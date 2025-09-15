Óscar Ibáñez se pronunció sobre su salida de la selección peruana tras el partido ante Paraguay en el cierre de las Eliminatorias 2026.

"Mi contrato terminaba en el último partido. El presidente me había pedido que continúe para los amistosos, le dije que sí. Cuando terminó nos reunimos a los siguientes días, fuimos a la FPF desde temprano. Hablé con Lozano, me dijo que mantenía la propuesta, después conversé con Ferrari y me comunicó que él pensaba otra cosa. A partir de ahí ya no tenía sentido seguir, no había que forzar nada, estaba dentro de lo que podía pasar. Al ser consultado sobre estas diferencias entre Lozano y Ferrari, respondió. "En cuanto a la decisión sí, pero yo lo entiendo como que ya no teníamos nada que hacer si no estaban de acuerdo. Lo entendí así y tomamos la decisión de no seguir, era lo lógico, lo prolijo. Tuve la conversación con los dos, éramos los tres conversando. Lo más prolijo par todos era que quedara ahí, era lo que necesitaba la selección", declaró para 'Teledeportes'

"No me sentó traicionado por Lozano. Tengo muchos años en el fútbol, entiendo cómo son las situaciones. Yo creo en el orden y la energía para que las cosas funcionen. Al ver esta situación lo mejor era que se termine y que nadie tenga compromiso de nada. Con Jean me fue bien, lo conozco, le deseo lo mejor. Nos acompañó en los últimos partidos. Espero que lo que hizo en la 'U' lo pueda trasladar a la FPF. Lo que entendí era que él tenía otros planes y era válido. Él podía decidir lo que competía. Es bueno no forzar las situaciones. (...) Yo creo que se podían haber hecho las cosas de manera prolija y evitar situaciones para que la selección no esté en el medio, lo demás yo lo entiendo como hombre de fútbol, que son situaciones que a veces se dan y pueden llegar a la confusión. Entiendo que se podía haber hecho de manera prolija por eso el tema de que cada uno siga por su camino", detalló.

¿Cómo le fue a Óscar Ibáñez en la selección peruana?

Óscar Ibáñez se va de la Bicolor con un saldo de 3 derrotas, una victoria y 2 empates.