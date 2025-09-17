En una reciente entrevista, el exarquero de Alianza Lima, Leao Butrón, habló sobre diversos temas. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue su dura crítica hacia las decisiones arbitrales en la Liga 1, donde señaló que muchas veces no se mide con la misma vara y recalcó que no es una opinión exclusiva suya.

Además, dio su perspectiva sobre el próximo partido que afrontarán los blanquiazules por la Copa Sudamericana este jueves 18 frente a U. de Chile, reconociendo la dificultad del encuentro y esperando que sea una gran noche tanto para quienes asistan al estadio como para los hinchas íntimos.

¿Qué dijo Leao Butrón sobre las decisiones arbitrales?

El exarquero de Alianza Lima manifestó su incomodidad por algunas decisiones arbitrales. "No podría decir de manera categórica que hay mala fe, pero no se mide con la misma vara y eso creo que no es una percepción mía. Hay suspensiones por gestos que se interpretan de mil maneras y a otros entrenadores, nada, me parece increíble", declaró para 'Radio Ovación'.

Butrón espera un gran partido entre Alianza Lima vs U. de Chile

"Creo que es un partido difícil, como lo son todos los internacionales, muy parejos, más aún la llave que se está jugando. Espero que sea una gran noche para los que van al estadio y para todos los hinchas de Alianza Lima", explicó, el exportero quien resaltó la importancia de este encuentro.

Con respecto al torneo Clausura declaró lo siguiente: "Hemos tenido resultados que no estaban dentro de los cálculos, pero no creo que se haya descuidado. Por lesiones o suspensiones raras que se dan, se ha visto perjudicado el club y no ha estado con el equipo completo. En el campeonato local todavía se puede recuperar, ya que falta mucho", agregó.

¿Cuándo juega Alianza Lima vs U. de Chile por Copa Sudamericana?

Alianza Lima se enfrentará a U. de Chile este jueves 18 de setiembre, en el estadio Alejandro Villanueva. El encuentro se podrá seguir desde las 7.30 p.m. (hora peruana).