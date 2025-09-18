Se jugaba el minuto 62 del partido entre Alianza Lima y U. de Chile por los cuartos de final de la Copa Sudamericana, cuando Guillermo Viscarra lanzó un balón largo que fue disputado por Carlos Zambrano, quien terminó impactando con un codazo al jugador rival. Tras la acción, el árbitro brasileño Ramón Abatti le mostró la amarilla, lo que significó su expulsión, ya que el defensor ya había sido amonestado previamente por una acción temeraria.

Los blanquiazules se quedaron con 10 jugadores para lo que restaba del partido en Matute. Ante esta situación, Néstor Gorosito tuvo que realizar algunas modificaciones para ajustar el esquema de juego y evitar complicaciones durante el desarrollo del encuentro.

¿Cómo fue la expulsión de Carlos Zambrano?

En la pelea por el balón, pese a estar amonestado, el 'Kaiser' fue con fuerza al choque levantando el codo e impactó de manera contundente contra el jugador de la U. de Chile, quien necesitó atención del cuerpo médico.

¿Cuándo es la vuelta entre Alianza Lima y la U. de Chile por la Copa Sudamericana?

Tras el partido de ida, Alianza Lima deberá viajar a Chile, específicamente a Coquimbo, para disputar el duelo de vuelta el jueves 25 de setiembre desde las 7.30 p. m. (hora peruana). El encuentro será transmitido por DGO.