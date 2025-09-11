Alianza Lima, antes de pensar en la Copa Sudamericana, debería enfocarse primero en el Torneo Clausura de la Liga 1, pues este sábado 13 desde las 7.00 p.m. (hora peruana) enfrentará a Deportivo Garcilaso en un partidazo. El 4° y el 5° se medirán con el objetivo de seguir escalando en la tabla de posiciones. Los blanquiazules buscarán los 3 puntos que les permitan mantenerse cerca de Universitario de Deportes, actual líder del torneo local.

Para este encuentro, el técnico Néstor Gorosito hará algunos cambios en el once inicial, destacando el ingreso de Jean Pierre Archimbaud en la defensa central ante las suspensiones de Carlos Zambrano (2) y Renzo Garcés (4). En la delantera, el tridente estará conformado por Eryc Castillo, Alan Cantero y Hernán Barcos.

Posible alineación de Alianza Lima para enfrentar a Deportivo Garcilaso

Alianza Lima alinearía de la siguiente manera, con Guillermo Viscarra en el arco; Chávez, Archimbaud y Trauco como defensores centrales; Burlamaqui ocupará la posición de volante de contención, mientras que Gaibor y Peña se encargarán de generar el juego en el mediocampo. En ataque, Castillo se ubicará por la banda izquierda, Cantero por la derecha y Hernán Barcos será el centrodelantero.

Guillermo Viscarra; Guillermo Enrique, Gianfranco Chávez, Jean Pierre Archimbaud, Miguel Trauco; Alessandro Burlamaqui, Fernando Gaibor, Sergio Peña; Eryc Castillo, Alan Cantero y Hernán Barcos.

¿Cuándo juega Alianza Lima contra Deportivo Garcilaso?

El encuentro entre ambos conjuntos se llevará a cabo este sábado 13 desde las 7.00 p.m. (hora peruana), por la fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga 1. Un encuentro vital para las aspiraciones estos dos equipos.

Tabla de posiciones del Torneo Clausura de la Liga 1