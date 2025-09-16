Alianza Lima se prepara para lo que será el partido ante U. de Chile por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025. El equipo que comanda Néstor Gorosito quiere dejar atrás la dura caída ante Deportivo Garcilaso en el Torneo Clausura y buscará sacar ventaja con el fin de cerrar la llave de manera positiva en Coquimbo la siguiente semana. El encuentro se disputará este jueves 18 de septiembre y será transmitido por ESPN en territorio peruano.

Los íntimos se enfrentarán ante una U. de Chile que viene entonada tras golear a Colo Colo y ganar la Supercopa de Chile. En Alianza Lima saben que este partido ante los Azules tiene un condimento especial tras lo ocurrido en el 2010 en Matute por la Copa Libertadores.

Canal TV del Alianza Lima ante U. de Chile

En Perú, Chile, Uruguay, Bolivia y Paraguay, el partido entre Alianza Lima y U. de Chile se podrá ver por la señal de ESPN. En Argentina, Ecuador, Colombia y Venezuela, el duelo irá por ESPN 2. En Centroamérica y México, el choque será transmitido por la plataforma streaming Disney Plus.

¿Dónde ver ONLINE Alianza Lima ante U. de Chile?

El enfrentamiento entre Alianza Lima y U. de Chile por los cuartos de final de la Sudamericana se podrá seguir por la plataforma streaming Disney Plus. Si no cuentas con esta posibilidad, puedes unirte a la cobertura gratis que realizará La República Deportes en su plataforma digital.

Próximos partidos de Alianza Lima y U. de Chile

Tras disputarse este encuentro, Alianza Lima jugará contra Comerciantes Unidos por la Liga 1 2025. U. de Chile, por su parte, no tendrá acción en los siguientes días hasta lo que será la vuelta contra los blanquiazules el jueves 25 de este mes.