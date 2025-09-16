HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
EE.UU. bombardea tercer bote en el mar Caribe
EE.UU. bombardea tercer bote en el mar Caribe     EE.UU. bombardea tercer bote en el mar Caribe     EE.UU. bombardea tercer bote en el mar Caribe     
Deportes

Carlos Zambrano y su fuerte postura sobre el perfil del nuevo DT de la selección peruana: "No nos mintamos en la cara"

El defensor de Alianza Lima y la selección peruana tuvo una cruda respuesta al ser consultado sobre el perfil de entrenador que le gustaría para la Bicolor, tras la salida de Óscar Ibáñez.

En la última fecha doble, Carlos Zambrano jugó solo ante Paraguay. Foto: composición LR/AFP
En la última fecha doble, Carlos Zambrano jugó solo ante Paraguay. Foto: composición LR/AFP

Tras el fin de las Eliminatorias 2026, la selección peruana entrará en una reestructuración de cara a los siguientes retos que se avecinan. En las últimas clasificatorias, la Bicolor realizó una de las peores campañas, donde, además, tuvo a tres técnicos diferentes: Juan Reynoso, Jorge Fossati y Óscar Ibáñez. Este último dejó de ser el DT del primer equipo un día después del fin de las eliminatorias, por lo que ahora la gran interrogante es qué estratega se animará a tomar las riendas del elenco nacional, que urge de un recambio generacional. Uno de los que fue consultado sobre ello fue Carlos Zambrano.

El central de Alianza Lima fue consultado en el programa streaming 'Mano a Mano' sobre el perfil de entrenador que le gustaría para la selección peruana y tuvo un duro cuestionamiento vinculado a los resultados y el recambio generacional.

PUEDES VER: Óscar Ibáñez rompe su silencio tras salida de Perú y confirma desacuerdo entre Agustín Lozano y Jean Ferrari: 'Pudo haber sido más prolijo'

lr.pe

¿Qué dijo Carlos Zambrano sobre el perfil del próximo DT de Perú?

El 'Káiser' se mostró escéptico sobre el cambio que puede generar un DT, a pesa de tener una amplia trayectoria que lo respalde, pues cuando no se den los resultados, se buscará su salida sin respetar el proceso. "Yo les hago la pregunta a ustedes. ¿Piensan que con el técnico que venga, de renombre, el más top, con todos los títulos que quieran, va a haber un cambio, piensan que nos asegura llevarnos al Mundial? No nos mintamos en la cara todos, es un proceso, no nos engañemos", manifestó.

Zambrano no dudó en apuntar contra la prensa por los cuestionamientos que puede realizar contra los más jóvenes cuando comiencen a tener más protagonismo y las cosas no se den de manera positiva.

"Cuando haya recambio, la prensa va a ser la que más critique a los nuevos jugadores, van a decir que tal futbolista no tiene nivel, que le falta, los van a matar mentalmente a los chicos. Si nos comemos una goleada, los chicos no van a aguantar", indicó. El futbolista de 36 años reconoció que la demanda de victorias en el equipo nacional es constante y aseguró que el grupo debe ser fuerte para lo que se viene.

"Es muy complicado ver un perfil a nivel de selección, porque lo que manda son los resultados. Habrá un entrenador top que llegue y en los primeros 6 o 7 partidos que el grupo no esté bien, entonces va haber un cambio automáticamente, van a pedir la cabeza del DT rápido. Es la realidad. Venga quien venga el grupo debe mantenerse fuerte, unidos para sacar la situación adelante. Y que los jugadores puedan salir al extranjero", acotó.

PUEDES VER: Reimond Manco critica polémica celebración de Sergio Peña en derrota de Alianza Lima: 'No hagas cosas que van a hacer que hablen de ti'

lr.pe

Carlos Zambrano participó de la última fecha doble de las Eliminatorias 2026

El 'León' no tuvo minutos ante Uruguay en Montevideo y su lugar fue ocupado por Luis Abram. Para el último cotejo en Lima ante Paraguay el panorama fue diferente: fue titular y jugó los 90 minutos.

Notas relacionadas
Edwin Oviedo: "No descarto la idea de volver a la dirigencia del fútbol. Solo el tiempo lo dirá"

Edwin Oviedo: "No descarto la idea de volver a la dirigencia del fútbol. Solo el tiempo lo dirá"

LEER MÁS
Óscar Ibáñez reveló la verdadera razón por la que prefirió a Luis Advíncula antes que Oliver Sonne en selección peruana: Estaba muy parejo

Óscar Ibáñez reveló la verdadera razón por la que prefirió a Luis Advíncula antes que Oliver Sonne en selección peruana: Estaba muy parejo

LEER MÁS
Óscar Ibáñez rompe su silencio tras salida de Perú y confirma desacuerdo entre Agustín Lozano y Jean Ferrari: "Pudo haber sido más prolijo"

Óscar Ibáñez rompe su silencio tras salida de Perú y confirma desacuerdo entre Agustín Lozano y Jean Ferrari: "Pudo haber sido más prolijo"

LEER MÁS
Fixture Liga 1 2025: calendario, fechas y jornadas de los partidos del torneo Apertura y Clausura

Fixture Liga 1 2025: calendario, fechas y jornadas de los partidos del torneo Apertura y Clausura

LEER MÁS
Canal confirmado Alianza Lima ante U. de Chile por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025

Canal confirmado Alianza Lima ante U. de Chile por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025

LEER MÁS
River Plate - Palmeiras: hora, fecha y canal TV del partido por los cuartos de final de la Copa Libertadores

River Plate - Palmeiras: hora, fecha y canal TV del partido por los cuartos de final de la Copa Libertadores

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
DT de Emelec explicó por qué Christian Cueva salió en el segundo tiempo de la derrota 4-0 ante Barcelona SC: "Hace el esfuerzo por llegar"

DT de Emelec explicó por qué Christian Cueva salió en el segundo tiempo de la derrota 4-0 ante Barcelona SC: "Hace el esfuerzo por llegar"

LEER MÁS
Óscar Ibáñez rompe su silencio tras salida de Perú y confirma desacuerdo entre Agustín Lozano y Jean Ferrari: "Pudo haber sido más prolijo"

Óscar Ibáñez rompe su silencio tras salida de Perú y confirma desacuerdo entre Agustín Lozano y Jean Ferrari: "Pudo haber sido más prolijo"

LEER MÁS
Claudio Pizarro y la vez que tuvo una reacción divertida al momento de elegir entre el ceviche y la comida alemana

Claudio Pizarro y la vez que tuvo una reacción divertida al momento de elegir entre el ceviche y la comida alemana

LEER MÁS
Juan Reynoso hizo duro análisis tras derrota ante Universitario y advirtió a jugadores de Melgar para el 2026: "Al que le alcance estará"

Juan Reynoso hizo duro análisis tras derrota ante Universitario y advirtió a jugadores de Melgar para el 2026: "Al que le alcance estará"

LEER MÁS
Reimond Manco lapida a Pedro Aquino tras inesperada derrota de Alianza Lima en el Torneo Clausura: "No es Erick Noriega"

Reimond Manco lapida a Pedro Aquino tras inesperada derrota de Alianza Lima en el Torneo Clausura: "No es Erick Noriega"

LEER MÁS
Jesús Castillo se pronuncia tras ser 'borrado' por Néstor Gorosito en Alianza Lima: "Son decisiones del profesor"

Jesús Castillo se pronuncia tras ser 'borrado' por Néstor Gorosito en Alianza Lima: "Son decisiones del profesor"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

DT de Emelec explicó por qué Christian Cueva salió en el segundo tiempo de la derrota 4-0 ante Barcelona SC: "Hace el esfuerzo por llegar"

EE.UU. ofrece al Perú solo 12 cazas F-16 por US$3,420 millones

Bono de Guerra septiembre 2025 para pensionados: fecha de pago, monto oficial y como cobrar en 4 pasos fáciles vía Patria

Deportes

DT de Emelec explicó por qué Christian Cueva salió en el segundo tiempo de la derrota 4-0 ante Barcelona SC: "Hace el esfuerzo por llegar"

Arsenal FC vs Athletic Bilbao EN VIVO: sigue AQUÍ el partido por la Champions League 2025/26

Carlos Zambrano y su crítica a rivales de Alianza Lima en la Liga 1 tras nueva derrota: "En Copa Sudamericana no salen a meterse atrás"

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

EE.UU. ofrece al Perú solo 12 cazas F-16 por US$3,420 millones

Dina Boluarte solicita permiso al Congreso para asistir a Asamblea General de la ONU en Nueva York

Gustavo Gorriti denunciará a Rafael López Aliaga por incitación al asesinato: "Es una llamada a ello"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota