HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
La revancha de Phillip Butters vs. Curwen
La revancha de Phillip Butters vs. Curwen     La revancha de Phillip Butters vs. Curwen     La revancha de Phillip Butters vs. Curwen     
Deportes

Conmebol le quita la sede a Bolivia: final de la Copa Sudamericana 2025 se jugará en Paraguay

Después de realizar estudios, Conmebol decidió que el Estadio “Tahuichi” Ramón Aguilera no cumplía con las condiciones para albergar esta final.

La final de la Copa Sudamericana se jugará a finales de noviembre del 2025. Foto: Conmebol
La final de la Copa Sudamericana se jugará a finales de noviembre del 2025. Foto: Conmebol

En un reciente comunicado, la Conmebol informó que se cambió la sede para la final de la Copa Sudamericana y que esto se debería por qué tras los estudios realizados, se obtuvieron resultados poco favorables respecto al cumplimiento de los plazos y el cronograma de obras y mejoras necesarios para albergar la final de la CONMEBOL Sudamericana 2025.

La nueva sede será Asunción, Paraguay, manteniendo la fecha prevista del 22 de noviembre de 2025. Esta decisión responde al protocolo establecido para las finales únicas. Asimismo, se informó que ya se iniciaron conversaciones con el Gobierno paraguayo y con la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) para coordinar los trabajos de organización.

PUEDES VER: Carlos Galván revela la cruel manera con la que habrían despedido a Óscar Ibáñez de la selección peruana: "Lo echaron por WhatsApp"

lr.pe

Comunicado de Conmebol

"La CONMEBOL informa que, pese a los esfuerzos realizados, la última inspección técnica al estadio “Tahuichi” Ramón Aguilera, de Santa Cruz de la Sierra, arrojó datos desalentadores respecto al cumplimiento de los plazos y cronograma de obras y mejoras, de cara a albergar la final de la CONMEBOL Sudamericana 2025.

En atención a estas circunstancias la CONMEBOL ha resuelto trasladar la sede de la final de la CONMEBOL Sudamericana a Asunción, Paraguay, en la misma fecha programada. La nueva designación obedece al protocolo establecido para las finales únicas, que dispone que en caso de necesidad de cambio de sede se optará por la ciudad de la edición anterior, que ya cuenta con la infraestructura y la experiencia. Se han iniciado las conversaciones con el Gobierno del Paraguay y con la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) a fin de coordinar los trabajos de organización.

El informe técnico, es contundente al establecer que ya no hay tiempo para que las obras se finalicen, con lo cual, se han agotado todos los plazos razonables. El objetivo del cambio es preservar la alta calidad de la final de la CONMEBOL Sudamericana y cumplir con excelencia el compromiso asumido por la CONMEBOL con los hinchas, los clubes participantes, y con las empresas y marcas asociadas.

Es muy importante aclarar que la CONMEBOL continuará con las inversiones y mejoras en el estadio “Tahuichi” Ramón Aguilera de cara a próximos torneos. La Federación Boliviana de Fútbol (FBF) ha expresado ya su interés en albergar la final de la CONMEBOL Sudamericana 2027", se lee en el comunicado

Noticias en desarrollo...

Notas relacionadas
Martín Liberman prevé ventaja de Alianza Lima sobre U. de Chile tras fallo de Conmebol: "El equipo rival tiene..."

Martín Liberman prevé ventaja de Alianza Lima sobre U. de Chile tras fallo de Conmebol: "El equipo rival tiene..."

LEER MÁS
¡Alianza Lima jugará contra la U. de Chile! Conmebol confirmó su fallo para cuartos de final de la Copa Sudamericana

¡Alianza Lima jugará contra la U. de Chile! Conmebol confirmó su fallo para cuartos de final de la Copa Sudamericana

LEER MÁS
Independiente arremete contra Conmebol y la U. de Chile tras fallo que lo descalifica de Copa Sudamericana: "Ganaron los violentos"

Independiente arremete contra Conmebol y la U. de Chile tras fallo que lo descalifica de Copa Sudamericana: "Ganaron los violentos"

LEER MÁS
Canal confirmado del Ecuador contra Argentina por la última fecha de las Eliminatorias 2026

Canal confirmado del Ecuador contra Argentina por la última fecha de las Eliminatorias 2026

LEER MÁS
Canal confirmado Bolivia ante Brasil por la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas 2026

Canal confirmado Bolivia ante Brasil por la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas 2026

LEER MÁS
Canal confirmado Venezuela ante Colombia por el repechaje de las Eliminatorias Sudamericanas 2026

Canal confirmado Venezuela ante Colombia por el repechaje de las Eliminatorias Sudamericanas 2026

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Carlos Galván revela la cruel manera con la que habrían despedido a Óscar Ibáñez de la selección peruana: "Lo echaron por WhatsApp"

Carlos Galván revela la cruel manera con la que habrían despedido a Óscar Ibáñez de la selección peruana: "Lo echaron por WhatsApp"

LEER MÁS
Jean Ferrari definió su postura sobre continuidad de Óscar Ibáñez en la selección peruana: "No tiene el sustento suficiente"

Jean Ferrari definió su postura sobre continuidad de Óscar Ibáñez en la selección peruana: "No tiene el sustento suficiente"

LEER MÁS
'Chiquito' Flores no se guardó nada y despotricó fuerte contra Sergio Peña: "¿Quién le engaño que es jugador?"

'Chiquito' Flores no se guardó nada y despotricó fuerte contra Sergio Peña: "¿Quién le engaño que es jugador?"

LEER MÁS
Diego Rebagliati 'destrozó' a la selección peruana tras fracaso en las Eliminatorias: "Disputa el 'Mundial de Desayunos'"

Diego Rebagliati 'destrozó' a la selección peruana tras fracaso en las Eliminatorias: "Disputa el 'Mundial de Desayunos'"

LEER MÁS
Erick Noriega 'sentido' con la salida de Óscar Ibáñez tras debut de titular en la selección peruana: "Bastante contento con él"

Erick Noriega 'sentido' con la salida de Óscar Ibáñez tras debut de titular en la selección peruana: "Bastante contento con él"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Proponen que aumento de pensiones de docentes jubilados y cesantes sea progresivo hasta el 2027

Retiro AFP 2025: Fuerza Popular condiciona avance de proyecto de ley a reforma del sistema de pensiones

Policía vivía en residencia del cabecilla de una banda de sicarios y extorsionadores

Deportes

Presidente de la federación brasileña estalló tras perder ante Bolivia: "Jugamos contra los árbitros y la policía"

Marcos López lanza advertencia para las próximas Eliminatorias: "Tenemos jóvenes talentos, pero hay que trabajar"

Erick Osores confronta en vivo a Toño Vargas por Oliver Sonne: "El Mundialito de El Porvenir vale lo mismo que la Premier League para ti"

Estados Unidos

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Política

Dina Boluarte pidió a la población no bloquear carreteras y añade que no hay motivos para protestar

Ejército: No hay reacciones por incumplimiento de contrato de reparación de helicópteros

Rosa María Palacios sobre amenaza de López Aliaga: "Está diciendo que la vida de Gustavo Gorriti no vale nada"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota