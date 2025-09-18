HOYSuscripcion LR Focus

Fiscal de la Nación pide que se anule inscripción de Fuerza Popular     
Fútbol Peruano

Franco Velazco no asegura la continuidad de Jorge Fossati al mando de Universitario: Hay que esperar los resultados

El administrador de Universitario de Deportes destacó que el principal objetivo es lograr el campeonato y precisó que la evaluación de resultados se realizará a fin de año.

Franco Velazco se refirió a la continuidad de Jorge Fossati. Foto: composición LR/ captura de Entre Cremas/difusión
Franco Velazco se refirió a la continuidad de Jorge Fossati. Foto: composición LR/ captura de Entre Cremas/difusión

En una reciente entrevista para el programa 'Entre Cremas 1924', Franco Velazco, actual administrador de Universitario de Deportes, habló sobre la situación del club y los nuevos proyectos en beneficio de la institución. Sin embargo, durante la conversación fue consultado sobre Jorge Fossati.

Al respecto, Velazco señaló que tanto el profesor como el plantel deben enfocarse en conseguir el campeonato. Destacó la importancia de priorizar los objetivos alcanzados y aclaró que a fin de año se realizará un análisis de los resultados.

¿Qué dijo Franco Velazco sobre Jorge Fossati?

“Jorge Fossati y el plantel tienen que preocuparse en salir campeones. En la “U” priorizamos el logro de los objetivos. A fin de año veremos si se dieron los resultados. Hoy estamos enamorados, pero si me rompe el corazón, las cosas pueden cambiar”, explicó el administrador de Universitario.

¿Cómo le va a Jorge Fossati en lo que va de la temporada?

Los cremas, bajo la dirección técnica de Fossati desde el 20 de abril de 2025, acumula 151 días de gestión en la temporada 24/25. Durante este periodo, el equipo ha disputado 23 partidos, obteniendo 12 victorias, 7 empates y 4 derrotas, reflejando un rendimiento competitivo a lo largo de la campaña.

Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2025

Pos.EquipoPts.PJGEPGFGCDif.
1Universitario188530135+8
2Cusco FC166510103+7
3Deportivo Garcilaso168440137+6
4Sporting Cristal158431155+10
5Cienciano128332127+5
6Alianza Lima128332109+1
7Los Chankas1274031114-3
8Comerciantes Unidos11832310100
9Alianza Universidad108313910-1
10ADT98314812-4
11Juan Pablo II9723278-1
12FBC Melgar98233810-2
13Sport Huancayo992341114-3
14Alianza Atlético77142330
15Atlético Grau77214911-2
16Ayacucho FC7721469-3
17Sport Boys59126412−8
18UTC27025512−7
19Deportivo Binacional00000000
