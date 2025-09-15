HOYSuscripcion LR Focus

DT de Emelec explicó por qué Christian Cueva salió en el segundo tiempo de la derrota 4-0 ante Barcelona SC: "Hace el esfuerzo por llegar"

Guillermo Duró señaló el motivo por el que Christian Cueva no pudo terminar el partido en la derrota de Emelec ante Barcelona SC por la LigaPro de Ecuador.

Christian Cueva fue titular en la derrota 4-0 de Emelec ante Barcelona SC. Foto: composición LR/difusión
Christian Cueva fue titular en la derrota 4-0 de Emelec ante Barcelona SC. Foto: composición LR/difusión

Emelec no pudo en el estadio George Capwell y cayó 4-0 ante Barcelona SC por la fecha 28 de la LigaPro de Ecuador. Con este resultado, el Bombillo se quedó en la novena posición con 38 unidades. El conjunto azulado tuvo entre sus titulares a Christian Cueva, pero poco pudo hacer para sacar el partido adelante. Es más, 'Aladino' no pudo terminar el compromiso y fue cambiado en el inicio del complemento. Al respecto, Guillermo Duró, entrenador del equipo, explicó por qué tomó esta decisión.

En conferencia de prensa, el otrora DT de Deportivo Garcilaso señaló que la sustitución de Christian Cueva se debió a que tenía molestias físicas. Según contó, él y su comando técnico evalúan cuánto tiempo puede aportar un futbolista sentido en el terreno de juego.

Juan Reynoso hizo duro análisis tras derrota ante Universitario y advirtió a jugadores de Melgar para el 2026: Al que le alcance estará

lr.pe

DT de Emelec contó por qué Christian Cueva fue cambiado en la caída ante Barcelona

“Lo del ‘Tin’ fue que sintió una contractura nuevamente producto de lo que viene arrastrando y lo mismo con Christian (Cueva), son jugadores que vienen arrastrando molestias y hacen el esfuerzo por llegar, y los tratamos de ver cuánto es lo que nos pueden funcionar dentro de los once”, expresó Duró en conversación con la prensa.

Por otro lado, el estratega brindó sus disculpas a la hinchada de Emelec por la estrepitosa caída ante Barcelona SC. En suma, señaló que su equipo tuvo un mal partido y buscarán mejorar de cara al próximo encuentro.

“Lo único que me queda es ofrecer disculpas por la ilusión que generamos, porque estábamos todos ilusionados; es la realidad. Perder un clásico, de esta manera, duele”, declaró.

“Faltan muchas cosas. Podemos analizar un montón de cosas, pero todo va a quedar como excusa y no me gusta que quede así. Hoy tuvimos un mal partido, tuvimos una mala imagen y pedimos perdón a la gente que vino. Todo es producto de lo que uno transmite, entonces tenemos que cambiar, porque no éramos este Emelec”, concluyó.

Pablo Ceppelini se queja del fútbol peruano tras derrota de Alianza Lima en Matute: Se juega muy poco tiempo

lr.pe

¿Cuándo es el próximo partido de Emelec?

Después de sufrir una derrota contundente de 4-0 en el Estadio George Capwell frente a Barcelona SC, Emelec, con Christian Cueva, enfrentará un nuevo desafío en la LigaPro Ecuador contra El Nacional, el domingo 21 de septiembre.

Barcelona SC dio el golpe de visita por el Clásico del Astillero: goleó 4-0 a Emelec, de Christian Cueva, y se ubicó segundo en la LigaPro

Barcelona SC dio el golpe de visita por el Clásico del Astillero: goleó 4-0 a Emelec, de Christian Cueva, y se ubicó segundo en la LigaPro

Pamela López rompe en llanto y se sincera sobre sus salidas tras infidelidad de Christian Cueva: "Mucha gente me juzgó"

Pamela López rompe en llanto y se sincera sobre sus salidas tras infidelidad de Christian Cueva: "Mucha gente me juzgó"

Pamela López estalla contra Christian Cueva tras visita a sus hijos: "No les compró lo que pidieron"

Pamela López estalla contra Christian Cueva tras visita a sus hijos: "No les compró lo que pidieron"

Fixture Liga 1 2025: calendario, fechas y jornadas de los partidos del torneo Apertura y Clausura

Fixture Liga 1 2025: calendario, fechas y jornadas de los partidos del torneo Apertura y Clausura

EN DIRECTO por Copa Davis 2025 partido Perú vs Portugal

EN DIRECTO por Copa Davis 2025 partido Perú vs Portugal

Canal confirmado del Alianza Lima - Deportivo Garcilaso por la fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga 1

Canal confirmado del Alianza Lima - Deportivo Garcilaso por la fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga 1

Juan Reynoso hizo duro análisis tras derrota ante Universitario y advirtió a jugadores de Melgar para el 2026: "Al que le alcance estará"

Juan Reynoso hizo duro análisis tras derrota ante Universitario y advirtió a jugadores de Melgar para el 2026: "Al que le alcance estará"

Jorge Fossati lanza sutil respuesta a Carlos Zambrano tras atacar a Universitario: "Él sabe manejarse en el mundo de la polémica"

Jorge Fossati lanza sutil respuesta a Carlos Zambrano tras atacar a Universitario: "Él sabe manejarse en el mundo de la polémica"

Pablo Ceppelini se queja del fútbol peruano tras derrota de Alianza Lima en Matute: "Se juega muy poco tiempo"

Pablo Ceppelini se queja del fútbol peruano tras derrota de Alianza Lima en Matute: "Se juega muy poco tiempo"

Resultados 5y6 La Rinconada del domingo 14 de septiembre 2025: ganadores y orden de llegada de todas las carreras del INH

Resultados 5y6 La Rinconada del domingo 14 de septiembre 2025: ganadores y orden de llegada de todas las carreras del INH

Carlos Bustos, DT de Deportivo Garcilaso, revela qué sintió al ganar 4-3 en Matute: "A Alianza Lima le deseo..."

Carlos Bustos, DT de Deportivo Garcilaso, revela qué sintió al ganar 4-3 en Matute: "A Alianza Lima le deseo..."

Miguel Araujo categórico sobre polémicas declaraciones de Sergio Peña tras fracaso de la selección peruana: "Solo escuché a Gallese"

Miguel Araujo categórico sobre polémicas declaraciones de Sergio Peña tras fracaso de la selección peruana: “Solo escuché a Gallese”

Miguel Araujo categórico sobre polémicas declaraciones de Sergio Peña tras fracaso de la selección peruana: "Solo escuché a Gallese"

Pablo Ceppelini se queja del fútbol peruano tras derrota de Alianza Lima en Matute: "Se juega muy poco tiempo"

Juan Reynoso hizo duro análisis tras derrota ante Universitario y advirtió a jugadores de Melgar para el 2026: "Al que le alcance estará"

Deportes

Carlos Bustos, DT de Deportivo Garcilaso, revela qué sintió al ganar 4-3 en Matute: "A Alianza Lima le deseo..."

Miguel Araujo categórico sobre polémicas declaraciones de Sergio Peña tras fracaso de la selección peruana: "Solo escuché a Gallese"

Pablo Ceppelini se queja del fútbol peruano tras derrota de Alianza Lima en Matute: "Se juega muy poco tiempo"

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: "Nos tratan como si no fuéramos seres humanos"

Política

Juan José Santiváñez y Eduardo Arana: audio revela pacto de favores ministeriales para beneficiar a policía vinculado a 'Los Pulpos'

Diego García-Sayán: "La DBA opina barbaridades sin haberse informado"

Dina Boluarte tenía un muñeco de brujería: Harvey Colchado confirma hallazgo durante allanamiento en Palacio

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

