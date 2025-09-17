HOYSuscripcion LR Focus

Deportes

Alianza Lima va por la histórica revancha: ¿cómo llega U de Chile a los cuartos de final de la Copa Sudamericana?

Alianza Lima se prepara para enfrentar a Universidad de Chile en los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025. Ambos equipos buscan revertir su irregularidad en la liga.

U de Chile llega con algunas dudas a la Copa Sudamericana 2025. Foto: ESPN
U de Chile llega con algunas dudas a la Copa Sudamericana 2025. Foto: ESPN

Llegó la hora de la verdad. Alianza Lima buscará cobrarse la revancha ante U de Chile, 15 años después, por los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025. El equipo de La Victoria quiere recuperar su mejor versión, tras dejar dudas en la Liga 1 e incluso viene de caer 4-3 ante Deportivo Garcilaso. Por otro lado, el cuadro chileno sueña con acceder a la fase final del segundo torneo más importante del continente.

El destino los vuelve a juntar, aunque el esperado cruce ya no será por Copa Libertadores. El 'Romántico viajero' llega con cierta incertidumbre al Alejandro Villanueva. Ambos equipos se han mostrado irregulares en la liga, pero buscan apagar las críticas con una clasificación a las semifinales de la Sudamericana.

PUEDES VER: Felipe Chávez anotó gol olímpico con Bayern Múnich ante Chelsea por la UEFA Youth League: el peruano marcó doblete

lr.pe

¿Cómo llega U de Chile para enfrentar a Alianza Lima por los cuartos de final Copa Sudamericana?

La Universidad de Chile, en su último cotejo, se impuso 3-0 ante Colo Colo por la Supercopa de Chile. Si analizamos los últimos cinco partidos oficiales, antes de esta contundente victoria sobre el 'Cacique', registra dos triunfos y tres derrotas previo a la Copa Sudamericana. De este modo, queda claro que no es imbatible en partidos picantes.

Los chilenos sufrieron derrotas ante Audax Italiano y Cobresal. No obstante, logró victorias significativas contra Independiente, en la ida de los octavos de final, y la Unión Española. En cuanto a su rendimiento ofensivo, han marcado diez goles en sus últimos siete encuentros, aunque encajaron cinco tantos en el mismo número de partidos.

PUEDES VER: Reimond Manco lapida a Pedro Aquino tras inesperada derrota de Alianza Lima en el Torneo Clausura: "No es Erick Noriega"

lr.pe

¿Qué dijo el delantero de U. de Chile sobre partido con Alianza Lima?

"Ellos llegaron a esta instancia al igual que nosotros, tienen mérito, son un gran equipo, va a ser difícil, va a estar peleado. Vamos a planificar el partido, vamos a ir a jugar y a ganar, esa es nuestra idea. En estas instancias ya no hay partidos fáciles, si bien tenemos algo en contra que será sin jugar sin nuestra gente, tenemos que hacernos fuertes sabiendo que nos apoyarán de todos lados", declaró ante los medios post victoria ante Colo-Colo.

PUEDES VER: Sudamericano de Vóley sub 17 2025 con la selección peruana: programación, horarios y grupos del campeonato femenino

lr.pe

¿Cuándo juega Alianza Lima vs U. de Chile?

El partido de ida entre Alianza Lima y la U. de Chile se jugará este jueves 18 de septiembre, en el estadio Alejandro Villanueva, a partir de las 7.30 p. m. (hora peruana). Para los íntimos, será la oportunidad de cobrarse una revancha histórica por la controvertida eliminación, a manos del mismo rival, en octavos de final de la Copa Libertadores 2010.

