ESPN transmitirá el partido de Alianza Lima contra U. de Chile con narración chilena en Perú

Alianza Lima jugará uno de sus partidos más importantes de los últimos años la noche de este jueves 18 de septiembre. Ante la U. de Chile, el equipo blanquiazul busca dar el primer golpe en la llave por cuartos de final de la Copa Sudamericana, un encuentro que será transmitido a nivel internacional por la cadena ESPN pero que, curiosamente, contará con narración chilena pese a la localía del conjunto peruano.

Tanto el narrador como el comentarista que relatarán el duelo desde la cabina son de nacionalidad chilena, así como una de las reporteras a ras de campo. Solo uno de los cuatro integrantes de la transmisión por TV será peruano: el comunicador Franco Loustaunau, otrora presentador del programa ESPN Perú.

¿Quiénes transmitirán el Alianza Lima vs U. de Chile por ESPN?

Según reveló la cuenta de X Puntaje Ideal, el encargado de narrar el minuto a minuto de este encuentro será Ricardo Shannon, panelista de ESPN Chile. Su compañero será el exfutbolista chileno Diego Rivarola, quien es conocido en su país por haber sido un referente para la U. de Chile y actualmente se desempeña como comentarista deportivo.

Por último, la periodista María José Orellana informará desde la cancha acerca de todas las incidencias relacionadas con el equipo chileno. Lostaunau, por su parte, hará lo propio para el bando aliancista. Esta transmisión estará disponible no solo en Perú y Chile, sino también en el resto del continente.

Así están distribuidas las funciones en la transmisión por TV del Alianza Lima vs U. de Chile. Foto: Puntaje Ideal

¿A qué hora juega Alianza Lima vs U. de Chile?

El partido de ida entre Alianza Lima y la U. de Chile, por estos cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025, se jugará a partir de las 7.30 p. m. (hora peruana) en el estadio Alejandro Villanueva. Se espera un lleno total solo de hinchas locales, pues la visita no tiene permitido contar con público.