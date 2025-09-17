HOYSuscripcion LR Focus

Fútbol Peruano

Reimond Manco critica 'favoritismos' de árbitros hacia Alianza Lima y Universitario: “Siempre se los dan a favor”

Durante el programa 'Línea de 5', el exjugador destacó que las jugadas que dependen de la interpretación del árbitro siempre terminan favoreciendo a Alianza y Universitario.

Reimond Manco resalta 'favoritismo' en el torneo local para Alianza Lima y Universitario. Foto: composición LR/captura de Juego Cruzado/archivo GLR
Previa al duelo entre Alianza Lima y U. de Chile por los cuartos de final de la Copa Sudamericana, que se jugará este jueves 18 desde las 7.30 p.m. (hora peruana) en el estadio Alejandro Villanueva, en el programa 'Línea de 5' se analizó una jugada ocurrida en el partido entre Deportivo Garcilaso y los blanquiazules. En dicha acción, un jugador de Garcilaso pisó a Sergio Peña y, tras la revisión del VAR, el árbitro determinó que fue falta y sancionó penal.

A raíz de esto, en el programa se abrió un debate sobre si este tipo de jugadas se cobrarían a favor o en contra de Alianza en su compromiso contra U. de Chile. Sin embargo, lo que más llamó la atención fueron las declaraciones de Reimond Manco, quien afirmó que en el torneo local, cuando se trata de penales interpretativos, casi siempre se sancionan a favor de Alianza y Universitario de Deportes.

¿Qué dijo Reimond Manco sobre favoritismo de árbitros?

Durante la conversación se abordó la posibilidad de que, este jueves 18, Alianza pueda enfrentar una situación similar a la ocurrida en el partido contra Garcilaso, pero esta vez en contra. Sin embargo, Manco reconoció que este tipo de faltas en el torneo local siempre se las dan a Universitario y Alianza.

"Lo mismo le pasó a la 'U' en Cusco, cuando Di Benedetto cometió un penal. Casi al final del partido, le dan la pelota a (Carlos) Garcés y Di Benedetto lo empuja por detrás; el árbitro revisa la jugada y no cobró el penal que, para mí, sí era. Lo mismo sucede con Alianza. A lo que voy es que tanto Alianza como Universitario, cuando se trata de penales de interpretación del árbitro, siempre son a favor; pero cuando es en contra, no los cobran", explicó Manco.

Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2025

Pos.EquipoPts.PJGEPGFGCDif.
1Universitario188530135+8
2Cusco FC166510103+7
3Deportivo Garcilaso168440137+6
4Sporting Cristal147421155+10
5Alianza Lima128332109+1
6Los Chankas1274031114-3
7Cienciano117322105+5
8Alianza Universidad108313910-1
9ADT98314812-4
10Sport Huancayo982331112-1
11Juan Pablo II9723278-1
12FBC Melgar98233810-2
13Comerciantes Unidos87223810-2
14Atlético Grau77214911-2
15Ayacucho FC7721469-3
16Alianza Atlético66132330
17Sport Boys48116210−8
18UTC27025512−7
19Deportivo Binacional00000000
