcast deportivo lanza insultos racistas

La mujer, que habría sido identificada por los usuarios de redes sociales como Alejandra Argumedo, quien sería conductora en el pódcast deportivo Hinchas Al Aire, donde figuraría bajo su nombre de usuario Ale.futbol10, desencadenó su ira contra otros pasajeros que se encontraban parados en el transporte público.

“Les duele porque a todos, como son unos serranos, les duele que les diga la verdad. Serranos son y serranos morirán. Toda mi familia es de Lima. Todos los serranos. Todas las vicuñas, las llamas, alpacas”, expresó.

El video se viralizó rápidamente por TikTok, donde los usuarios mostraron su indignación. Mientras algunos identificaron a la presunta mujer y expusieron datos personales de la misma, otros tomaron la situación con humor y se mostraron orgullosos de sus raíces andinas.

“Un serrano mirando este video desde mi carro”. ¿Y es malo ser serrano? Yo orgullosa de ser serrana”, fueron algunos de los comentarios. Tras el incidente, las cuentas de Alejandra Argumedo se encuentran eliminadas o no habidas en las redes sociales donde antes solía estar activa.

¿Los insultos racistas te pueden llevar a la cárcel en Perú?

Según el Código Penal, quien cometa discriminación puede ser sancionada con cárcel efectiva no menor de dos años ni mayor de tres. Asimismo, en algunos casos puede considerarse una reparación civil.

Según señaló Daniel Vargas Valle, supervisor de Asistencia Legal y Defensa de Víctimas de la Defensa Pública del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH), en el programa virtual 'Consultorio legal', la denuncia por este acto debe realizarse ante una comisaría o en el Ministerio Público. En estos espacios se pueden presentar pruebas como chats, documentos o videos que permitan demostrar que se trata de una acción reiterada.

Asimismo, detalló que este delito se puede relacionar a algún tipo de violencia psicológica, como trato diferenciado, motivo prohibido y limitación a un goce de derecho fundamental, pudiendo darse además por color de la piel, origen, etnia, sexo, religión, discapacidad, enfermedad, orientación sexual, identidad de género, condición económica, social u otra índole.