Fútbol Peruano

Universitario vs UTC EN VIVO por el Torneo Clausura de la Liga 1: ¿a qué hora y donde ver el partido por la fecha 10?

Universitario enfrentará a UTC de Cajamarca este fin de semana en el Estadio Mansiche de Trujillo, donde buscan recuperar el liderato tras la victoria de Cusco FC.

Universitario de Deportes vs UTC EN VIVO por el Torneo Clausura de la Liga 1. Foto: composición LR/Universitario/UTC
Universitario de Deportes vs UTC EN VIVO por el Torneo Clausura de la Liga 1. Foto: composición LR/Universitario/UTC

Universitario deberá visitar Trujillo para su compromiso frente a UTC de Cajamarca, esto debido a que los cajamarquinos decidieron cambiar de sede, ya que el Estadio Mansiche de Trujillo cuenta con mayor capacidad. Los cremas buscarán volver al liderato tras perderlo a causa de la victoria de Cusco FC sobre Ayacucho FC.

Por su parte, ‘Los Gavilanes’ arrastran una racha negativa y se encuentran en el puesto dieciocho con solo dos puntos en lo que va del torneo, por lo que se presentan como una buena oportunidad para que los cremas sigan escalando posiciones en la tabla. El partido se jugará este sábado 20 de setiembre y se podrá seguirse EN VIVO y DIRECTO desde las 7.00 p.m. (hora peruana), y lo podrás seguir desde a la señal de L1 Max. Sin embargo, el minuto a minuto también podrás encontrarlo aquí en La República Deportes.

PUEDES VER: Renato Tapia publica mensaje en medio de designación de Manuel Barreto como DT de la selección peruana: "Levante la mano el que no se lo esperaba"

lr.pe

¿A qué hora juega Universitario vs UTC?

El partido entre Universitario y UTC se podrá seguir desde las 7.00 p.m. (hora peruana). A continuación los horarios para otros países.

  • Colombia: 7.00 p. m.
  • Ecuador: 7.00 p. m.
  • Bolivia: 8.00 p. m.
  • Venezuela: 8.00 p. m.
  • Chile: 9.00 p. m.
  • Paraguay: 9.00 p. m.
  • Argentina: 9.00 p. m.
  • Uruguay: 9.00 p. m.
  • Brasil: 9.00 p. m.

¿Dónde ver Universitario vs UTC por el Torneo Clausura?

El encuentro podrá verse en vivo en todo el Perú a través de L1 MAX (Liga1 MAX) y también podrás seguirlo en La República Deportes.

PUEDES VER: FPF sorprende y designa a Manuel Barreto como DT de la selección peruana en reemplazo de Óscar Ibáñez: "Lo respaldamos plenamente"

lr.pe

¿Cuándo juegan Universitario vs UTC?

Los cremas y los cajamarquinos jugarán este sábado 20 en el Estadio Mansiche de Trujillo, que cuenta con una capacidad para 25,036 personas.

Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2025

Pos.EquipoPts.PJGEPGFGCDif.
1Cusco FC197610113+8
2Universitario188530135+8
3Deportivo Garcilaso179450148+6
4Sporting Cristal158431155+10
5Cienciano128332127+5
6Alianza Lima128332109+1
7Los Chankas1274031114-3
8Comerciantes Unidos11832310100
9Atlético Grau7831411110
10FBC Melgar109243911-2
11Alianza Universidad109314912-3
12ADT98314812-4
13Juan Pablo II9723278-1
14Sport Huancayo992341114-3
15Alianza Atlético77142330
16Ayacucho FC78215610-4
17Sport Boys59126412−8
18UTC27025512−7
19Deportivo Binacional00000000
Alineaciones Universitario versus UTC en Trujillo por la fecha 10 del Torneo Clausura 2025

'Flaco' Granda revela que Alianza Lima será rival de Barcelona: Universitario habría rechazado amistoso por fuerte motivo

Álex Valera calienta la previa del Universitario ante UTC por el Torneo Clausura: "Tenemos que ganar, la tabla está muy apretada"

Néstor Gorosito aclara su futuro en Alianza Lima en medio de rumores que lo vinculan con la selección peruana: "Estoy recontracómodo"

Henry Quinteros niega que la ausencia de Jhoao Velásquez en Alianza Lima se deba a una indisciplina: "Tiene un problema"

Universitario recupera la punta del Torneo Clausura: derrotó 2-1 a Melgar en Arequipa por la Liga 1

Mr. Peet revela el fuerte motivo por el que Jhoao Velásquez no habría jugado en la caída 4-3 de Alianza Lima: "Tiene que ver con la disciplina"

Sporting Cristal se salvó de milagro: delantero de Alianza Atlético mandó la pelota 2 veces al palo tras rematar sin arquero

