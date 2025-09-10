La selección peruana jugó su último partido por las Eliminatorias 2026 ante Paraguay y cerró uno de los peores procesos de su historia. Uno de los nombres que comenzó a sonar para llegar al banquillo de la Bicolor en reemplazo de Óscar Ibáñez es Néstor Gorosito, actual técnico de Alianza Lima. El exportero nacional aseguró en conferencia de prensa que se quedará a dirigir los amistosos que el cuadro nacional sostendrá en los siguientes meses y después se marchará, por lo que dejará vacante el cargo.

En una entrevista reciente, Franco Navarro, director deportivo de Alianza Lima, fue consultado sobre si le preocupa que la FPF se lleva a Néstor Gorosito a la selección peruana, a lo que respondió que no, pues el estratega argentino está comprometido con el conjunto íntimo.

Franco Navarro opinó sobre rumores que acercan a Néstor Gorosito a la selección peruana

El directivo peruano confesó que aún no ha tenido la oportunidad de conversar con 'Pipo' sobre estas informaciones recientes de que interesa en la Videna, pero admitió que se encuentra tranquilo.

"Gorosito tiene la camiseta de Alianza Lima. No he hablado con él de ese tema, pero dejémoslo en Alianza Lima, no me generes histeria (al 'Tanque'). Estoy tranquilo", respondió al programa 'Fútbol Como Cancha'.

Previamente, Navarro había sido consultado sobre la renovación del DT de 61 años y aseguró que se encuentra bien encaminada, ya que el deseo de él es quedarse en La Victoria. Como se recuerda, 'Pipo' Gorosito tiene vínculo con los blanquiazules hasta finales del 2025.

"Lo de 'Pipo' va muy bien. Él está feliz en el club, lo ha dicho públicamente, quiere seguir en el equipo y nosotros también. Las cosas están muy bien encaminadas, pero seguimos trabajando en su renovación", precisó.

Más adelante, al exjugador le preguntaron si para septiembre, mes en el que Gorosito espera definir su futuro, el nuevo vínculo estará sellado; no obstante, contestó que no sabe, pero que igual va a continuar en los siguientes meses en la institución. "En Alianza Lima va a a seguir... A nadie se le puede quitar la ilusión, todos quieren dirigir una selección", remarcó.

¿Cuándo volverá a jugar Alianza Lima?

El siguiente partido de los íntimos será este sábado 13 de septiembre ante Deportivo Garcilaso. El encuentro se jugará en Matute desde las 7.00 p. m. (hora peruana).