Deportes

Bolívar vs Atlético Mineiro: fecha, hora y canal de TV del partido por los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025

En el estadio Hernando Siles de La Paz, Bolívar recibe al poderoso Atlético Mineiro en busca de un triunfo que lo asegure en estos cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025.

Bolívar y Atlético Mineiro jugarán desde las 5.00 p. m. Foto: composición LR/X

Este miércoles 17 de setiembre, Bolívar se enfrentará a Atlético Mineiro en el estadio Hernando Siles de La Paz por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025. El cruce entre bolivianos y brasileños será uno de los mas apasionantes en esta instancia y podrás seguirlo por la señal de DGO, a partir de las 5.00 p. m. (hora peruana). La Academia viene de vencer con contundencia a Cienciano, conjunto al que venció en ambos compromisos.

Por su parte, Mineiro derrotó en un complicado cotejo a Godoy Cruz de Argentina. De esta manera, ambas escuadras prometen brindarnos un partidazo en busca de su pase a las semifinales del certamen continental.

lr.pe

¿Cuándo juega Bolívar vs Atlético Mineiro?

El cotejo entre Bolívar vs Atlético Mineiro por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025 se llevará a cabo este miércoles 17 de setiembre, desde las 5.00 p. m. (hora peruana). El estadio Hernando Siles de La Paz será el estadio que albergará este partido, el cual también lo podrás ver por la señal de DGO.

lr.pe

¿A qué hora juega Bolívar vs Atlético Mineiro?

En suelo peruano, el choque entre Bolívar vs Atlético Mineiro por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025 iniciará a las 5.00 p. m. Si te encuentras en otro lado del mundo, no te preocupes. La República Deportes te ha preparado una guía de horarios.

  • México: 4.00 p. m.
  • Colombia, Perú y Ecuador: 5.00 p. m.
  • Bolivia y Venezuela: 6.00 p. m.
  • Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay: 7.00 p. m.

¿En qué canal ver Bolívar vs Atlético Mineiro?

La transmisión del Bolívar vs Atlético Mineiro por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025 estará a cargo de DSports para Sudamérica. Además, podrás seguirlo por la cobertura de su plataforma de streaming DGO.

