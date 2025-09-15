HOYSuscripcion LR Focus

Óscar Ibáñez rompe su silencio tras salida de Perú y confirma desacuerdo entre Agustín Lozano y Jean Ferrari: "Pudo haber sido más prolijo"

El ahora extécnico de la selección peruana reveló sobre la conversación que tuvo con Agustín Lozano y Jean Ferrari en Videna, donde finalmente se determinó su salida.

Óscar Ibáñez dirigió 6 partidos con Perú. Foto: composición LR/captura de 'Teledeportes'
Óscar Ibáñez dirigió 6 partidos con Perú. Foto: composición LR/captura de 'Teledeportes'

Óscar Ibáñez se pronunció sobre su salida de la selección peruana tras el partido ante Paraguay en el cierre de las Eliminatorias 2026.

"Mi contrato terminaba en el último partido. El presidente me había pedido que continúe para los amistosos, le dije que sí. Cuando terminó nos reunimos a los siguientes días, fuimos a la FPF desde temprano. Hablé con Lozano, me dijo que mantenía la propuesta, después conversé con Ferrari y me comunicó que él pensaba otra cosa. A partir de ahí ya no tenía sentido seguir, no había que forzar nada, estaba dentro de lo que podía pasar. Al ser consultado sobre estas diferencias entre Lozano y Ferrari, respondió. "En cuanto a la decisión sí, pero yo lo entiendo como que ya no teníamos nada que hacer si no estaban de acuerdo. Lo entendí así y tomamos la decisión de no seguir, era lo lógico, lo prolijo. Tuve la conversación con los dos, éramos los tres conversando. Lo más prolijo par todos era que quedara ahí, era lo que necesitaba la selección", declaró para 'Teledeportes'

"No me sentó traicionado por Lozano. Tengo muchos años en el fútbol, entiendo cómo son las situaciones. Yo creo en el orden y la energía para que las cosas funcionen. Al ver esta situación lo mejor era que se termine y que nadie tenga compromiso de nada. Con Jean me fue bien, lo conozco, le deseo lo mejor. Nos acompañó en los últimos partidos. Espero que lo que hizo en la 'U' lo pueda trasladar a la FPF. Lo que entendí era que él tenía otros planes y era válido. Él podía decidir lo que competía. Es bueno no forzar las situaciones. (...) Yo creo que se podían haber hecho las cosas de manera prolija y evitar situaciones para que la selección no esté en el medio, lo demás yo lo entiendo como hombre de fútbol, que son situaciones que a veces se dan y pueden llegar a la confusión. Entiendo que se podía haber hecho de manera prolija por eso el tema de que cada uno siga por su camino", detalló.

PUEDES VER: Juan Reynoso hizo duro análisis tras derrota ante Universitario y advirtió a jugadores de Melgar para el 2026: 'Al que le alcance estará'

¿Cómo le fue a Óscar Ibáñez en la selección peruana?

Óscar Ibáñez se va de la Bicolor con un saldo de 3 derrotas, una victoria y 2 empates.

  • Perú 3-1 Bolivia | Fecha 18 de las Eliminatorias 2026
  • Venezuela 1-0 Perú | Fecha 17 de las Eliminatorias 2026
  • Colombia 0-0 Perú | Fecha 16 de las Eliminatorias 2026
  • Perú 0-0 Ecuador | Fecha 15 de las Eliminatorias 2026
  • Uruguay 3-0 Perú | Fecha 14 de las Eliminatorias 2026
  • Perú 0-1 Paraguay | Fecha 13 de las Eliminatorias 2026.
Álex Valera responde fuerte a Sergio Peña tras decir que jugó lesionado por la selección peruana: "Como si fuera un agradecimiento"

Convocado europeo estaría invitado por la Selección Peruana para los amistosos de noviembre ante Rusia y Chile: "Tiene sentido"

Miguel Araujo categórico sobre polémicas declaraciones de Sergio Peña tras fracaso de la selección peruana: “Solo escuché a Gallese”

Fixture Liga 1 2025: calendario, fechas y jornadas de los partidos del torneo Apertura y Clausura

EN DIRECTO por Copa Davis 2025 partido Perú vs Portugal

Canal confirmado del Alianza Lima - Deportivo Garcilaso por la fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga 1

Juan Reynoso hizo duro análisis tras derrota ante Universitario y advirtió a jugadores de Melgar para el 2026: "Al que le alcance estará"

Pablo Ceppelini se queja del fútbol peruano tras derrota de Alianza Lima en Matute: "Se juega muy poco tiempo"

Convocado europeo estaría invitado por la Selección Peruana para los amistosos de noviembre ante Rusia y Chile: "Tiene sentido"

DT de Emelec explicó por qué Christian Cueva salió en el segundo tiempo de la derrota 4-0 ante Barcelona SC: "Hace el esfuerzo por llegar"

Pedro García señaló la verdadera razón por la que Piero Quispe dejó Pumas para irse a Sydney de Australia: "Es mi información"

Sporting Cristal dejó fuera a Cristian Benavente otra vez: las 3 bajas de los rimenses para el partido ante Cusco FC

