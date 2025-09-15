HOYSuscripcion LR Focus

EE. UU. atacó barco con droga frente a costa de Venezuela
Programación Copa Sudamericana y Libertadores: horarios y canales por los cuartos de final de los torneos Conmebol

Esta semana se jugarán los primeros partidos de los cuartos de final de la Libertadores y la Sudamericana. La jornada empezará el martes 16 y culminará el jueves 18. Alianza Lima es el único equipo peruano disputando un certamen Conmebol.

La ida de los cuartos de la Sudamericana y Libertadores se comenzará a jugar desde este martes 16. Foto: composición LR/Club Alianza Lima/SE Palmeiras
La ida de los cuartos de la Sudamericana y Libertadores se comenzará a jugar desde este martes 16. Foto: composición LR/Club Alianza Lima/SE Palmeiras

Se reanuda la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana. Son 8 equipos los que aún se mantienen en carrera en cada certamen con el objetivo de llegar a la gran final. Luego del parón por las Eliminatorias Sudamericanas y la clasificación de la UEFA, se reanudaron las competiciones de cada país y también los torneos Conmebol. La ida de estos cuartos de final comenzará a disputarse desde este martes 16 hasta el jueves 18.

Por el lado de Perú, Alianza Lima buscará su pase a la semifinal ante U. de Chile, que llegó a esta instancia por decisión de la Conmebol, por un fallo extradeportivo tras los hechos de violencia ocurridos con Independiente en Avellaneda.

Programación cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025

Conoce el horario y los canales de los 4 partidos que se jugarán en esta instancia de la Sudamericana.

Martes 16 de septiembre

  • Lanús vs Independiente | 7.30 p. m. | Estadio Ciudad de Lanús Néstor Díaz Pérez | DSports y Tigo Sports.

Miércoles 17 de septiembre

  • Bolívar vs Atlético Mineiro | 5.00 p. m. | Estadio Hernando Siles | DSports y Tigo Sports
  • Independiente del Valle vs Once Caldas | 7.30 p. m. | Ciudad Deportiva Independiente del Valle | ESPN, ESPN 2 y Disney Plus.

Jueves 18 de septiembre

  • Alianza Lima vs U. de Chile | 7.30 p. m. | Estadio Alejandro Villanueva | ESPN, ESPN 2, ESPN 4 y Disney Plus.

Programación cuartos de final de la Copa Libertadores 2025

Conoce el horario y los canales de los 4 partidos que se jugarán en esta instancia de la Libertadores.

Martes 16 de septiembre

  • Vélez vs Racing | 5.00 p. m. | Estadio José Amalfitani | Fox Sports, ESPN, ESPN 2, ESPN Premium, Chilevisión y Pluto TV

Miércoles 17 de septiembre

  • River Plate vs Palmeiras | 7.30 p. m. | Estadio Monumental de Buenos Aires | Fox Sports, Telefe, Pluto TV, ESPN Premium, ESPN y ESPN 2

Jueves 18 de septiembre

  • LDU vs Sao Paulo | 5.00 p. m. | Estadio Rodrigo Paz Delgado | Fox Sports, ESPN Premium, ESPN y ESPN 2
  • Flamengo vs Estudiantes | 7.30 p. m. | Estadio de Maracaná | Fox Sports, ESPN Premium, ESPN y ESPN 2.
