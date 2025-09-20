HOYSuscripcion LR Focus

PNP dispara perdigones contra manifestantes
Fútbol Peruano

Álex Valera y su fuerte mensaje tras victoria de Universitario: "Primero hay que responder en la cancha y luego hablar"

El delantero de Universitario se vistió de héroe con sus 2 goles para el triunfo sobre UTC. Al final del partido, respaldó lo dicho por sus compañeros acerca de las críticas de los rivales.

Álex Valera volvió a marcar con Universitario luego de cuatro partidos. Foto: captura de L1 Max
Álex Valera fue la figura de Universitario en el triunfazo 2-1 sobre UTC por la fecha 10 del Torneo Clausura 2025. Con sus dos goles, uno de ellos al último minuto del partido, el delantero le permitió a los cremas llevarse tres valiosos puntos de Trujillo, con los cuales su equipo vuelve a ser el único líder de la tabla de posiciones.

Al final del compromiso, el goleador de la 'U' se mostró a favor de lo que habían dicho compañeros como Aldo Corzo y Jesús Castillo días antes al contestar las críticas de los rivales. "Creo que primero hay que responder en la cancha y de ahí salir a hablar. Primero en el campo, hay que jugarlo, y después hablamos", declaró Valera para L1 Max.

PUEDES VER: Erinson Ramírez marcó golazo para UTC ante Universitario y mandó callar al estadio Mansiche

lr.pe

Valera sobre críticas a su profesionalismo: "Doy el 100% siempre"

Acerca de los cuestionamientos a su profesionalismo, a raíz de su más reciente desconvocatoria de la selección peruana, Valera aseguró que solo le importa la opinión de la gente que es cercana a él y lo conoce.

"Mis compañeros, mis dirigentes y entrenadores saben que doy el 100% siempre. Mientras que mi familia y toda la gente que siempre me acompaña en las buenas y en las malas sepan que estoy haciendo las cosas bien, lo demás no me importa", agregó.

Con su doblete ante UTC, Valera corta una racha de tres partidos seguidos, entre Liga 1 y Copa Libertadores, sin poder anotar. Sobre el próximo partido ante Cusco FC, su más inmediato perseguidor en la tabla, indicó que solo les queda seguir trabajando para afrontar dicha "final". "El sábado tenemos una final más y simplemente hay que sacar los puntos necesarios en todos los partidos que vengan", dijo.

