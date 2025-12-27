HOYSuscripcion LR Focus

Universitario confirmó el fichaje de Sekou Gassama, delantero hispano-senegalés: "Listo para dejar huella"

El club crema anunció la llegada de su '9' extranjero para la siguiente temporada de la Liga 1 y Copa Libertadores. La 'Pantera' es el segundo refuerzo extranjero.

Sekou Gassama solo había jugado en España, Chipre y Argelia hasta ahora. Foto: composición de LR/Universitario
Sekou Gassama solo había jugado en España, Chipre y Argelia hasta ahora. Foto: composición de LR/Universitario

Es oficial. Este sábado 27 de diciembre, Universitario le puso fin a la intriga por el fichaje de su '9' extranjero para la temporada 2026 de la Liga 1 y Copa Libertadores. El elegido fue el hispano-senegalés Sekou Gassama, quien llega en condición de agente libre tras su paso por la segunda división española hasta mediados del 2025.

"Listo para dejar huella", se lee en el mensaje compartido por la cuenta oficial de la 'U' junto con el video de presentación de la 'Pantera'. El futbolista de 30 años es el segundo refuerzo que llega desde el exterior al club crema, luego de que hace pocos días se anunciara el arribo del defensa argentino Caín Fara.

PUEDES VER: Ranking internacional ubica a Alianza Lima por encima de Universitario como mejor equipo peruano del 2025

lr.pe

Números de Sekou Gassama

Este año, Gassama jugó hasta junio en el CD Eldense, club del ascenso en España. El atacante solo llegó a disputar 11 cotejos, en los cuales anotó un gol y dio una asistencia. Desde julio, cuando terminó su contrato con el cuadro valenciano, no había firmado por otro equipo.

