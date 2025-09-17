HOYSuscripcion LR Focus

Fútbol Peruano

Leao Butrón arremete contra las decisiones arbitrales que afectan a equipos de la Liga 1: “No se mide con la misma vara”

Leao Butrón criticó las decisiones arbitrales en la Liga 1, señalando que no se aplica el mismo criterio. Además, espera un emocionante partido por la Copa Sudamericana contra U. de Chile.

Leao Butrón criticó decisiones de los árbitros en la Liga 1. Foto: difusión
Leao Butrón criticó decisiones de los árbitros en la Liga 1. Foto: difusión

En una reciente entrevista, el exarquero de Alianza Lima, Leao Butrón, habló sobre diversos temas. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue su dura crítica hacia las decisiones arbitrales en la Liga 1, donde señaló que muchas veces no se mide con la misma vara y recalcó que no es una opinión exclusiva suya.

Además, dio su perspectiva sobre el próximo partido que afrontarán los blanquiazules por la Copa Sudamericana este jueves 18 frente a U. de Chile, reconociendo la dificultad del encuentro y esperando que sea una gran noche tanto para quienes asistan al estadio como para los hinchas íntimos.

Reimond Manco critica 'favoritismos' de árbitros hacia Alianza Lima y Universitario: "Siempre se los dan a favor"

lr.pe

¿Qué dijo Leao Butrón sobre las decisiones arbitrales?

El exarquero de Alianza Lima manifestó su incomodidad por algunas decisiones arbitrales. "No podría decir de manera categórica que hay mala fe, pero no se mide con la misma vara y eso creo que no es una percepción mía. Hay suspensiones por gestos que se interpretan de mil maneras y a otros entrenadores, nada, me parece increíble", declaró para 'Radio Ovación'.

Butrón espera un gran partido entre Alianza Lima vs U. de Chile

"Creo que es un partido difícil, como lo son todos los internacionales, muy parejos, más aún la llave que se está jugando. Espero que sea una gran noche para los que van al estadio y para todos los hinchas de Alianza Lima", explicó, el exportero quien resaltó la importancia de este encuentro.

Con respecto al torneo Clausura declaró lo siguiente: "Hemos tenido resultados que no estaban dentro de los cálculos, pero no creo que se haya descuidado. Por lesiones o suspensiones raras que se dan, se ha visto perjudicado el club y no ha estado con el equipo completo. En el campeonato local todavía se puede recuperar, ya que falta mucho", agregó.

Reimond Manco critica polémica celebración de Sergio Peña en derrota de Alianza Lima: "No hagas cosas que van a hacer que hablen de ti"

lr.pe

¿Cuándo juega Alianza Lima vs U. de Chile por Copa Sudamericana?

Alianza Lima se enfrentará a U. de Chile este jueves 18 de setiembre, en el estadio Alejandro Villanueva. El encuentro se podrá seguir desde las 7.30 p.m. (hora peruana).

Reimond Manco critica 'favoritismos' de árbitros hacia Alianza Lima y Universitario: "Siempre se los dan a favor"

Reimond Manco critica 'favoritismos' de árbitros hacia Alianza Lima y Universitario: “Siempre se los dan a favor”

Jesús Castillo se pronuncia tras ser 'borrado' por Néstor Gorosito en Alianza Lima: "Son decisiones del profesor"

Jesús Castillo se pronuncia tras ser 'borrado' por Néstor Gorosito en Alianza Lima: "Son decisiones del profesor"

Reimond Manco critica polémica celebración de Sergio Peña en derrota de Alianza Lima: "No hagas cosas que van a hacer que hablen de ti"

Reimond Manco critica polémica celebración de Sergio Peña en derrota de Alianza Lima: "No hagas cosas que van a hacer que hablen de ti"

Jesús Castillo se pronuncia tras ser 'borrado' por Néstor Gorosito en Alianza Lima: "Son decisiones del profesor"

Jesús Castillo se pronuncia tras ser 'borrado' por Néstor Gorosito en Alianza Lima: "Son decisiones del profesor"

Jesús Castillo respondió firme a las declaraciones de Carlos Zambrano contra Universitario: "No tenemos tiempo para perder la cabeza"

Jesús Castillo respondió firme a las declaraciones de Carlos Zambrano contra Universitario: "No tenemos tiempo para perder la cabeza"

Facundo Callejo, goleador de la Liga 1, advierte a Universitario previo a crucial partido: "Vamos a ir con nuestras armas"

Facundo Callejo, goleador de la Liga 1, advierte a Universitario previo a crucial partido: "Vamos a ir con nuestras armas"

Reimond Manco critica polémica celebración de Sergio Peña en derrota de Alianza Lima: "No hagas cosas que van a hacer que hablen de ti"

Reimond Manco critica polémica celebración de Sergio Peña en derrota de Alianza Lima: "No hagas cosas que van a hacer que hablen de ti"

Henry Quinteros le pide a Facundo Callejo ser campeón del Torneo Clausura con Cusco FC: "Estoy esperando que hagas 30 goles"

Henry Quinteros le pide a Facundo Callejo ser campeón del Torneo Clausura con Cusco FC: "Estoy esperando que hagas 30 goles"

Álvaro Barco y su lapidario concepto sobre Raúl Ruidíaz por polémico video tras derrota ante Palmeiras: "Valorar las cosas de quien viene"

Álvaro Barco y su lapidario concepto sobre Raúl Ruidíaz por polémico video tras derrota ante Palmeiras: "Valorar las cosas de quien viene"

