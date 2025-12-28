Alianza Lima registró su primera caída en la Liga Peruana de Vóley 2025 al perder ante San Martín en la fecha 10. El duelo culminó 3-1 a favor del rival, un resultado que frenó el buen momento de las blanquiazules, que buscaban mantener su dominio en el torneo. Con este marcador, las íntimas dejaron de ser las únicas líderes de la tabla, ya que ahora ambos equipos suman 27 puntos. Incluso, Alianza podría descender más posiciones si se confirma el fallo de la Comisión de Apelaciones de la FPV, que le dio por perdido el partido ante Universitario por una alineación indebida de jugadoras extranjeras.

No obstante, más allá de lo deportivo, las jugadoras de Alianza utilizaron sus redes sociales para exponer una serie de hechos reprochables ocurridos tras el partido, ya que muchos hinchas arremetieron contra ellas a nivel personal. Ante esta situación, las voleibolistas no se quedaron calladas y respondieron a las críticas.

Jugadoras de Alianza Lima reaccionan ante críticas

En este contexto, dos referentes del equipo, Maeva Orlé y Sandra Ostos, optaron por no guardar silencio y visibilizaron los ataques que recibieron, respondiendo con firmeza ante la falta de respeto de un sector de la hinchada.

"Honestamente, tu juego es depresivo. Si no quieres jugar más, pide tu cambio; eres inútil", le escribieron. Pero la jugadora íntima, no se guardó nada y respondió: "¡Y este no es el único! Me tienen harta!".

En esa misma línea, Sandra Ostos también recibió y comentario donde tuvo que salir a responder. "Bien que les hayan ganado. Antes me caías bien, pero ahora se te ve súper patera; un poco más y les limpias el piso a tus compañeras. Más humildad". Tras esto, la peruana no dudo en apuntar lo siguiente: "Opinar sin conocer ni el trabajo en equipo ni el compañerismo dice más de quien habla que de quien recibe el comentario. (...) Mejor te recomiendo unas clases de ortografía", fue lo su respuesta.

¿Cuánto quedó Alianza Lima vs San Martín por la Liga Peruana de Vóley?

Alianza Lima cayó por primera vez en la temporada durante la fecha 10 de la Liga Peruana de Vóley 2025-26. El cuadro íntimo perdió 3-1 ante San Martín (19-25, 19-25, 25-20 y 24-26), resultado que le hizo perder el liderato en solitario, ya que ahora ambos equipos comparten 27 puntos en la tabla.