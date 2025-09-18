HOYSuscripcion LR Focus

Deportes

Lo sufrió todo Matute: así justificó el árbitro el gol anulado a Alianza Lima por mano de Kevin Quevedo

Ramón Abatti, juez brasileño, le comunicó a todo el estadio Alejandro Villanueva por qué decidió invalidar el gol de Fernando Gaibor en el Alianza Lima vs U. de Chile.

El árbitro Ramón Abatti revisó la mano de Kevin Quevedo en el VAR. Foto: composición de LR/captura de ESPN
El árbitro Ramón Abatti revisó la mano de Kevin Quevedo en el VAR. Foto: composición de LR/captura de ESPN

Alianza Lima no puede en Matute y empata 0-0 ante la U. de Chile por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025. El partido pudo abrirse al término de la primera mitad por medio de Fernando Gaibor. Sin embargo, su gol, que hizo estallar a todo Matute, fue invalido minutos después por el árbitro brasileño Ramón Abatti. El juez anuló el tanto después de que el VAR lo llamó para que revise una mano previa de Kevin Quevedo en la construcción de la jugada.

Recordemos que, desde esta instancia del torneo, los árbitros tendrán que avisar su decisión a todo el estadio. Por ello, después de revisar la mano, Abatti encendió su micrófono y le comunicó a los hinchas presentes que el gol estaba anulado y cobró tiro libre a favor del elenco chileno.

PUEDES VER: ESPN transmitirá el partido de Alianza Lima contra U. de Chile con narración chilena en Perú

lr.pe

Árbitro comunicó a todo Matute por qué anuló gol de Alianza Lima ante U. de Chile

"Tras la revisión, el delantero número 27 comete una mano sancionable. Decisión final es tiro libre directo y se anuló el gol", dijo Ramón Abatti al centro del campo después de tomar una decisión con la ayuda del VAR.

