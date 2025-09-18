En una reciente entrevista para el programa 'Entre Cremas 1924', Franco Velazco, actual administrador de Universitario de Deportes, habló sobre la situación del club y los nuevos proyectos en beneficio de la institución. Sin embargo, durante la conversación fue consultado sobre Jorge Fossati.

Al respecto, Velazco señaló que tanto el profesor como el plantel deben enfocarse en conseguir el campeonato. Destacó la importancia de priorizar los objetivos alcanzados y aclaró que a fin de año se realizará un análisis de los resultados.

¿Qué dijo Franco Velazco sobre Jorge Fossati?

“Jorge Fossati y el plantel tienen que preocuparse en salir campeones. En la “U” priorizamos el logro de los objetivos. A fin de año veremos si se dieron los resultados. Hoy estamos enamorados, pero si me rompe el corazón, las cosas pueden cambiar”, explicó el administrador de Universitario.

¿Cómo le va a Jorge Fossati en lo que va de la temporada?

Los cremas, bajo la dirección técnica de Fossati desde el 20 de abril de 2025, acumula 151 días de gestión en la temporada 24/25. Durante este periodo, el equipo ha disputado 23 partidos, obteniendo 12 victorias, 7 empates y 4 derrotas, reflejando un rendimiento competitivo a lo largo de la campaña.

Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2025