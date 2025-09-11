Conmebol le quita la sede a Bolivia: final de la Copa Sudamericana 2025 se jugará en Paraguay

En un reciente comunicado, la Conmebol informó que se cambió la sede para la final de la Copa Sudamericana y que esto se debería por qué tras los estudios realizados, se obtuvieron resultados poco favorables respecto al cumplimiento de los plazos y el cronograma de obras y mejoras necesarios para albergar la final de la CONMEBOL Sudamericana 2025.

La nueva sede será Asunción, Paraguay, manteniendo la fecha prevista del 22 de noviembre de 2025. Esta decisión responde al protocolo establecido para las finales únicas. Asimismo, se informó que ya se iniciaron conversaciones con el Gobierno paraguayo y con la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) para coordinar los trabajos de organización.

Comunicado de Conmebol

"La CONMEBOL informa que, pese a los esfuerzos realizados, la última inspección técnica al estadio “Tahuichi” Ramón Aguilera, de Santa Cruz de la Sierra, arrojó datos desalentadores respecto al cumplimiento de los plazos y cronograma de obras y mejoras, de cara a albergar la final de la CONMEBOL Sudamericana 2025.

En atención a estas circunstancias la CONMEBOL ha resuelto trasladar la sede de la final de la CONMEBOL Sudamericana a Asunción, Paraguay, en la misma fecha programada. La nueva designación obedece al protocolo establecido para las finales únicas, que dispone que en caso de necesidad de cambio de sede se optará por la ciudad de la edición anterior, que ya cuenta con la infraestructura y la experiencia. Se han iniciado las conversaciones con el Gobierno del Paraguay y con la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) a fin de coordinar los trabajos de organización.

El informe técnico, es contundente al establecer que ya no hay tiempo para que las obras se finalicen, con lo cual, se han agotado todos los plazos razonables. El objetivo del cambio es preservar la alta calidad de la final de la CONMEBOL Sudamericana y cumplir con excelencia el compromiso asumido por la CONMEBOL con los hinchas, los clubes participantes, y con las empresas y marcas asociadas.

Es muy importante aclarar que la CONMEBOL continuará con las inversiones y mejoras en el estadio “Tahuichi” Ramón Aguilera de cara a próximos torneos. La Federación Boliviana de Fútbol (FBF) ha expresado ya su interés en albergar la final de la CONMEBOL Sudamericana 2027", se lee en el comunicado

Noticias en desarrollo...