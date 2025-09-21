Universitario de Deportes logró un agónico triunfo ante UTC, tras un golazo de Álex Valera en la última jugada del partido correspondiente a la décima fecha del Torneo Clausura. El delantero 'crema' aprovechó el rebote de la pelota en la cabeza de un defensor y definió con jerarquía. Sin duda, una anotación que vale oro y que ilusiona a los hinchas de la 'U' con el tricampeonato luego de recuperar la cima del último certamen de la temporada.

A Universitario no le quedaba otra que ganar, ya que su principal perseguidor (Cusco FC) es posible que supere mañana a ADT. Por este motivo, Jorge Fossati salió con su once titular de gala para demoler a UTC, aunque el triunfo le costó más de la cuenta. De todos modos, el 'Nono' saboreó una importante victoria y dejó una contundente frase que resume bien el partido. La efectividad sigue siendo innegociable.

¿Qué dijo Jorge Fossati sobre el agónico triunfo de Universitario?

El experimentado entrenador no dudó en soltar una conocida y vieja frase. "Hubo un partido hasta el 1-1 en donde Universitario controló, dominó y creo que no sé cuántas situaciones de gol, solo concretamos una y hay una vieja frase del fútbol que goles que erras allá, puede costarte caro", declaró Jorge Fossati en conferencia de prensa.

Asimismo, reconoció que deben afinar la puntería en relación a las llegadas o aproximaciones."100 llegadas, pero muy poca concreción por distintos motivos, lamentablemente. Por eso apelamos a un fútbol que no es en el que creemos o una formación que está para situaciones de emergencia y esta entendimos que era una", sentenció.

Valera sobre críticas a su profesionalismo: "Doy el 100% siempre"

Acerca de los cuestionamientos a su profesionalismo, a raíz de su más reciente desconvocatoria de la selección peruana, Valera aseguró que solo le importa la opinión de la gente que es cercana a él y lo conoce. "Mis compañeros, mis dirigentes y entrenadores saben que doy el 100% siempre. Mientras que mi familia y toda la gente que siempre me acompaña en las buenas y en las malas sepan que estoy haciendo las cosas bien, lo demás no me importa", sentenció en zona mixta luego de darle la victoria a la 'U'.