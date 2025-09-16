HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
EE.UU. bombardea tercer bote en el mar Caribe
EE.UU. bombardea tercer bote en el mar Caribe     EE.UU. bombardea tercer bote en el mar Caribe     EE.UU. bombardea tercer bote en el mar Caribe     
Deportes

Sudamericano de Vóley sub 17 2025 con la selección peruana: programación, horarios y grupos del campeonato femenino

Perú, dirigido por Antonio Rizola, enfrenta un desafío al ser anfitrión en el actual torneo. A pesar de no ser favoritos, jugar en casa podría ser un punto a su favor para avanzar en el prestigioso campeonato juvenil de vóley.

Selección peruana de vóley se alista para el Sudamericano Sub17. Foto: FPV
Selección peruana de vóley se alista para el Sudamericano Sub17. Foto: FPV

El Sudamericano de Vóley sub 17 2025 mostrará a las nuevas caras de este deporte a nivel continental, del 17 al 21 de septiembre,  en el Polideportivo Lucha Fuentes. El equipo nacional, liderado por Antonio Rizola, tendrá un gran reto al ser anfitrión del torneo continental. El cuadro nacional tendrá que lidiar con una exigente programación en el coliseo de Villa El Salvador.

El sexteto nacional no parte como favorito, pero puede ganar fuerza en condición de local y con toda la hinchada empujando. La Confederación Sudamericana de Vóley (CSV) reveló el calendario oficial del campeonato juvenil. Además, como una motivación extra, los 3 primeros clasificarán al Mundial de Chile.

PUEDES VER: Reimond Manco lapida a Pedro Aquino tras inesperada derrota de Alianza Lima en el Torneo Clausura: "No es Erick Noriega"

lr.pe

¿Cuándo inicia el Sudamericano de Vóley Sub 17 2025?

El prestigioso torneo juvenil arranca mañana 17 de setiembre, desde las 3:00 pm, en el Polideportivo Lucha Fuentes, los fanáticos del vóley podrán disfrutar de varios partidazos con las nuevas figuras emergentes de este deporte como Brianna Odria y Kaori Mendoza como Libero.

PUEDES VER: José Carlos Fernández no olvida la polémica eliminación de Alianza Lima ante U de Chile: "Venganza es una palabra fuerte, pero..."

lr.pe

¿Qué equipos participan en el Sudamericano de Vóley Sub 17?

  • Perú
  • Bolivia
  • Chile
  • Argentina
  • Brasil
  • Colombia 
  • Venezuela

PUEDES VER: Óscar Ibáñez habló sobre las polémicas desconvocatorias de Álex Valera en la selección peruana: "Me dijo que cuente con él"

lr.pe

Horarios y programación del Sudamericano de Vóley Sub 17

Fecha 1 (17 de septiembre)
  • Grupo B: Argentina vs. Venezuela (3:00 pm)
  • Grupo A: Perú vs. Bolivia (5:30 pm)
  • Grupo B: Brasil vs. Colombia (7:30 pm)
Fecha 2 (18 de septiembre)
  • Grupo B: Argentina vs. Colombia (3:00 pm)
  • Grupo A: Perú vs. Chile (5:30 pm)
  • Grupo B: Brasil vs. Venezuela (5:30 pm)
Fecha 3 (19 de septiembre)
  • Grupo A: Bolivia vs. Chile (3:00 pm)
  • Grupo B: Argentina vs. Brasil (5:00 pm)
  • Grupo B: Colombia vs. Venezuela (7:30 pm)
Semifinal (20 de septiembre)
  • 5°/6°: 3°A vs. 4°B (3:30 pm)
  • Semifinal: 1°A vs. 2°B (6:00 pm)
  • Semifinal: 1°B vs. 2°A (8:000 pm)
Final (21 de septiembre)
  • 5°/6°: 3°A vs. 3°B (1:00 pm)
  • 3°/4°: Perdedor JG 11 vs. Perdedor JG 12 (3:30 pm)
  • Final: Vencedor JG 11 vs. Vencedor JG 12 (5:30 pm)
Notas relacionadas
Perú en el Sudamericano de Vóley sub-17: convocadas, fixture y dónde ver el certamen clasificatorio al Mundial

Perú en el Sudamericano de Vóley sub-17: convocadas, fixture y dónde ver el certamen clasificatorio al Mundial

LEER MÁS
"Estamos atrás de Chile": DT de Perú en vóley hace crudo análisis sobre situación del equipo en Sudamérica

"Estamos atrás de Chile": DT de Perú en vóley hace crudo análisis sobre situación del equipo en Sudamérica

LEER MÁS
Pedro García recuerda desolador dato de Perú tras caer goleado ante Uruguay por Eliminatorias: "Nunca había pasado"

Pedro García recuerda desolador dato de Perú tras caer goleado ante Uruguay por Eliminatorias: "Nunca había pasado"

LEER MÁS
Fixture Liga 1 2025: calendario, fechas y jornadas de los partidos del torneo Apertura y Clausura

Fixture Liga 1 2025: calendario, fechas y jornadas de los partidos del torneo Apertura y Clausura

LEER MÁS
Canal confirmado Alianza Lima ante U. de Chile por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025

Canal confirmado Alianza Lima ante U. de Chile por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025

LEER MÁS
River Plate - Palmeiras: hora, fecha y canal TV del partido por los cuartos de final de la Copa Libertadores

River Plate - Palmeiras: hora, fecha y canal TV del partido por los cuartos de final de la Copa Libertadores

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
DT de Emelec explicó por qué Christian Cueva salió en el segundo tiempo de la derrota 4-0 ante Barcelona SC: "Hace el esfuerzo por llegar"

DT de Emelec explicó por qué Christian Cueva salió en el segundo tiempo de la derrota 4-0 ante Barcelona SC: "Hace el esfuerzo por llegar"

LEER MÁS
Jesús Castillo se pronuncia tras ser 'borrado' por Néstor Gorosito en Alianza Lima: "Son decisiones del profesor"

Jesús Castillo se pronuncia tras ser 'borrado' por Néstor Gorosito en Alianza Lima: "Son decisiones del profesor"

LEER MÁS
Óscar Ibáñez rompe su silencio tras salida de Perú y confirma desacuerdo entre Agustín Lozano y Jean Ferrari: "Pudo haber sido más prolijo"

Óscar Ibáñez rompe su silencio tras salida de Perú y confirma desacuerdo entre Agustín Lozano y Jean Ferrari: "Pudo haber sido más prolijo"

LEER MÁS
Juan Reynoso hizo duro análisis tras derrota ante Universitario y advirtió a jugadores de Melgar para el 2026: "Al que le alcance estará"

Juan Reynoso hizo duro análisis tras derrota ante Universitario y advirtió a jugadores de Melgar para el 2026: "Al que le alcance estará"

LEER MÁS
Real Madrid inició el camino a la decimosexta con un triunfo: derrotó 2-1 a Marsella por la Champions League

Real Madrid inició el camino a la decimosexta con un triunfo: derrotó 2-1 a Marsella por la Champions League

LEER MÁS
Carlos Zambrano y su crítica a rivales de Alianza Lima en la Liga 1 tras nueva derrota: "En Copa Sudamericana no salen a meterse atrás"

Carlos Zambrano y su crítica a rivales de Alianza Lima en la Liga 1 tras nueva derrota: "En Copa Sudamericana no salen a meterse atrás"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Tiktoker Valentino enfrentó aterradora prueba con tarántulas en 'EEG' y deja a usuarios impactados: "Fue más valiente que todos"

Arsenal FC vs Athletic Bilbao EN VIVO: sigue AQUÍ el partido por la Champions League 2025/26

➤ Descubre tu HORÓSCOPO: qué te deparan los astros este 16 de septiembre, según Jhan Sandoval

Deportes

Arsenal FC vs Athletic Bilbao EN VIVO: sigue AQUÍ el partido por la Champions League 2025/26

Real Madrid vs Olympique Marsella: dónde ver el debut merengue por Champions League 2025/26 EN VIVO

DT de Emelec explicó por qué Christian Cueva salió en el segundo tiempo de la derrota 4-0 ante Barcelona SC: "Hace el esfuerzo por llegar"

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

EE.UU. ofrece al Perú solo 12 cazas F-16 por US$3,420 millones

Dina Boluarte solicita permiso al Congreso para asistir a Asamblea General de la ONU en Nueva York

Gustavo Gorriti denunciará a Rafael López Aliaga por incitación al asesinato: "Es una llamada a ello"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota