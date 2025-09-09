El Torneo Clausura de la Liga 1 regresa este viernes 12, tras la pausa por las Eliminatorias rumbo al Mundial. Con la selección peruana ya sin opciones ni siquiera de repechaje, la atención de los hinchas vuelve rápidamente al campeonato local. La jornada 8 se disputará el próximo fin de semana e incluirá a los tres grandes del fútbol peruano, sin descanso ni cruces frente al ya eliminado Binacional.

El primero en entrar en acción será Alianza Lima, que antes de su choque por Copa Sudamericana frente a la U. de Chile, deberá recibir a Deportivo Garcilaso en casa. Por su parte, Universitario afrontará un duro reto ante Melgar en Arequipa, mientras que Sporting Cristal viajará al Cusco para enfrentar a Cusco FC, uno de los equipos candidatos al título.

¿Cuándo vuelve el Torneo Clausura de la Liga 1?

El Torneo Clausura dará inicio este viernes 12 de setiembre con dos encuentros: UTC de Cajamarca vs. Ayacucho FC y Sport Huancayo vs. Chankas FC.

Programación de la jornada 8 del Torneo Clausura

Viernes 12

UTC Cajamarca vs. Ayacucho FC | 1.00 p. m.

| 1.00 p. m. Sport Huancayo vs. Chankas CYC | 3.15 p. m.

Sábado 13

Sport Boys vs. Comerciantes Unidos | 1.00 p. m.

| 1.00 p. m. Alianza Atlético vs. Juan Pablo II | 3.15 p. m.

| 3.15 p. m. Alianza Lima vs. Deportivo Garcilaso | 7.00 p. m.

Domingo 14

Alianza Huánuco vs. Cienciano | 12.30 p. m.

| 12.30 p. m. Melgar vs. Universitario | 3.00 p. m.

| 3.00 p. m. Cusco vs. Sporting Cristal | 5.30 p. m.

Tabla de posiciones del Torneo Clausura de la Liga 1

Así está la tabla de posiciones para esta jornada 8 del Torneo Clausura.

Pos. Equipo Pts. PJ G E P GF GC Dif. 1 Universitario 15 7 4 3 0 11 4 +7 2 Sporting Cristal 14 6 4 2 0 13 2 +11 3 Cusco FC 13 5 4 1 0 7 1 +6 4 Deportivo Garcilaso 13 7 3 4 0 9 4 +5 5 Alianza Lima 12 7 3 3 1 7 5 +2 6 Alianza Universidad 10 7 3 1 3 9 10 −1 7 Sport Huancayo 9 7 2 3 2 10 10 0 8 FBC Melgar 9 7 2 3 2 7 8 −1 9 Los Chankas 9 6 3 0 3 9 13 −4 10 Cienciano 8 6 2 2 2 7 5 +2 11 Atlético Grau 7 7 2 1 4 9 11 −2 12 ADT 7 7 2 1 4 5 11 −6 13 Alianza Atlético 6 5 1 3 1 3 2 +1 14 Juan Pablo II 6 6 1 3 2 6 8 −2 15 Comerciantes Unidos 5 6 1 2 3 7 10 −3 16 Ayacucho FC 4 6 1 1 4 5 9 −4 17 Sport Boys 4 7 1 1 5 2 9 −7 18 UTC 2 5 0 2 3 4 8 −4 19 Deportivo Binacional 0 0 0 0 0 0 0 0

¿Dónde ver el Torneo Clausura de la Liga 1?

Los encuentros de esta jornada se transmitirán por L1 Max, la plataforma oficial que ofrece la mayoría de los partidos de la Liga 1. Asimismo, podrás seguir todas las incidencias a través de La República Deportes.