Programación Copa Sudamericana y Libertadores: horarios y canales por los cuartos de final de los torneos Conmebol
Esta semana se jugarán los primeros partidos de los cuartos de final de la Libertadores y la Sudamericana. La jornada empezará el martes 16 y culminará el jueves 18. Alianza Lima es el único equipo peruano disputando un certamen Conmebol.
- Delantero de U. de Chile habla sobre derrota de Alianza Lima ante Garcilaso y advierte previo a duelo por Sudamericana: "Iremos a ganar"
Se reanuda la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana. Son 8 equipos los que aún se mantienen en carrera en cada certamen con el objetivo de llegar a la gran final. Luego del parón por las Eliminatorias Sudamericanas y la clasificación de la UEFA, se reanudaron las competiciones de cada país y también los torneos Conmebol. La ida de estos cuartos de final comenzará a disputarse desde este martes 16 hasta el jueves 18.
Por el lado de Perú, Alianza Lima buscará su pase a la semifinal ante U. de Chile, que llegó a esta instancia por decisión de la Conmebol, por un fallo extradeportivo tras los hechos de violencia ocurridos con Independiente en Avellaneda.
PUEDES VER: Juan Reynoso hizo duro análisis tras derrota ante Universitario y advirtió a jugadores de Melgar para el 2026: 'Al que le alcance estará'
Programación cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025
Conoce el horario y los canales de los 4 partidos que se jugarán en esta instancia de la Sudamericana.
Martes 16 de septiembre
- Lanús vs Independiente | 7.30 p. m. | Estadio Ciudad de Lanús Néstor Díaz Pérez | DSports y Tigo Sports.
Miércoles 17 de septiembre
- Bolívar vs Atlético Mineiro | 5.00 p. m. | Estadio Hernando Siles | DSports y Tigo Sports
- Independiente del Valle vs Once Caldas | 7.30 p. m. | Ciudad Deportiva Independiente del Valle | ESPN, ESPN 2 y Disney Plus.
Jueves 18 de septiembre
- Alianza Lima vs U. de Chile | 7.30 p. m. | Estadio Alejandro Villanueva | ESPN, ESPN 2, ESPN 4 y Disney Plus.
PUEDES VER: Carlos Bustos, DT de Deportivo Garcilaso, revela qué sintió al ganar 4-3 en Matute: 'A Alianza Lima le deseo…'
Programación cuartos de final de la Copa Libertadores 2025
Conoce el horario y los canales de los 4 partidos que se jugarán en esta instancia de la Libertadores.
Martes 16 de septiembre
- Vélez vs Racing | 5.00 p. m. | Estadio José Amalfitani | Fox Sports, ESPN, ESPN 2, ESPN Premium, Chilevisión y Pluto TV
Miércoles 17 de septiembre
- River Plate vs Palmeiras | 7.30 p. m. | Estadio Monumental de Buenos Aires | Fox Sports, Telefe, Pluto TV, ESPN Premium, ESPN y ESPN 2
Jueves 18 de septiembre
- LDU vs Sao Paulo | 5.00 p. m. | Estadio Rodrigo Paz Delgado | Fox Sports, ESPN Premium, ESPN y ESPN 2
- Flamengo vs Estudiantes | 7.30 p. m. | Estadio de Maracaná | Fox Sports, ESPN Premium, ESPN y ESPN 2.