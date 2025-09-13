Universitario no podrá contar con Andy Polo para partido clave con Melgar por Torneo Clausura: este es el motivo de su ausencia
La 'U' anuncia sensible baja para el importante partido ante Melgar, en la UNSA de Arequipa, correspondiente a la octava fecha del Torneo Clausura 2025. Por este motivo, Fossati tendrá que mover la pizarra táctica.
Universitario se alista para la reanudación del Torneo Clausura 2025 ante Melgar. El bicampeón de la Liga 1 tendrá un complicado partido en Arequipa, este domingo a las 3:00 pm, en la UNSA. Además, Jorge Fossati no contará con un importante jugador en su once titular e incluso fue pieza clave para los dos títulos nacionales de la 'U'. Por este motivo, el 'Nono' tendrá que mover la pizarra táctica para tapar esa importante ausencia.
Algunos jugadores que disputaron la última fecha doble de las Eliminatorias terminaron desgastados. Justamente, un experimentado futbolista 'crema' se llevó la peor parte. El peligroso extremo de la 'U', aunque también lo usan como carrilero, no se recuperó de su lesión.
¿Quién es la sensible baja de Universitario ante Melgar por el Torneo Clausura?
La primera ausencia del equipo que no viajará a la ciudad blanca es la de Andy Polo, delantero nacional que habitualmente ocupa un lugar como titular en bicampeón de la Liga 1. Su lesión se originó durante los entrenamientos realizados en Videna con la Selección Peruana, lo que provocó su falta en los partidos contra Uruguay y Paraguay.
Asimismo, otra baja será la de Hugo Ancajima. El defensor sufrió un desgarro en el último entrenamiento y tampoco podrá viajar. El joven futbolista de 27 se perfilaba para arrancar en el once titular. A ello se suma, José Rivera, que también quedó sentido en el cierre de la práctica.
¿A qué hora juega Universitario - Melgar?
En suelo peruano, el cotejo entre Universitario versus Melgar por la fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025 se jugará desde las 3.00 p. m.
- México: 2.00 p. m.
- Colombia, Perú y Ecuador: 3.00 p. m.
- Bolivia y Venezuela: 4.00 p. m.
- Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay: 5.00 p. m.
¿Dónde ver ONLINE Universitario ante Melgar?
La plataforma L1 Max móvil será la encargada de transmitir el partido Universitario versus Melgar. En caso no puedas acceder a este medio, otra opción para seguir el cotejo es a través de la cobertura online gratis que tiene preparada La República Deportes.