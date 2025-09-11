HOYSuscripcion LR Focus

Fútbol Peruano

'Chiquito' Flores no se guardó nada y despotricó fuerte contra Sergio Peña: "¿Quién le engaño que es jugador?"

El exarquero no toleró las recientes declaraciones de Sergio Peña, quien pidió respeto para los jugadores de la selección peruana y apuntó contra los que "no dan la cara".

Sergio Peña es uno de los jugadores más experimentados de la selección peruana. Foto: composición LR/La Roro Network/FPF
Sergio Peña es uno de los jugadores más experimentados de la selección peruana. Foto: composición LR/La Roro Network/FPF

Luego de perder contra Paraguay y quedar sin chances de clasificar al Mundial 2026, Sergio Peña salió al frente para responder a los cuestionamientos y expresó unas polémicas declaraciones. Dichas palabras no pasaron desapercibidas por el exportero Juan Flores, quien apuntó contra el volante de Alianza Lima

El popular 'Chiquito' evidenció su enojo por las frases que expresó el jugador de 29 años. Asimismo, cuestionó su trayectoria en la selección peruana.

'Chiquito' Flores despotrica contra Sergio Peña

"¿Quién le ha engañado a este señor que es jugador? Que haya estado en otro país, que sea primo de Guerrero, puede estar en la selección y pueda tener la algarabía de decir esta barbaridad", manifestó en el programa La Roro Network.

En ese sentido, 'Chiquito' Flores minimizó el paso de Sergio Peña por la selección peruana. "Yo he jugado mucho tiempo el fútbol, con los mejores, he hablado y me han rechazado. Pero este señor no puede hablar así, con tres o cuatro partidos en la selección", concluyó.

Sergio Peña pide respeto para los jugadores de la selección peruana

Después de caer 1-0 ante Paraguay en Lima, el mediocampista encendió la polémica con sus descargos. El exvolante del Malmo de Suecia pidió respeto para sus compañeros y, por otra parte, apuntó contra aquellos jugadores que se negaron a jugar por la Bicolor.

"He sido uno de los más criticados en la selección, lo asumo como tal, es mi profesión. No soy del agrado de todo el mundo, en lo personal siempre he puesto el pecho hasta el final, nada me costaba hacerme el lesionado, nada me costaba decirle 'no' a la selección, pero por mi país y mi patria nunca me voy a rendir así la gente me critique. Cada vez que me convoquen yo voy a dar lo mejor de mí. A la gente pedirle respeto hacia todos mis compañeros, hacia todos los jugadores que dan la cara por el país, otros (futbolistas) no la dan, nosotros la hemos dado hasta el final", indicó ante los medios de comunicación.

Reimond Manco apuntó contra Flores y Valera por no arriesgar en la selección peruana: "No quisieron para estar finos en su equipo"

Reimond Manco apuntó contra Flores y Valera por no arriesgar en la selección peruana: "No quisieron para estar finos en su equipo"

Diego Rebagliati 'destrozó' a la selección peruana tras fracaso en las Eliminatorias: "Disputa el 'Mundial de Desayunos'"

Diego Rebagliati 'destrozó' a la selección peruana tras fracaso en las Eliminatorias: "Disputa el 'Mundial de Desayunos'"

Jean Ferrari definió su postura sobre continuidad de Óscar Ibáñez en la selección peruana: "No tiene el sustento suficiente"

Jean Ferrari definió su postura sobre continuidad de Óscar Ibáñez en la selección peruana: "No tiene el sustento suficiente"

Reimond Manco apuntó contra Flores y Valera por no arriesgar en la selección peruana: "No quisieron para estar finos en su equipo"

Reimond Manco apuntó contra Flores y Valera por no arriesgar en la selección peruana: "No quisieron para estar finos en su equipo"

Álvaro Barco recordó mensaje de Manuel Barreto sobre jugadores extranjeros en Universitario y se mostró en contra: “Con todo respeto”

Álvaro Barco recordó mensaje de Manuel Barreto sobre jugadores extranjeros en Universitario y se mostró en contra: “Con todo respeto”

Erick Osores y su fuerte crítica a la convocatoria de Álex Valera a la selección peruana: "Un jugador que te dice sí y luego no..."

Erick Osores y su fuerte crítica a la convocatoria de Álex Valera a la selección peruana: "Un jugador que te dice sí y luego no..."

Álvaro Barco reveló política austera de Universitario tras rumores del posible fichaje de André Carrillo: “No hacer locuras”

Álvaro Barco reveló política austera de Universitario tras rumores del posible fichaje de André Carrillo: “No hacer locuras”

