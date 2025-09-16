Tras el fin de las Eliminatorias 2026, la selección peruana entrará en una reestructuración de cara a los siguientes retos que se avecinan. En las últimas clasificatorias, la Bicolor realizó una de las peores campañas, donde, además, tuvo a tres técnicos diferentes: Juan Reynoso, Jorge Fossati y Óscar Ibáñez. Este último dejó de ser el DT del primer equipo un día después del fin de las eliminatorias, por lo que ahora la gran interrogante es qué estratega se animará a tomar las riendas del elenco nacional, que urge de un recambio generacional. Uno de los que fue consultado sobre ello fue Carlos Zambrano.

El central de Alianza Lima fue consultado en el programa streaming 'Mano a Mano' sobre el perfil de entrenador que le gustaría para la selección peruana y tuvo un duro cuestionamiento vinculado a los resultados y el recambio generacional.

¿Qué dijo Carlos Zambrano sobre el perfil del próximo DT de Perú?

El 'Káiser' se mostró escéptico sobre el cambio que puede generar un DT, a pesa de tener una amplia trayectoria que lo respalde, pues cuando no se den los resultados, se buscará su salida sin respetar el proceso. "Yo les hago la pregunta a ustedes. ¿Piensan que con el técnico que venga, de renombre, el más top, con todos los títulos que quieran, va a haber un cambio, piensan que nos asegura llevarnos al Mundial? No nos mintamos en la cara todos, es un proceso, no nos engañemos", manifestó.

Zambrano no dudó en apuntar contra la prensa por los cuestionamientos que puede realizar contra los más jóvenes cuando comiencen a tener más protagonismo y las cosas no se den de manera positiva.

"Cuando haya recambio, la prensa va a ser la que más critique a los nuevos jugadores, van a decir que tal futbolista no tiene nivel, que le falta, los van a matar mentalmente a los chicos. Si nos comemos una goleada, los chicos no van a aguantar", indicó. El futbolista de 36 años reconoció que la demanda de victorias en el equipo nacional es constante y aseguró que el grupo debe ser fuerte para lo que se viene.

"Es muy complicado ver un perfil a nivel de selección, porque lo que manda son los resultados. Habrá un entrenador top que llegue y en los primeros 6 o 7 partidos que el grupo no esté bien, entonces va haber un cambio automáticamente, van a pedir la cabeza del DT rápido. Es la realidad. Venga quien venga el grupo debe mantenerse fuerte, unidos para sacar la situación adelante. Y que los jugadores puedan salir al extranjero", acotó.

Carlos Zambrano participó de la última fecha doble de las Eliminatorias 2026

El 'León' no tuvo minutos ante Uruguay en Montevideo y su lugar fue ocupado por Luis Abram. Para el último cotejo en Lima ante Paraguay el panorama fue diferente: fue titular y jugó los 90 minutos.