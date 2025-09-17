Llegó la hora de la verdad. Alianza Lima buscará cobrarse la revancha ante U de Chile, 15 años después, por los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025. El equipo de La Victoria quiere recuperar su mejor versión, tras dejar dudas en la Liga 1 e incluso viene de caer 4-3 ante Deportivo Garcilaso. Por otro lado, el cuadro chileno sueña con acceder a la fase final del segundo torneo más importante del continente.

El destino los vuelve a juntar, aunque el esperado cruce ya no será por Copa Libertadores. El 'Romántico viajero' llega con cierta incertidumbre al Alejandro Villanueva. Ambos equipos se han mostrado irregulares en la liga, pero buscan apagar las críticas con una clasificación a las semifinales de la Sudamericana.

¿Cómo llega U de Chile para enfrentar a Alianza Lima por los cuartos de final Copa Sudamericana?

La Universidad de Chile, en su último cotejo, se impuso 3-0 ante Colo Colo por la Supercopa de Chile. Si analizamos los últimos cinco partidos oficiales, antes de esta contundente victoria sobre el 'Cacique', registra dos triunfos y tres derrotas previo a la Copa Sudamericana. De este modo, queda claro que no es imbatible en partidos picantes.

Los chilenos sufrieron derrotas ante Audax Italiano y Cobresal. No obstante, logró victorias significativas contra Independiente, en la ida de los octavos de final, y la Unión Española. En cuanto a su rendimiento ofensivo, han marcado diez goles en sus últimos siete encuentros, aunque encajaron cinco tantos en el mismo número de partidos.

¿Qué dijo el delantero de U. de Chile sobre partido con Alianza Lima?

"Ellos llegaron a esta instancia al igual que nosotros, tienen mérito, son un gran equipo, va a ser difícil, va a estar peleado. Vamos a planificar el partido, vamos a ir a jugar y a ganar, esa es nuestra idea. En estas instancias ya no hay partidos fáciles, si bien tenemos algo en contra que será sin jugar sin nuestra gente, tenemos que hacernos fuertes sabiendo que nos apoyarán de todos lados", declaró ante los medios post victoria ante Colo-Colo.

¿Cuándo juega Alianza Lima vs U. de Chile?

El partido de ida entre Alianza Lima y la U. de Chile se jugará este jueves 18 de septiembre, en el estadio Alejandro Villanueva, a partir de las 7.30 p. m. (hora peruana). Para los íntimos, será la oportunidad de cobrarse una revancha histórica por la controvertida eliminación, a manos del mismo rival, en octavos de final de la Copa Libertadores 2010.