HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Extorsionan por error a representante del Corredor Morado
Extorsionan por error a representante del Corredor Morado     Extorsionan por error a representante del Corredor Morado     Extorsionan por error a representante del Corredor Morado     
Deportes

Reimond Manco critica fuerte a comentaristas chilenos por su parcialidad contra Alianza Lima: "Es una vergüenza"

Reimond Manco y Michael Succar expresaron su desacuerdo con los comentaristas, quienes durante el desarrollo del encuentro mostraron mayor favoritismo por el equipo chileno.

Reimond Manco dio sus comentarios acerca de los comentaristas del Alianza Lima vs U. de Chile
Reimond Manco dio sus comentarios acerca de los comentaristas del Alianza Lima vs U. de Chile

Alianza Lima no pudo conseguir la victoria frente a U. de Chile, en un encuentro que terminó en empate por los cuartos de final de la Copa Sudamericana. Durante el desarrollo fue parejo, incluso Alianza pudo ganarlo gracias a un gol de Fernando Gaibor; sin embargo, fue anulado por una mano previa de Kevin Quevedo. El partido se complicó cuando, en el segundo tiempo, Carlos Zambrano fue expulsado tras impactar con el codo a un jugador del equipo visitante.

No obstante, durante el partido lo que más llamó la atención fue la parcialidad de los comentaristas chilenos, quienes durante todo el desarrollo del encuentro se mostraron con cierta inclinación hacia el equipo chileno. Tras estos hechos, Reimond Manco y Michael Succar criticaron estos comentarios, resaltando que para una competición internacional no se deberían hacer este tipo de intervenciones.

PUEDES VER: Paolo Hurtado reveló que encaró 2 veces a 'Chicho' Salas por borrarlo sin motivo de Alianza Lima: "Me dejó mucho que desear"

lr.pe

¿Qué dijo Reimond Manco sobre los comentaristas chilenos?

Durante la transmisión del programa 'Juego Cruzado' Manco y Succar fueron muy duros con sus palabras.

"Hay que decirles a los comentaristas chilenos que la señal es internacional. Si un equipo hace un gol, no pueden decir que es una lástima. Es una falta de respeto para quienes están viendo el partido con una mirada neutral", explicó Succar en un primer momento.

"En todas las jugadas estaban muy parcializados y la verdad es una vergüenza", complementó Manco.

PUEDES VER: DT de U. de Chile y su fuerte llamado de atención a sus jugadores tras 0-0 ante Alianza Lima: "Algunos necesitan una evolución"

lr.pe

¿Cuándo juega Alianza Lima?

Antes de volver a pensar en la Copa Sudamericana, Alianza Lima tendrá que pensar en el Torneo Clausura de la Liga 1, donde tendrá un partido frente a Comerciantes Unidos este domingo 21. Después de este encuentro deberá visitar Coquimbo para su enfrentamiento con U. de Chile por Copa Sudamericana.

Notas relacionadas
Paolo Hurtado reveló que encaró 2 veces a 'Chicho' Salas por borrarlo sin motivo de Alianza Lima: "Me dejó mucho que desear"

Paolo Hurtado reveló que encaró 2 veces a 'Chicho' Salas por borrarlo sin motivo de Alianza Lima: "Me dejó mucho que desear"

LEER MÁS
'Bigote' Rodríguez cuenta lo que sintió tras volver a Matute en el 0-0 ante Alianza Lima: "Han sido mis mejores minutos"

'Bigote' Rodríguez cuenta lo que sintió tras volver a Matute en el 0-0 ante Alianza Lima: "Han sido mis mejores minutos"

LEER MÁS
El insólito 'récord' de Carlos Zambrano en torneos Conmebol con Alianza Lima: se repitió en 4 de sus últimos 6 partidos

El insólito 'récord' de Carlos Zambrano en torneos Conmebol con Alianza Lima: se repitió en 4 de sus últimos 6 partidos

LEER MÁS
Perú bajó más puestos tras debacle en Eliminatorias: la nueva posición en ranking FIFA

Perú bajó más puestos tras debacle en Eliminatorias: la nueva posición en ranking FIFA

LEER MÁS
Precio de entradas de Alianza Lima - U. de Chile: dónde comprar los boletos para el partido en Matute por la Copa Sudamericana 2025

Precio de entradas de Alianza Lima - U. de Chile: dónde comprar los boletos para el partido en Matute por la Copa Sudamericana 2025

LEER MÁS
Manuel Barreto se perfila como el DT de Perú para amistosos de fin de año: "Muchísimas chances"

Manuel Barreto se perfila como el DT de Perú para amistosos de fin de año: "Muchísimas chances"

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
'Flaco' Granda revela que Alianza Lima será rival de Barcelona: Universitario habría rechazado amistoso por fuerte motivo

'Flaco' Granda revela que Alianza Lima será rival de Barcelona: Universitario habría rechazado amistoso por fuerte motivo

LEER MÁS
'Bigote' Rodríguez cuenta lo que sintió tras volver a Matute en el 0-0 ante Alianza Lima: "Han sido mis mejores minutos"

'Bigote' Rodríguez cuenta lo que sintió tras volver a Matute en el 0-0 ante Alianza Lima: "Han sido mis mejores minutos"

LEER MÁS
Paolo Hurtado reveló que encaró 2 veces a 'Chicho' Salas por borrarlo sin motivo de Alianza Lima: "Me dejó mucho que desear"

Paolo Hurtado reveló que encaró 2 veces a 'Chicho' Salas por borrarlo sin motivo de Alianza Lima: "Me dejó mucho que desear"

LEER MÁS
El insólito 'récord' de Carlos Zambrano en torneos Conmebol con Alianza Lima: se repitió en 4 de sus últimos 6 partidos

El insólito 'récord' de Carlos Zambrano en torneos Conmebol con Alianza Lima: se repitió en 4 de sus últimos 6 partidos

LEER MÁS
Renzo Garcés se sincera y hace contundente análisis tras 0-0 de Alianza Lima ante U. de Chile: "Si no lo puedes ganar, no lo puedes perder"

Renzo Garcés se sincera y hace contundente análisis tras 0-0 de Alianza Lima ante U. de Chile: "Si no lo puedes ganar, no lo puedes perder"

LEER MÁS
Prensa chilena y la acalorada pelea tras polémica mano de Sergio Peña en el 0-0 de Alianza Lima: "En la cancha de Boca se la cobran"

Prensa chilena y la acalorada pelea tras polémica mano de Sergio Peña en el 0-0 de Alianza Lima: "En la cancha de Boca se la cobran"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Crisis en el Ministerio Público EN VIVO: Junta Nacional de Justicia debate la suspensión de Delia Espinoza

'Chibolín' seguíra en prisión: Inpe anuncia que no procede excarcelación de Andrés Hurtado

Leopoldo López se esperanza con una intervención militar de EE. UU. en Venezuela: "Maduro no tiene respaldo de los venezolanos"

Deportes

Prensa chilena y la acalorada pelea tras polémica mano de Sergio Peña en el 0-0 de Alianza Lima: "En la cancha de Boca se la cobran"

Paolo Hurtado reveló que encaró 2 veces a 'Chicho' Salas por borrarlo sin motivo de Alianza Lima: "Me dejó mucho que desear"

'Bigote' Rodríguez cuenta lo que sintió tras volver a Matute en el 0-0 ante Alianza Lima: "Han sido mis mejores minutos"

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Crisis en el Ministerio Público EN VIVO: Junta Nacional de Justicia debate la suspensión de Delia Espinoza

'Chibolín' seguíra en prisión: Inpe anuncia que no procede excarcelación de Andrés Hurtado

Delia Espinoza advierte a la JNJ mientras debaten su suspensión: "Lo que hacen tendrá consecuencias tarde o temprano"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota