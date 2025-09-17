HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Retiro AFP: Comisión de Economía aprueba octava liberación de fondos de hasta 4 UIT
Retiro AFP: Comisión de Economía aprueba octava liberación de fondos de hasta 4 UIT     Retiro AFP: Comisión de Economía aprueba octava liberación de fondos de hasta 4 UIT     Retiro AFP: Comisión de Economía aprueba octava liberación de fondos de hasta 4 UIT     
Deportes

Paolo Guerrero es baja de último minuto en Alianza Lima: 'Depredador' se lesionó y no jugará ante la U. de Chile

Paolo Guerrero no será convocado para el partido entre Alianza Lima y U. de Chile, ya que volvió a sentir molestias durante el entrenamiento previo.

Paolo Guerrero dejó la convocatoria de Alianza Lima. Foto: composición de LR/John Reyes
Paolo Guerrero dejó la convocatoria de Alianza Lima. Foto: composición de LR/John Reyes

Este 17 de septiembre, Alianza Lima enfrentará a Universidad de Chile en el estadio Alejandro Villanueva por el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana. No obstante, de acuerdo con el periodista Marcello Merizalde, Paolo Guerrero no estaría tomado en cuenta para este compromiso.

Noticias en desarollo...

Notas relacionadas
Alianza Lima va por la histórica revancha: ¿cómo llega U de Chile a los cuartos de final de la Copa Sudamericana?

Alianza Lima va por la histórica revancha: ¿cómo llega U de Chile a los cuartos de final de la Copa Sudamericana?

LEER MÁS
Pablo Sabbag, exdelantero de Alianza Lima, la 'rompe' en Corea del Sur: fue vendido en exorbitante monto y ahora canta K-Pop

Pablo Sabbag, exdelantero de Alianza Lima, la 'rompe' en Corea del Sur: fue vendido en exorbitante monto y ahora canta K-Pop

LEER MÁS
Alianza Lima y la última vez que derrotó a un equipo chileno en Matute: más de 20 años y un inolvidable gol de Jefferson Farfán

Alianza Lima y la última vez que derrotó a un equipo chileno en Matute: más de 20 años y un inolvidable gol de Jefferson Farfán

LEER MÁS
Alianza Lima va por la histórica revancha: ¿cómo llega U de Chile a los cuartos de final de la Copa Sudamericana?

Alianza Lima va por la histórica revancha: ¿cómo llega U de Chile a los cuartos de final de la Copa Sudamericana?

LEER MÁS
¿Cuándo juega Bayern Múnich vs Chelsea por la Champions League? Fecha, hora y canal del partido en el Allianz Arena

¿Cuándo juega Bayern Múnich vs Chelsea por la Champions League? Fecha, hora y canal del partido en el Allianz Arena

LEER MÁS
River Plate vs Palmeiras: hora, fecha y canal TV del partido por los cuartos de final de la Copa Libertadores

River Plate vs Palmeiras: hora, fecha y canal TV del partido por los cuartos de final de la Copa Libertadores

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Yoshimar Yotún perdió los papeles tras empate de Sporting Cristal: fue a buscar a rival y lo tuvieron que controlar entre 3

Yoshimar Yotún perdió los papeles tras empate de Sporting Cristal: fue a buscar a rival y lo tuvieron que controlar entre 3

LEER MÁS
Jesús Castillo respondió firme a las declaraciones de Carlos Zambrano contra Universitario: "No tenemos tiempo para perder la cabeza"

Jesús Castillo respondió firme a las declaraciones de Carlos Zambrano contra Universitario: "No tenemos tiempo para perder la cabeza"

LEER MÁS
Jesús Castillo se pronuncia tras ser 'borrado' por Néstor Gorosito en Alianza Lima: "Son decisiones del profesor"

Jesús Castillo se pronuncia tras ser 'borrado' por Néstor Gorosito en Alianza Lima: "Son decisiones del profesor"

LEER MÁS
Programación Copa Sudamericana y Libertadores: resultados de los partidos de hoy por cuartos de final

Programación Copa Sudamericana y Libertadores: resultados de los partidos de hoy por cuartos de final

LEER MÁS
[Sudamericano de Vóley sub-17] Perú vs Bolivia EN VIVO: ¿dónde ver el partido de hoy por el grupo A?

[Sudamericano de Vóley sub-17] Perú vs Bolivia EN VIVO: ¿dónde ver el partido de hoy por el grupo A?

LEER MÁS
Convocado europeo estaría invitado por la Selección Peruana para los amistosos de noviembre ante Rusia y Chile: "Tiene sentido"

Convocado europeo estaría invitado por la Selección Peruana para los amistosos de noviembre ante Rusia y Chile: "Tiene sentido"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Negrita, la perrita que fue abandonada, atropellada y ahora busca una familia responsable

TC frena a la Municipalidad de Lima y respalda al Ministerio de Vivienda en fijar tamaños mínimos de viviendas sociales

Estados Unidos: exdirectora de salud denuncia presiones para sustituir "evidencias por ideología"

Deportes

Atlético de Madrid vs. Liverpool hoy EN VIVO por la Champions League: transmisión online por la Liga de Campeones

Óscar Ibáñez contó por qué convocó e hizo debutar a Piero Cari en la selección peruana: "Nos llamó la atención"

Sporting Cristal se salvó de milagro: delantero de Alianza Atlético mandó la pelota 2 veces al palo tras rematar sin arquero

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Eduardo Arana y Juan Santiváñez EN VIVO: ministros responden en el Congreso por audios de presunto tráfico de influencias

Juliana Oxenford sobre el posible viaje de Dina Boluarte a la ONU: "Tamaña hipocresía, quiere librarnos del pacto de San José"

Comuneros de Machu Picchu suspenden protesta por 72 horas

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota