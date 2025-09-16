Sudamericano de Vóley sub 17 2025 con la selección peruana: programación, horarios y grupos del campeonato femenino
Perú, dirigido por Antonio Rizola, enfrenta un desafío al ser anfitrión en el actual torneo. A pesar de no ser favoritos, jugar en casa podría ser un punto a su favor para avanzar en el prestigioso campeonato juvenil de vóley.
El Sudamericano de Vóley sub 17 2025 mostrará a las nuevas caras de este deporte a nivel continental, del 17 al 21 de septiembre, en el Polideportivo Lucha Fuentes. El equipo nacional, liderado por Antonio Rizola, tendrá un gran reto al ser anfitrión del torneo continental. El cuadro nacional tendrá que lidiar con una exigente programación en el coliseo de Villa El Salvador.
El sexteto nacional no parte como favorito, pero puede ganar fuerza en condición de local y con toda la hinchada empujando. La Confederación Sudamericana de Vóley (CSV) reveló el calendario oficial del campeonato juvenil. Además, como una motivación extra, los 3 primeros clasificarán al Mundial de Chile.
¿Cuándo inicia el Sudamericano de Vóley Sub 17 2025?
El prestigioso torneo juvenil arranca mañana 17 de setiembre, desde las 3:00 pm, en el Polideportivo Lucha Fuentes, los fanáticos del vóley podrán disfrutar de varios partidazos con las nuevas figuras emergentes de este deporte como Brianna Odria y Kaori Mendoza como Libero.
¿Qué equipos participan en el Sudamericano de Vóley Sub 17?
- Perú
- Bolivia
- Chile
- Argentina
- Brasil
- Colombia
- Venezuela
Horarios y programación del Sudamericano de Vóley Sub 17
Fecha 1 (17 de septiembre)
- Grupo B: Argentina vs. Venezuela (3:00 pm)
- Grupo A: Perú vs. Bolivia (5:30 pm)
- Grupo B: Brasil vs. Colombia (7:30 pm)
Fecha 2 (18 de septiembre)
- Grupo B: Argentina vs. Colombia (3:00 pm)
- Grupo A: Perú vs. Chile (5:30 pm)
- Grupo B: Brasil vs. Venezuela (5:30 pm)
Fecha 3 (19 de septiembre)
- Grupo A: Bolivia vs. Chile (3:00 pm)
- Grupo B: Argentina vs. Brasil (5:00 pm)
- Grupo B: Colombia vs. Venezuela (7:30 pm)
Semifinal (20 de septiembre)
- 5°/6°: 3°A vs. 4°B (3:30 pm)
- Semifinal: 1°A vs. 2°B (6:00 pm)
- Semifinal: 1°B vs. 2°A (8:000 pm)
Final (21 de septiembre)
- 5°/6°: 3°A vs. 3°B (1:00 pm)
- 3°/4°: Perdedor JG 11 vs. Perdedor JG 12 (3:30 pm)
- Final: Vencedor JG 11 vs. Vencedor JG 12 (5:30 pm)