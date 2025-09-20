HOYSuscripcion LR Focus

Fútbol Peruano

Erinson Ramírez marcó golazo para UTC ante Universitario y mandó callar al estadio Mansiche

Apenas un minuto después de haber ingresado, el '10' del Gavilán superó a Aldo Corzo para poner el 1-1 parcial. Tras anotar, celebró callando a un estadio repleto de hinchas de la 'U'.

Erinson Ramírez puso el 1-1 parcial en Trujillo para UTC ante Universitario. Foto: composición de LR/captura de L1 Max
Erinson Ramírez puso el 1-1 parcial en Trujillo para UTC ante Universitario. Foto: composición de LR/captura de L1 Max

UTC encontró el empate parcial ante Universitario gracias a la rebeldía de Erinson Ramírez. Después un minuto de haber ingresado, el '10' del cuadro cajamarquino anotó un golazo tras superar la marca de Aldo Corzo, tanto que celebró mandando callar al estadio Mansiche de Trujillo, que luce las tribunas llenas con hinchas de la 'U' pese a la localía del Gavilán.

Cuando se jugaba el minuto 66 del partido, el técnico Hernán Lisi ordenó el ingreso de Ramírez por el amonestado Joshua Cantt. Prácticamente en la jugada siguiente, el extremo se aventuró a ir adelante por el lado izquierdo de la cancha e ingresar al área, donde le ganó la posición a Aldo Corzo y definió al palo más alejado del portero Sebastián Britos.

Poco después de anotar, Ramírez hizo el gesto de llevarse el dedo a los labios para mandar a guardar silencio al público presente en el recinto trujillano. En este cotejo, el elenco cajamarquino mudó su localía a la Ciudad de la Eterna Primavera en lugar de jugar en su habitual sede de Cajabamba.

