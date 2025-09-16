HOYSuscripcion LR Focus

Óscar Ibáñez reveló la verdadera razón por la que prefirió a Luis Advíncula antes que Oliver Sonne en selección peruana: Estaba muy parejo

El estratega fue consultado por su elección por el jugador de Boca Juniors por encima del futbolista de Burnley en los últimos partidos de la selección peruana por las Eliminatorias 2026, pese a la actualidad diferente de cada uno.

Advíncula fue titular en los últimos partidos de la selección peruana en las últimas eliminatorias. Foto: composición LR/captura de 'Teledeportes'/AFP
Advíncula fue titular en los últimos partidos de la selección peruana en las últimas eliminatorias. Foto: composición LR/captura de 'Teledeportes'/AFP

El paso de Óscar Ibáñez por la selección peruana dejó un tema que luego fue bastante comentado en territorio nacional: la elección de Luis Advíncula en el once inicial por encima de Oliver Sonne. Esta decisión del estratega nacional generó diversos cuestionamientos, sobre todo porque el mediocampista de Boca Juniors, suplente en el Xeneize en los últimos duelos, mostró un rendimiento irregular en los partidos que disputó. Esto generó que la afición se preguntara si el popular 'Vikingo', quien venía teniendo más minutos con Burnley de Inglaterra, podía haberlo hecho mejor.

En una entrevista para el programa deportivo 'Teledeportes', Óscar Ibáñez fue consultado sobre esta elección por el 'Rayo' antes que por Sonne y respondió que pasó más por un tema de "gusto".

PUEDES VER: Óscar Ibáñez rompe su silencio tras salida de Perú y confirma desacuerdo entre Agustín Lozano y Jean Ferrari: 'Pudo haber sido más prolijo'

¿Por qué Óscar Ibáñez optó por Luis Advíncula antes que por Oliver Sonne?

El exportero peruano argumentó, además, que Advíncula había mostrado un performance positivo con la Bicolor y que, teniendo en cuenta toda la temporada, había disputado más partidos que Sonne.

"Son gustos también. Oliver es parte de los que van a tomar la posta en un futuro cercano. 'Lucho' venía de jugar muchos partidos en Boca Juniors, no había jugado en los últimos encuentros, pero en lo que iba de la temporada era de los que más había jugado, más que Oliver. En los partidos de la selección había tenido muy buenos rendimientos, con Colombia fue superlativo. Y bueno, son gustos, cosas que uno ve que está muy parejo, pero uno se decide por un jugador", explicó.

PUEDES VER: Revelan que el primer equipo de Barcelona de España enfrentaría a Universitario este 2025 en Perú: 'Está avanzado'

Ibáñez aseguró que el volante de Boca Juniors ya ha demostrado su nivel en la selección peruana y precisó que Sonne, a quien ve como parte del recambio generacional, sí tuvo minutos bajo su mandato.

"En el caso de 'Lucho' tiene una experiencia importante, un rendimiento probado y Oliver ha tenido participación con nosotros. Entró contra Colombia, contra Ecuador, también entró en el último partido unos minutos, pero no es que no haya tenido participación con nosotros", sentenció.

