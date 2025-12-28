HOYSuscripcion LR Focus

Deportes

Joao Grimaldo lidera la lista de los mejores jugadores sub 23 hispanoamericanos tras ser campeón con Riga FC

Joao Grimaldo ha sido elegido como el mejor jugador sub-23 hispanoamericano, por encima de figuras emergentes como Nico Paz y Piero Hincapié.

Joao Grimaldo es el mejor jugador sub 23 hispanoamericano. Foto: composición LR/Instagram/Sofascore
Joao Grimaldo es el mejor jugador sub 23 hispanoamericano. Foto: composición LR/Instagram/Sofascore

Joao Grimaldo fue elegido como el mejor jugador sub-23 hispanoamericano tras consagrarse campeón con el Riga de Letonia, alcanzando una calificación de 7.37. Este ranking, que incluye a figuras destacadas del fútbol europeo, fue elaborado por Sofascore Latin America. En la lista, el exjugador de Sporting Cristal se ubica por encima de nombres como Nico Paz, Valentín Barco y Piero Hincapié, entre otros.

En el segundo lugar aparece Darío Osorio. Para muchos peruanos, su nombre resulta familiar, ya que fue el autor de uno de los goles con los que Chile venció a Perú por 2-0 en el amistoso disputado en Sochi.

Grimaldo supera a jugadores como Nico Paz. Foto: Sofasocre

Grimaldo supera a jugadores como Nico Paz. Foto: Sofasocre

lr.pe

Joao Grimaldo lidera la lista de los mejores jugadores sub 23 hispanoamericanos

"Es el turno de conocer las estrellas en ascenso del fútbol europeo. Estos son los hispanoamericanos con mejor Nota Sofascore en ligas del continente en 2025", se puede leer en el post del reconocido portal estadístico internacional, que eligió a Joao Grimaldo como el mejor futbolista sudamericano sub-23. El exjugador de Sporting Cristal lidera el ranking con una calificación de 7.37 y, pese a tener 22 años, formando parte de la categoría 2003.

Asimismo, en la lista aparecen otros talentos destacados como Piero Hincapié, ubicado en el octavo lugar y actualmente en la Premier League con el Arsenal, además de Nico Paz del Como 1907, quien se sitúa en la tercera posición del ranking.

  • Joao Grimaldo
  • Darío Osorio
  • Nico Paz
  • Matías Soulé
  • Yerson Chacón
  • Santiago Mouriño
  • Valentín Barco
  • Piero Hincapié
  • Camilo Mena
  • Nilson Angulo

lr.pe

¿Cómo le fue a Joao Grimaldo con Riga FC?

En su etapa con el Riga FC, Joao Grimaldo ha disputado 36 partidos oficiales, en los que registró 5 goles y 10 asistencias, además de sumar más de 2.200 minutos en cancha. Su rendimiento en el club letón fue clave para consolidarse como titular y aportar de manera constante en el frente ofensivo, confirmando su crecimiento y adaptación al fútbol europeo.

