Luego de la inesperada derrota que le propinó Deportivo Garcilaso en Matute, Alianza Lima buscará reivindicarse en la Copa Sudamericana, torneo que se ha vuelto su refugio ante la irregularidad mostrada en la Liga 1. Sin embargo, los íntimos no la tendrán fácil frente la U. de Chile y su DT, Gustavo Álvarez, quien acaba de avisar que su objetivo es "jugar bien y ganar" contra los blanquiazules.

El técnico del conjunto chileno se mostró muy entusiasmado luego de golear a Colo Colo en la final de la Supercopa de Chile y quedarse con el título. En medio de la euforia por el triunfo, recordó la proximidad del cruce en Lima frente a los victorianos.

DT de la U. de Chile: "Estamos enfocados en Alianza Lima"

"Toca una celebración medida y breve. Ahora tenemos que descansar, alimentarnos bien y entrenar mañana (lunes), porque tenemos que volver a ganar el jueves", declaró Álvarez en diálogo con los medios deportivos del país sureño.

"Viajamos (a Perú) en vuelo comercial, lo cual es un desgaste mayor. Tenemos la cabeza puesta en jugar bien el jueves y ganar", apuntó el estratega acerca de la serie por los cuartos de final del torneo internacional.

La clasificación del Bulla a esta fase del certamen se vio envuelta en polémica por el fallo de la Conmebol en la disputa contra Independiente de Avellaneda. Como se recuerda, en la ronda previa (octavos de final), ambas escuadras se acusaron mutuamente de ser responsables por los hechos de violencia ocurridos en el estadio Libertadores de América. Al final, el organismo descalificó al Rojo y dejó seguir en competencia a la 'U', pero le impuso una sanción de jugar varios partidos a puertas cerradas.

¿Cuándo juega Alianza Lima vs U. de Chile?

El partido de ida entre Alianza Lima y la U. de Chile se jugará este jueves 18 de septiembre, en el estadio Alejandro Villanueva, a partir de las 7.30 p. m. (hora peruana). Para los íntimos, será la oportunidad de cobrarse una revancha histórica por la controvertida eliminación, a manos del mismo rival, en octavos de final de la Copa Libertadores 2010.