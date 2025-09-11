HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Bolsonaro es declarado culpable por un intento de golpe de Estado
Bolsonaro es declarado culpable por un intento de golpe de Estado     Bolsonaro es declarado culpable por un intento de golpe de Estado     Bolsonaro es declarado culpable por un intento de golpe de Estado     
Deportes

El temible once que prepara Néstor Gorosito en Alianza Lima para el regreso al Torneo Clausura frente a Deportivo Garcilaso

El equipo blanquiazul, dirigido por Néstor Gorosito, realizará cambios en su alineación tras la suspensión de Carlos Zambrano y Renzo Garcés, buscando mantener su lucha por los 3 puntos.

Néstor Gorosito habría probado un nuevo esquema tras la suspensión de Carlos Zambrano y Renzo Garcés. Foto: composición LR/difusión/ Alianza Lima
Néstor Gorosito habría probado un nuevo esquema tras la suspensión de Carlos Zambrano y Renzo Garcés. Foto: composición LR/difusión/ Alianza Lima

Alianza Lima, antes de pensar en la Copa Sudamericana, debería enfocarse primero en el Torneo Clausura de la Liga 1, pues este sábado 13 desde las 7.00 p.m. (hora peruana) enfrentará a Deportivo Garcilaso en un partidazo. El 4° y el 5° se medirán con el objetivo de seguir escalando en la tabla de posiciones. Los blanquiazules buscarán los 3 puntos que les permitan mantenerse cerca de Universitario de Deportes, actual líder del torneo local.

Para este encuentro, el técnico Néstor Gorosito hará algunos cambios en el once inicial, destacando el ingreso de Jean Pierre Archimbaud en la defensa central ante las suspensiones de Carlos Zambrano (2) y Renzo Garcés (4). En la delantera, el tridente estará conformado por Eryc Castillo, Alan Cantero y Hernán Barcos.

PUEDES VER: Conmebol le quita la sede a Bolivia: final de la Copa Sudamericana 2025 se jugará en Paraguay

lr.pe

Posible alineación de Alianza Lima para enfrentar a Deportivo Garcilaso

Alianza Lima alinearía de la siguiente manera, con Guillermo Viscarra en el arco; Chávez, Archimbaud y Trauco como defensores centrales; Burlamaqui ocupará la posición de volante de contención, mientras que Gaibor y Peña se encargarán de generar el juego en el mediocampo. En ataque, Castillo se ubicará por la banda izquierda, Cantero por la derecha y Hernán Barcos será el centrodelantero.

  • Guillermo Viscarra; Guillermo Enrique, Gianfranco Chávez, Jean Pierre Archimbaud, Miguel Trauco; Alessandro Burlamaqui, Fernando Gaibor, Sergio Peña; Eryc Castillo, Alan Cantero y Hernán Barcos.

¿Cuándo juega Alianza Lima contra Deportivo Garcilaso?

El encuentro entre ambos conjuntos se llevará a cabo este sábado 13 desde las 7.00 p.m. (hora peruana), por la fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga 1. Un encuentro vital para las aspiraciones estos dos equipos.

PUEDES VER: 'Chiquito' Flores no se guardó nada y despotricó fuerte contra Sergio Peña: "¿Quién le engaño que es jugador?"

lr.pe

Tabla de posiciones del Torneo Clausura de la Liga 1

Pos.EquipoPts.PJGEPGFGCDif.
1Universitario157430114+7
2Sporting Cristal146420132+11
3Cusco FC13541071+6
4Deportivo Garcilaso13734094+5
5Alianza Lima12733175+2
6Alianza Universidad107313910−1
7Sport Huancayo9723210100
8FBC Melgar9723278−1
9Los Chankas96303913−4
10Cienciano8622275+2
11Atlético Grau77214911−2
12ADT77214511−6
13Alianza Atlético6513132+1
14Juan Pablo II6613268−2
15Comerciantes Unidos56123710−3
16Ayacucho FC4611459−4
17Sport Boys4711529−7
18UTC2502348−4
19Deportivo Binacional00000000
Notas relacionadas
Canal confirmado del Alianza Lima - Deportivo Garcilaso por la fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga 1

Canal confirmado del Alianza Lima - Deportivo Garcilaso por la fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga 1

LEER MÁS
Franco Navarro y su singular reacción ante rumores que vinculan a Néstor Gorosito con la selección peruana: "No me generes histeria"

Franco Navarro y su singular reacción ante rumores que vinculan a Néstor Gorosito con la selección peruana: "No me generes histeria"

LEER MÁS
Franco Navarro arremete contra Víctor Hugo Carrillo, presidente de la CONAR: “Es increíble la soberbia que tiene"

Franco Navarro arremete contra Víctor Hugo Carrillo, presidente de la CONAR: “Es increíble la soberbia que tiene"

LEER MÁS
Canal confirmado del Ecuador contra Argentina por la última fecha de las Eliminatorias 2026

Canal confirmado del Ecuador contra Argentina por la última fecha de las Eliminatorias 2026

LEER MÁS
Canal confirmado Bolivia ante Brasil por la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas 2026

Canal confirmado Bolivia ante Brasil por la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas 2026

LEER MÁS
Canal confirmado Venezuela ante Colombia por el repechaje de las Eliminatorias Sudamericanas 2026

Canal confirmado Venezuela ante Colombia por el repechaje de las Eliminatorias Sudamericanas 2026

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Julio César Uribe lanza dardo a Álex Valera: "En nuestro época hasta la vida queríamos dar por la selección peruana"

Julio César Uribe lanza dardo a Álex Valera: "En nuestro época hasta la vida queríamos dar por la selección peruana"

LEER MÁS
Luis Ramos cuestiona las comparaciones con Paolo Guerrero en la selección peruana: "Cada jugador hace su historia"

Luis Ramos cuestiona las comparaciones con Paolo Guerrero en la selección peruana: "Cada jugador hace su historia"

LEER MÁS
Cuánto pagó el 5y6 de la Rinconada hoy, 7 de septiembre: dividendos del INH para los cuadros con 6 aciertos, ganadores y nuevo monto sellado récord

Cuánto pagó el 5y6 de la Rinconada hoy, 7 de septiembre: dividendos del INH para los cuadros con 6 aciertos, ganadores y nuevo monto sellado récord

LEER MÁS
Conmebol le quita la sede a Bolivia: final de la Copa Sudamericana 2025 se jugará en Paraguay

Conmebol le quita la sede a Bolivia: final de la Copa Sudamericana 2025 se jugará en Paraguay

LEER MÁS
'Chiquito' Flores no se guardó nada y despotricó fuerte contra Sergio Peña: "¿Quién le engaño que es jugador?"

'Chiquito' Flores no se guardó nada y despotricó fuerte contra Sergio Peña: "¿Quién le engaño que es jugador?"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Javier Milei veta ley de emergencia en la salud pediátrica y profundiza el ajuste fiscal en Argentina

Capturan a dos sujetos con moto robada tras persecución policial en Puno

Muere a los 37 años Yu Menglong, famoso actor chino del drama 'Eternal love', tras caer de un edificio

Deportes

Canal confirmado del Alianza Lima - Deportivo Garcilaso por la fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga 1

Miguel Araujo volvió a entrenar con Sporting Cristal y se perfila como titular ante Cusco FC por la fecha 8 del Torneo Clausura

Erick Osores confronta en vivo a Toño Vargas por Oliver Sonne: "El Mundialito de El Porvenir vale lo mismo que la Premier League para ti"

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Sala de Derecho Constitucional valida títulos virreinales falsos

Martín Vizcarra sobre posible encarcelación de Dina Boluarte: "Va a estar cómoda"

Phillip Butters con Curwen en La República: "El seguro del congresista y el del conserje debe ser de EsSalud"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota