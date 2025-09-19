HOYSuscripcion LR Focus

Deportes

Renzo Garcés se sincera y hace contundente análisis tras 0-0 de Alianza Lima ante U. de Chile: "Si no lo puedes ganar, no lo puedes perder"

El defensor peruano aseguró que Alianza Lima tuvo ocasiones más claras para ganar ante la U. de Chile. Además, se refirió al partido de vuelta en Coquimbo, el cual se jugará a puertas cerradas.

Renzo Garcés fue titular en el empate de Alianza Lima ante U. de Chile. Foto: composición LR/captura de EntreBolas
Renzo Garcés fue titular en el empate de Alianza Lima ante U. de Chile. Foto: composición LR/captura de EntreBolas

Alianza Lima no tuvo su noche en Matute y empató 0-0 ante la U. de Chile por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025. Con este resultado, la llave queda abierta para ambos conjuntos y todo se definirá en Coquimbo el próximo jueves 25 de setiembre. Al final del partido, uno de los que tomó la palabra fue Renzo Garcés. El defensor fue titular junto con Carlos Zambrano en la zaga blanquiazul y expresó su postura sobre el rendimiento del equipo en La Victoria.

El popular 'Charapa' destacó que Alianza haya sacado el empate en casa. Por cómo acabó el compromiso, considera que el 0-0 fue un resultado óptimo para los intereses íntimos. Además, aprovechó para hablar sobre el encuentro de vuelta en suelo chileno.

PUEDES VER: Medio chileno lanza sarcástico mensaje sobre expulsión de Carlos Zambrano en el 0-0 de Alianza Lima: Hay cosas que no cambian

lr.pe

Renzo Garcés y su crudo análisis tras empate de Alianza Lima ante U. de Chile

"Creo que las circunstancias que se dio te lleva a verlo desde otra perspectiva. Si no lo puedes ganar, no lo puedes perder. Creo que tuvimos más claras, ellos capaz tuvieron un poco más la pelota y aproximaciones, pero no tuvieron claras", comentó Garcés en un principio en zona mixta.

Además, señaló cómo afrontarán el partido de vuelta sin público en Chile. "A mí me gustaría con hinchada, pero dado la circunstancia, será sin hinchada. Es otra adrenalina, pero creo que con o sin hinchada va a ser difícil. Igual vamos a tratar de clasificar", agregó.

PUEDES VER: 'Flaco' Granda revela que Alianza Lima será rival de Barcelona: Universitario habría rechazado amistoso por fuerte motivo

lr.pe

¿Cuándo es la vuelta entre Alianza Lima y la U. de Chile por la Copa Sudamericana?

Después del partido de ida, Alianza Lima tendrá que viajar a Chile, concretamente a Coquimbo, para jugar el encuentro de vuelta. El choque se disputará el próximo jueves 25 de setiembre, a partir de las 7.30 p. m. (hora peruana). La transmisión estará a cargo de DGO.

