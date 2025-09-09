La espera terminó. Alianza Lima anunció la apertura de la venta de entradas para el encuentro de ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025, en el que recibirá a la Universidad de Chile en el estadio Alejandro Villanueva. El choque está programado para el jueves 18 de septiembre a las 7.30 p. m. (hora peruana) y promete ser uno de los más atractivos de la fase.

Los boletos ya están disponibles a través de la plataforma Joinnus, con precios que van desde los S/ 59.90 en las tribunas populares hasta los S/ 309.90 en la zona de Occidente Central. Además, existen tarifas diferenciadas para sectores como Oriente y Occidente Lateral, incluyendo accesos especiales.

Precios de entradas Alianza Lima vs U. de Chile

A continuación, conoce el precio de las entradas para el encuentro de ida entre Alianza Lima vs U. de Chile por la Copa Sudamericana 2025:

Sur: S/. 59.90 soles

S/. 59.90 soles Norte: S/. 59.90 soles

S/. 59.90 soles Oriente Conadis: S/. 85.90 soles

S/. 85.90 soles Oriente: S/. 169.90 soles

S/. 169.90 soles Occidente Lateral (silla de ruedas): S/. 169.90 soles

S/. 169.90 soles Occidente Lateral: S/. 249.90 soles

S/. 249.90 soles Occidente Central: S/. 309.90 soles

La venta de entradas se realizará en distintas etapas. Primero, los abonados de la Libertadores 2025 y los miembros del programa “Íntimos” tendrán prioridad en horarios escalonados, antes de la apertura general al público, que comenzará a partir de las 5.30 p. m. (hora peruana) del mismo día. Con esta estrategia, el club busca premiar la fidelidad de sus hinchas más comprometidos.

¿Cuándo juegan Alianza Lima vs U. de Chile por Copa Sudamericana?

El primer partido de cuartos de final de la Conmebol Sudamericana se jugará el jueves 18 de septiembre desde las 7.30 p. m. (hora peruana) y 9.30 p. m. (hora chilena) en el Estadio Alejandro Villanueva (Matute). La revancha será una semana más tarde, jueves 25 de setiembre, en el mismo horario.

¿Dónde ver Alianza Lima vs U. de Chile por Copa Sudamericana?

El primer partido entre Alianza Lima y la U de Chile contará con la transmisión de la cadena internacional ESPN para todos los países de Sudamérica. Por su parte, el segundo duelo se podrá sintonizar a través de la señal de DSports en todo el continente.