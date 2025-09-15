Emelec no pudo en el estadio George Capwell y cayó 4-0 ante Barcelona SC por la fecha 28 de la LigaPro de Ecuador. Con este resultado, el Bombillo se quedó en la novena posición con 38 unidades. El conjunto azulado tuvo entre sus titulares a Christian Cueva, pero poco pudo hacer para sacar el partido adelante. Es más, 'Aladino' no pudo terminar el compromiso y fue cambiado en el inicio del complemento. Al respecto, Guillermo Duró, entrenador del equipo, explicó por qué tomó esta decisión.

En conferencia de prensa, el otrora DT de Deportivo Garcilaso señaló que la sustitución de Christian Cueva se debió a que tenía molestias físicas. Según contó, él y su comando técnico evalúan cuánto tiempo puede aportar un futbolista sentido en el terreno de juego.

DT de Emelec contó por qué Christian Cueva fue cambiado en la caída ante Barcelona

“Lo del ‘Tin’ fue que sintió una contractura nuevamente producto de lo que viene arrastrando y lo mismo con Christian (Cueva), son jugadores que vienen arrastrando molestias y hacen el esfuerzo por llegar, y los tratamos de ver cuánto es lo que nos pueden funcionar dentro de los once”, expresó Duró en conversación con la prensa.

Por otro lado, el estratega brindó sus disculpas a la hinchada de Emelec por la estrepitosa caída ante Barcelona SC. En suma, señaló que su equipo tuvo un mal partido y buscarán mejorar de cara al próximo encuentro.

“Lo único que me queda es ofrecer disculpas por la ilusión que generamos, porque estábamos todos ilusionados; es la realidad. Perder un clásico, de esta manera, duele”, declaró.

“Faltan muchas cosas. Podemos analizar un montón de cosas, pero todo va a quedar como excusa y no me gusta que quede así. Hoy tuvimos un mal partido, tuvimos una mala imagen y pedimos perdón a la gente que vino. Todo es producto de lo que uno transmite, entonces tenemos que cambiar, porque no éramos este Emelec”, concluyó.

¿Cuándo es el próximo partido de Emelec?

Después de sufrir una derrota contundente de 4-0 en el Estadio George Capwell frente a Barcelona SC, Emelec, con Christian Cueva, enfrentará un nuevo desafío en la LigaPro Ecuador contra El Nacional, el domingo 21 de septiembre.