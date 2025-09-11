HOYSuscripcion LR Focus

Deportes

Canal confirmado del Alianza Lima - Deportivo Garcilaso por la fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga 1

Alianza Lima no tiene margen de error y necesita un triunfo contra los cusqueños en Matute. Sigue la transmisión del partido por el Torneo Clausura de la Liga 1 2025.

Alianza Lima se ubica a 3 puntos del líder Universitario en el Torneo Clausura. Foto: composición LR/AFP/Liga 1
Alianza Lima se ubica a 3 puntos del líder Universitario en el Torneo Clausura. Foto: composición LR/AFP/Liga 1

Luego de la pausa por el cierre de las Eliminatorias 2026, los hinchas del fútbol peruano esperan con ansias el reinicio de la Liga 1. Uno de los duelos más atractivos de la octava jornada es el que disputarán Alianza Lima contra Deportivo Garcilaso en el Estadio Alejandro Villanueva de La Victoria. Los aficionados del conjunto íntimo podrán seguir todas las incidencias del cotejo a través de la señal de L1 MAX.

El elenco comandado por Néstor Gorosito buscará un triunfo este sábado 13 de setiembre para no perderle el rastro a los equipos que se ubican en lo más alto (Universitario, Sporting Cristal, Cusco FC).



Canal de TV del Alianza Lima versus Deportivo Garcilaso

El canal de TV para ver el Alianza Lima versus Deportivo Garcilaso será L1 MAX en todo el Perú. A continuación, conoce por dónde seguirlo en distintas partes del mundo.

  • Canadá: Fanatiz
  • México: Fanatiz
  • Puerto Rico: Fanatiz
  • USA: Fanatiz

Dónde ver ONLINE Alianza Lima ante Deportivo Garcilaso

La plataforma L1 Max móvil será la encargada de transmitir el partido Alianza Lima versus Deportivo Garcilaso. En caso no puedas acceder a este medio, otra opción para seguir el cotejo es a través de la cobertura online gratis que tiene preparada La República Deportes.

¿A qué hora juega Alianza Lima - Deportivo Garcilaso?

En suelo peruano, el cotejo entre Alianza Lima versus Deportivo Garcilaso por la fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025 se jugará desde las 7.00 p. m.

  • México: 6.00 p. m.
  • Colombia, Perú y Ecuador: 7.00 p. m.
  • Bolivia y Venezuela: 8.00 p. m.
  • Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay: 9.00 p. m.



Tabla de posiciones del Torneo Clausura de la Liga 1

Así está la tabla de posiciones para esta jornada 8 del Torneo Clausura. Alianza Lima se ubica en la quinta casilla.

Pos.EquipoPts.PJGEPGFGCDif.
1Universitario157430114+7
2Sporting Cristal146420132+11
3Cusco FC13541071+6
4Deportivo Garcilaso13734094+5
5Alianza Lima12733175+2
6Alianza Universidad107313910−1
7Sport Huancayo9723210100
8FBC Melgar9723278−1
9Los Chankas96303913−4
10Cienciano8622275+2
11Atlético Grau77214911−2
12ADT77214511−6
13Alianza Atlético6513132+1
14Juan Pablo II6613268−2
15Comerciantes Unidos56123710−3
16Ayacucho FC4611459−4
17Sport Boys4711529−7
18UTC2502348−4
19Deportivo Binacional00000000
