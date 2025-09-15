Carlos Zambrano no tuvo reparos en apuntar contra Universitario. En principio, el defensor de Alianza Lima se refirió a la sanción que recibió por parte de la Comisión Disciplinaria de la FPF después del clásico. Asimismo, criticó fuertemente a los árbitros y a la 'U' porque, bajo su punto de vista, reclaman todo y ello está dañando el folclore del fútbol. Uno de los que fue consultado sobre estas declaraciones fue Jorge Fossati, entrenador crema.

El entrenador uruguayo, quien fue abordado por la prensa local tras el triunfo de Universitario en Arequipa, no quiso profundizar en el tema. Sin embargo, dejó en claro que Zambrano es una persona que conoce muy bien cómo desenvolverse en el mundo de la polémica.

Jorge Fossati respondió a Carlos Zambrano tras polémicas palabras contra Universitario

Al término de su conversación con los medios, Jorge Fossati fue consultado sobre Carlos Zambrano. El 'Nonno' aseguró que le tiene un gran cariño al 'Káiser', con quien compartió durante su estadía en la selección peruana. No obstante, evitó entrar en controversias.

"Lo aprecio mucho a Carlos Zambrano, él sabe manejarse en el mundo de la polémica, yo no, se lo dejo a él", declaró el entrenador de Universitario, quien además expresó su alegría por la victoria de la 'U' contra Melgar de Juan Reynoso.

¿Qué dijo Carlos Zambrano sobre Universitario?

"Esperemos que no nos suspendan más jugadores o que no se sigan quejando de nosotros. Parecemos niñitas quejándonos de todo. Mejor que jueguen vóley los del costado. Es muy raro de verdad, unas sanciones tan altas, siempre cae sobre el club, sobre Alianza. Causa sospechas. Es algo muy raro, no quisiera señalar a nadie, pero es algo muy incómodo para el club y para nosotros como jugadores", expresó el 'León' para 'Fútbol en América'.

"Creo que Jordi (Espinoza) se está equivocando o creo que está mintiendo, pero los árbitros tienen la de ganar. Al final, en el fútbol se está perdiendo esa euforia o calentura del momento que ya no se puede cometer. Creo que en Matute han habido jugadores también que han hecho gestos provocando a la tribuna y nunca les pasó nada, pero como es Alianza, se quieren hacer notar los árbitros", añadió el zaguero de 36 años.