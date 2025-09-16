La U. de Chile ya está en el Perú para su partido contra Alianza Lima por los cuartos de final de la Copa Sudamericana. Uno de los personajes que arribó a nuestro país como parte de la delegación estudiantil es el DT Gustavo Álvarez, quien en las últimas horas ha sido vinculado a la selección peruana, según reportes de la prensa chilena.

Varios medios deportivos del país sureño indican que el argentino es una opción en La Videna por el conocimiento que tiene del fútbol peruano fruto de sus pasos por Sport Boys del Callao y Atlético Grau de Piura. No obstante, al tener contrato vigente con la 'U', su fichaje solo sería posible si el equipo interesado en sus servicios puede pagar la cuantiosa cláusula que tiene con el club azul.

¿De cuánto es la cláusula de Gustavo Álvarez, DT de la U. de Chile?

Marcelo Díaz, periodista de la cadena TNT Sports Chile, dio a conocer el monto que exigiría la U. de Chile para liberar al estratega. "Para sacar a Álvarez hay que negociar con la 'U', porque tiene una cláusula que ronda el millón de dólares", informó el comunicador.

"Gustavo Álvarez asoma como candidato para la selección peruana por su pasado en el fútbol peruano y la buena campaña que ha hecho acá en Chile: salió campeón de la primera división, de la Copa y de la Supercopa", explicó Díaz acerca de los méritos del entrenador que habrían despertado el interés de la Federación Peruana de Fútbol (FPF).

¿Qué dijo Gustavo Álvarez sobre rumores que lo vinculan a Perú?

A su salida del aeropuerto Jorge Chávez, Álvarez declaró que se sentía "agradecido" por el trato que recibió mientras estuvo en Perú, entre el 2021 y 2022. "Tengo gratos recuerdos, uno recuerda los lugares por cómo lo trataron. Aquí en Perú me trataron muy bien y estoy eternamente agradecido", dijo.

Sin embargo, aclaró que por el momento no piensa en una posible llegada a la selección, sino que está concentrado en su equipo. "Ahora debemos hablar de fútbol. Yo estoy enfocado al 100% en la 'U'", sostuvo.