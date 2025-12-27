Es oficial. Este sábado 27 de diciembre, Universitario le puso fin a la intriga por el fichaje de su '9' extranjero para la temporada 2026 de la Liga 1 y Copa Libertadores. El elegido fue el hispano-senegalés Sekou Gassama, quien llega en condición de agente libre tras su paso por la segunda división española hasta mediados del 2025.

"Listo para dejar huella", se lee en el mensaje compartido por la cuenta oficial de la 'U' junto con el video de presentación de la 'Pantera'. El futbolista de 30 años es el segundo refuerzo que llega desde el exterior al club crema, luego de que hace pocos días se anunciara el arribo del defensa argentino Caín Fara.

Números de Sekou Gassama

Este año, Gassama jugó hasta junio en el CD Eldense, club del ascenso en España. El atacante solo llegó a disputar 11 cotejos, en los cuales anotó un gol y dio una asistencia. Desde julio, cuando terminó su contrato con el cuadro valenciano, no había firmado por otro equipo.