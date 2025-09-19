Universitario vs UTC EN VIVO por el Torneo Clausura de la Liga 1: ¿a qué hora y donde ver el partido por la fecha 10?

Universitario deberá visitar Trujillo para su compromiso frente a UTC de Cajamarca, esto debido a que los cajamarquinos decidieron cambiar de sede, ya que el Estadio Mansiche de Trujillo cuenta con mayor capacidad. Los cremas buscarán volver al liderato tras perderlo a causa de la victoria de Cusco FC sobre Ayacucho FC.

Por su parte, ‘Los Gavilanes’ arrastran una racha negativa y se encuentran en el puesto dieciocho con solo dos puntos en lo que va del torneo, por lo que se presentan como una buena oportunidad para que los cremas sigan escalando posiciones en la tabla. El partido se jugará este sábado 20 de setiembre y se podrá seguirse EN VIVO y DIRECTO desde las 7.00 p.m. (hora peruana), y lo podrás seguir desde a la señal de L1 Max. Sin embargo, el minuto a minuto también podrás encontrarlo aquí en La República Deportes.

¿A qué hora juega Universitario vs UTC?

El partido entre Universitario y UTC se podrá seguir desde las 7.00 p.m. (hora peruana). A continuación los horarios para otros países.

Colombia : 7.00 p. m.

: 7.00 p. m. Ecuador : 7.00 p. m.

: 7.00 p. m. Bolivia : 8.00 p. m.

: 8.00 p. m. Venezuela : 8.00 p. m.

: 8.00 p. m. Chile : 9.00 p. m.

: 9.00 p. m. Paraguay : 9.00 p. m.

: 9.00 p. m. Argentina : 9.00 p. m.

: 9.00 p. m. Uruguay : 9.00 p. m.

: 9.00 p. m. Brasil: 9.00 p. m.

¿Dónde ver Universitario vs UTC por el Torneo Clausura?

El encuentro podrá verse en vivo en todo el Perú a través de L1 MAX (Liga1 MAX) y también podrás seguirlo en La República Deportes.

¿Cuándo juegan Universitario vs UTC?

Los cremas y los cajamarquinos jugarán este sábado 20 en el Estadio Mansiche de Trujillo, que cuenta con una capacidad para 25,036 personas.

Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2025