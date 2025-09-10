HOYSuscripcion LR Focus

Franco Navarro arremete contra Víctor Hugo Carrillo, presidente de la CONAR: “Es increíble la soberbia que tiene"

Franco Navarro, director deportivo de Alianza Lima, criticó a Víctor Hugo Carrillo por designar a Diego Haro como árbitro en el partido contra Deportivo Garcilaso.

Franco Navarro, director deportivo de Alianza Lima, arremetió contra Víctor Hugo Carrillo, presidente de la Comisión Nacional de Árbitros (CONAR), por designar a Diego Haro como árbitro del partido contra Deportivo Garcilaso. Esto ocurrió pese al pedido del club blanquiazul para que Haro no dirigiera dicho encuentro, ya que, según Navarro, en el partido contra Sporting Cristal, cuando Haro estuvo en el VAR, “complicó la vida al árbitro central”.

Asimismo, señaló que nunca llamó a Augusto Menéndez, árbitro de ese compromiso, por un codazo de Martín Távara a Miguel Trauco. También criticó que Carrillo saliera después del partido en un programa a explicar la jugada, indicando que el codo no impactó en la mandíbula, sino en el cuello.

Franco Navarro arremete contra Victor Hugo Carrillo

"Mandamos una carta hace un mes con el tema de Haro, que en el partido con Cristal estuvo en el VAR y le complicó la vida al árbitro central, nunca llamó al árbitro por el codazo de Távara a Trauco y después también lo vi a Carrillo, presidente de la Conar, explicando en un programa que el codo no estaba a la altura de la mandíbula sino del cuello... Calladito se vería mejor. La soberbia de Carrillo no hace que vea bien las cosas, ellos tienen que analizar, hablar y comunicarse con los clubes porque en ese sentido sí estamos estancados", explicó en un primer momento.

"No contentos que el club pidió que por esas razones no nos programen a Haro, ¿qué hicieron? Como creen que son los dueños y pueden hacer lo que les da la gana, sobre todo Carrillo, lo programó para el partido del sábado, esa soberbia enoja a todo el mundo. Se ha envidado un pedido pero no te contestan las cartas, es increíble la soberbia que tiene Víctor Hugo Carrillo, tantos años ha arbitrado, ha sido un buen árbitro pero se esconde y no te contesta, entonces no hay forma de ponerse de acuerdo. Carrillo tendría que analizar lo que viene haciendo y buscar una fórmula para que él pueda cambiar y pueda haber una mejor relación entre todos los clubes", añadió Navarro.

¿Qué dijo Victor Hugo Carrillo sobe la jugada de Martín Távara sobre Miguel Trauco?

Cabe recordar cuando sucedió esta polémica jugada el presidente de la CONAR señaló lo siguiente: “No es roja. Técnicamente, el codo lo utiliza como una herramienta, más no como un arma. El contacto en el rostro del adversario no es pleno ni con la intensidad que requiere una tarjeta roja”, explicó.

