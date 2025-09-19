Alianza Lima no pudo conseguir la victoria frente a U. de Chile, en un encuentro que terminó en empate por los cuartos de final de la Copa Sudamericana. Durante el desarrollo fue parejo, incluso Alianza pudo ganarlo gracias a un gol de Fernando Gaibor; sin embargo, fue anulado por una mano previa de Kevin Quevedo. El partido se complicó cuando, en el segundo tiempo, Carlos Zambrano fue expulsado tras impactar con el codo a un jugador del equipo visitante.

No obstante, durante el partido lo que más llamó la atención fue la parcialidad de los comentaristas chilenos, quienes durante todo el desarrollo del encuentro se mostraron con cierta inclinación hacia el equipo chileno. Tras estos hechos, Reimond Manco y Michael Succar criticaron estos comentarios, resaltando que para una competición internacional no se deberían hacer este tipo de intervenciones.

¿Qué dijo Reimond Manco sobre los comentaristas chilenos?

Durante la transmisión del programa 'Juego Cruzado' Manco y Succar fueron muy duros con sus palabras.

"Hay que decirles a los comentaristas chilenos que la señal es internacional. Si un equipo hace un gol, no pueden decir que es una lástima. Es una falta de respeto para quienes están viendo el partido con una mirada neutral", explicó Succar en un primer momento.

"En todas las jugadas estaban muy parcializados y la verdad es una vergüenza", complementó Manco.

¿Cuándo juega Alianza Lima?

Antes de volver a pensar en la Copa Sudamericana, Alianza Lima tendrá que pensar en el Torneo Clausura de la Liga 1, donde tendrá un partido frente a Comerciantes Unidos este domingo 21. Después de este encuentro deberá visitar Coquimbo para su enfrentamiento con U. de Chile por Copa Sudamericana.