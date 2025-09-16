Sudamericano de Vóley sub 17 2025 con la selección peruana: programación, horarios y grupos del campeonato femenino

El Sudamericano de Vóley sub 17 2025 mostrará a las nuevas caras de este deporte a nivel continental, del 17 al 21 de septiembre, en el Polideportivo Lucha Fuentes. El equipo nacional, liderado por Antonio Rizola, tendrá un gran reto al ser anfitrión del torneo continental. El cuadro nacional tendrá que lidiar con una exigente programación en el coliseo de Villa El Salvador.

El sexteto nacional no parte como favorito, pero puede ganar fuerza en condición de local y con toda la hinchada empujando. La Confederación Sudamericana de Vóley (CSV) reveló el calendario oficial del campeonato juvenil. Además, como una motivación extra, los 3 primeros clasificarán al Mundial de Chile.

¿Cuándo inicia el Sudamericano de Vóley Sub 17 2025?

El prestigioso torneo juvenil arranca mañana 17 de setiembre, desde las 3:00 pm, en el Polideportivo Lucha Fuentes, los fanáticos del vóley podrán disfrutar de varios partidazos con las nuevas figuras emergentes de este deporte como Brianna Odria y Kaori Mendoza como Libero.

¿Qué equipos participan en el Sudamericano de Vóley Sub 17?

Perú

Bolivia

Chile

Argentina

Brasil

Colombia

Venezuela

Horarios y programación del Sudamericano de Vóley Sub 17

Fecha 1 (17 de septiembre)

Grupo B: Argentina vs. Venezuela (3:00 pm)

Grupo A: Perú vs. Bolivia (5:30 pm)

Grupo B: Brasil vs. Colombia (7:30 pm)

Fecha 2 (18 de septiembre)

Grupo B: Argentina vs. Colombia (3:00 pm)

Grupo A: Perú vs. Chile (5:30 pm)

Grupo B: Brasil vs. Venezuela (5:30 pm)

Fecha 3 (19 de septiembre)

Grupo A: Bolivia vs. Chile (3:00 pm)

Grupo B: Argentina vs. Brasil (5:00 pm)

Grupo B: Colombia vs. Venezuela (7:30 pm)

Semifinal (20 de septiembre)

5°/6°: 3°A vs. 4°B (3:30 pm)

Semifinal: 1°A vs. 2°B (6:00 pm)

Semifinal: 1°B vs. 2°A (8:000 pm)

Final (21 de septiembre)