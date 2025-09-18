HOYSuscripcion LR Focus

Deportes

Alianza Lima se queda con 10: Carlos Zambrano vio la roja tras fuerte codazo a jugador de la U. de Chile

Luego de un balón largo, Carlos Zambrano fue a disputar la jugada, pero terminó golpeando con el codo a un jugador de la U. de Chile. Ante esta acción, el árbitro decidió mostrarle la segunda amarilla y, en consecuencia, expulsarlo.

Carlos Zambrano fue titular en el Alianza Lima vs U. de Chile. Foto: captura de ESPN
Carlos Zambrano fue titular en el Alianza Lima vs U. de Chile. Foto: captura de ESPN

Se jugaba el minuto 62 del partido entre Alianza Lima y U. de Chile por los cuartos de final de la Copa Sudamericana, cuando Guillermo Viscarra lanzó un balón largo que fue disputado por Carlos Zambrano, quien terminó impactando con un codazo al jugador rival. Tras la acción, el árbitro brasileño Ramón Abatti le mostró la amarilla, lo que significó su expulsión, ya que el defensor ya había sido amonestado previamente por una acción temeraria.

Los blanquiazules se quedaron con 10 jugadores para lo que restaba del partido en Matute. Ante esta situación, Néstor Gorosito tuvo que realizar algunas modificaciones para ajustar el esquema de juego y evitar complicaciones durante el desarrollo del encuentro.

PUEDES VER: Lo sufrió todo Matute: así justificó el árbitro el gol anulado a Alianza Lima por mano de Kevin Quevedo

lr.pe

¿Cómo fue la expulsión de Carlos Zambrano?

En la pelea por el balón, pese a estar amonestado, el 'Kaiser' fue con fuerza al choque levantando el codo e impactó de manera contundente contra el jugador de la U. de Chile, quien necesitó atención del cuerpo médico.

PUEDES VER: ¿Qué pasa si Alianza Lima gana, empata o pierde ante Universitario por el Clásico de la Liga 1?

lr.pe

¿Cuándo es la vuelta entre Alianza Lima y la U. de Chile por la Copa Sudamericana?

Tras el partido de ida, Alianza Lima deberá viajar a Chile, específicamente a Coquimbo, para disputar el duelo de vuelta el jueves 25 de setiembre desde las 7.30 p. m. (hora peruana). El encuentro será transmitido por DGO.

