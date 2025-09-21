HOYSuscripcion LR Focus

Jorge Fossati y su fuerte frase tras agónico triunfo de Universitario para volver a la cima: “Goles que erras allá puede costarte caro”

El delantero 'crema' aprovechó un rebote y definió con precisión, impulsando las esperanzas del club hacia el tricampeonato y recuperando la cima del Torneo Clausura 2025.

Jorge Fossati sorprende con declaraciones luego del agónico triunfo de la 'U'. Foto: Lr/RPP
Universitario de Deportes logró un agónico triunfo ante UTC, tras un golazo de Álex Valera en la última jugada del partido correspondiente a la décima fecha del Torneo Clausura. El delantero 'crema' aprovechó el rebote de la pelota en la cabeza de un defensor y definió con jerarquía. Sin duda, una anotación que vale oro y que ilusiona a los hinchas de la 'U' con el tricampeonato luego de recuperar la cima del último certamen de la temporada.

A Universitario no le quedaba otra que ganar, ya que su principal perseguidor (Cusco FC) es posible que supere mañana a ADT. Por este motivo, Jorge Fossati salió con su once titular de gala para demoler a UTC, aunque el triunfo le costó más de la cuenta. De todos modos, el 'Nono' saboreó una importante victoria y dejó una contundente frase que resume bien el partido. La efectividad sigue siendo innegociable.

PUEDES VER: Álex Valera y su fuerte mensaje tras victoria de Universitario: "Primero hay que responder en la cancha y luego hablar"

¿Qué dijo Jorge Fossati sobre el agónico triunfo de Universitario?

El experimentado entrenador no dudó en soltar una conocida y vieja frase. "Hubo un partido hasta el 1-1 en donde Universitario controló, dominó y creo que no sé cuántas situaciones de gol, solo concretamos una y hay una vieja frase del fútbol que goles que erras allá, puede costarte caro", declaró Jorge Fossati en conferencia de prensa.

Asimismo, reconoció que deben afinar la puntería en relación a las llegadas o aproximaciones."100 llegadas, pero muy poca concreción por distintos motivos, lamentablemente. Por eso apelamos a un fútbol que no es en el que creemos o una formación que está para situaciones de emergencia y esta entendimos que era una", sentenció.

PUEDES VER: Erinson Ramírez marcó golazo para UTC ante Universitario y mandó callar al estadio Mansiche

Valera sobre críticas a su profesionalismo: "Doy el 100% siempre"

Acerca de los cuestionamientos a su profesionalismo, a raíz de su más reciente desconvocatoria de la selección peruana, Valera aseguró que solo le importa la opinión de la gente que es cercana a él y lo conoce. "Mis compañeros, mis dirigentes y entrenadores saben que doy el 100% siempre. Mientras que mi familia y toda la gente que siempre me acompaña en las buenas y en las malas sepan que estoy haciendo las cosas bien, lo demás no me importa", sentenció en zona mixta luego de darle la victoria a la 'U'.

