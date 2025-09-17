Felipe Chávez sigue sorprendiendo en Europa, tras anotar un gol olímpico en el partido entre Bayern Múnich y Chelsea por la UEFA Youth League 2025. El campeón de la Bundesliga y el gigante de la Premier League protagonizaron un partidazo en el novedoso torneo juvenil previo a la UEFA Champions League. El peruano usó la '10' y no le quedó grande e incluso firmó un espectacular doblete.

Los hinchas alemanes quedaron asombrados con su debut en el prestigioso campeonato Sub 19. Su rendimiento le permitió debutar con el primer equipo, aunque continúa formando parte de la filial. Posiblemente, la próxima temporada lo veamos más seguido en primera división.

¿Cómo fue el sorprendente 'doblete' de Felipe Chávez con Bayern Múnich ante Chelsea?

Felipe Chávez brilló en su estreno en la UEFA Youth League 2025. El joven volante de 18 años marcó un gol olímpico y luego estiró la ventaja con un remate de zurda de media distancia. La primera anotación surgió de un tiro de esquina, dado que disparó con efecto como Ángel Di María contra Boca Juniors. 7 minutos después, en Alianza Arena, recibió la pelota y como '10' trazó una diagonal ante la defensa inglesa para marcar el segundo tanto. Sin duda, detrás del 9 se mueve comodísimo, ostenta recursos para crear espacios y cuenta con buen remate a larga distancia.

¿Cuál es la medida de Kompany que puede beneficiar a Felipe Chávez?

Uli Hoeness, actual presidente del Bayern Múnich, reveló que a pesar de las dificultades para incluir a todos los jóvenes talentos del club, Vincent Kompany se comprometió a incorporar a algunos futbolistas de la cantera en el transcurso de la temporada. Esta decisión refleja la intención del club de fomentar el desarrollo de nuevos talentos, a pesar de la competencia existente en el equipo.

"Por supuesto que es difícil promover con tanto talento cuando tu nombre es FC Bayern Múnic, pero Vincent Kompany nos ha asegurado que integrará algunos jóvenes jugadores, tal vez uno o dos, a lo largo de la temporada", mencionó en el máximo dirigente del club en Doppelpass de SPORT1.

¿Hasta cuándo tiene contrato Felipe Chávez en Bayern Múnich?

El joven futbolista de 18 años ha renovado su contrato con el Bayern Múnich, tras el parón invernal. Su vínculo inicial, que finalizaba el 30 de junio de 2025, se ha ampliado hasta el 30 de junio de 2027, asegurando así su continuidad en la institución bávara. Además, fue titular en un partido amistoso en la victoria por 2-1 frente a Grasshoppe.