En una reciente entrevista para el programa 'Fútbol Champagne', se tuvo como invitado a Paolo Hurtado, exjugador de Alianza Lima y actual de Comerciantes FC, donde habló sobre diversos temas relacionados tanto al deporte como a su vida personal. Sin embargo, fue consultado sobre su opinión acerca de su exentrenador Guillermo 'Chicho' Salas.

Tras la pregunta, el jugador tuvo duras palabras para el DT de la Universidad César Vallejo. Dio detalles sobre cómo fue su relación con él, explicó cómo fue borrado de Alianza Lima y cómo, según sus palabras, le mintió a la cara. Además, señaló que al finalizar la temporada él se encontraba en la lista de jugadores que debían salir del club. Sin embargo, reconoció que se quería quedar debido a que sabía que se iba a ir muy pronto del equipo.

¿Qué dijo Paolo Hurtado sobre 'Chicho' Salas?

"Como persona me dejó mucho que desear. Cuando él entra, el primer partido que jugamos, justo un día antes de viajar, tengo una molestia, me hago el examen y sale que tengo un desgarro. Él pensaba que me había bajado del barco. A los 15 días le empecé a meter para tener oportunidad y nunca llegó. Incluso llegó un momento en el que empecé a entrenar solo en el gimnasio.

Hablé con él para ver qué pasaba. Cuando él entra dice: “el que está bien va a jugar”, entonces tú automáticamente te preparas para competir. Entonces, cuando me recupero de la lesión, empiezo a competir de igual a igual, a esperar mi oportunidad y no llegaba, hasta que llegó un momento en que te cansas, te sientes mal y peor cuando te mandan arriba a entrenar solo.

Llega un momento en el que digo: no me puede estar haciendo esto, todos merecen un respeto. Mis compañeros me decían: “habla porque pasa algo”. Yo recuerdo que tenía que irme a preparar arriba al gimnasio y él estaba ahí abajo en la cancha, y yo lo chapo y le digo: “Chicho, quiero hablar contigo”, y me dice: “¿Qué pasa, Paolo?”. Y le digo: “hablar contigo, no estás siendo consecuente con tus palabras porque el día que tú entraste dijiste que el que esté iba a jugar”. (…) Y me dijo: “es una decisión mía” y nunca me dijo el por qué.

Cuando acabo el entrenamiento, me siento a hacer hora para esperar que el hombre venga. (…) Lo espero sentado, de su grupo iba saliendo uno por uno, yo estaba solo esperándolo hasta que le tocó pasar por ahí. Lo espero y lo chapo y le digo otra vez: “Chicho, quiero hablar contigo porque me has dejado hablando solo”, y me dice: “sí, pero Paolo, es una decisión ya tomada y tienes que prepararte para el otro año para que empieces de 0”. Y me dice eso y le digo que seré un profesional hasta que acabe el campeonato, nuestra relación queda ahí, le digo. (…).

Y bueno, Alianza campeona y a los dos días hay reunión y el primero en la lista negra estaba yo. Me llama (José) Bellina el 14 de diciembre y el 15 empezaba pretemporada, y me dice: “Paolo, me dice Chicho, ha dejado una lista y tú eres el primero en la lista negra, ¿qué vas a hacer?”. “Me quedo”, le digo. En mi mente estaba quedarme porque yo sabía que en tres meses lo iban a sacar, tú sabes cuándo el entrenador es bueno", explicó Hurtado.