Paolo Guerrero es baja de último minuto en Alianza Lima: 'Depredador' se lesionó y no jugará ante la U. de Chile
Paolo Guerrero no será convocado para el partido entre Alianza Lima y U. de Chile, ya que volvió a sentir molestias durante el entrenamiento previo.
- Perú vs Bolivia EN VIVO HOY: horario y canal para ver el debut de la Blanquirroja en el Sudamericano de Vóley sub-17
- Brasil vs Colombia EN VIVO HOY: horario y canal para ver la fecha 1 del Sudamericano de Vóley sub-17
Este 17 de septiembre, Alianza Lima enfrentará a Universidad de Chile en el estadio Alejandro Villanueva por el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana. No obstante, de acuerdo con el periodista Marcello Merizalde, Paolo Guerrero no estaría tomado en cuenta para este compromiso.
Noticias en desarollo...