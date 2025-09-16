Jesús Castillo es uno de los jugadores que, pese a iniciar el año jugando, ha ido perdiendo protagonismo en Alianza Lima. El mediocampista de 29 años no ha tenido minutos desde hace casi un mes y medio (7 partidos) a pesar de encontrarse apto. En algunas ocasiones, ha salido en lista y en otras oportunidades ha quedado fuera de la nómina. Su último partido fue a finales de julio por el Torneo Clausura.

Este martes 16, a la salida del entrenamiento en Lurín, Jesús Castillo, quien llegó a La Victoria en el 2023 procedente de Cantolao, mencionó que en el plantel hay varios futbolistas de calidad y remarcó que se encuentra listo para cuando lo toque entrar al campo.

¿Qué dijo Jesús Castillo sobre su suplencia en Alianza Lima?

"Hay grandes jugadores, yo trabajo para poder estar y cuando me toque la oportunidad estar bien preparado. (...) Siempre uno tiene que estar preparado para cualquier decisión del profesor. Esto es Alianza Lima y acá todos competimos para jugar", declaró tras ser consultado por sus pocos minutos.

Castillo aseguró que respeta la decisión de 'Pipo' Gorosito de no ponerlo, pero que igual está mentalizado en aportar de la mejor forma cuando se de la oportunidad. "Son decisiones del entrenador y yo las respeto, como te digo, estoy preparado y en el momento en el que me toque jugar lo haré de la mejor manera", finalizó.

Jesús Castillo no juega hace 7 partidos en Alianza Lima

El último encuentro que disputó el pivote peruano fue el 31 de julio ante Juan Pablo II por la Liga 1. Después, no tuvo participación ante Sporting Cristal, Ayacucho FC, U. Católica de Ecuador (ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana), ADT, U. Católica de Ecuador (vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana), Universitario y Deportivo Garcilaso.