El fracaso de la selección peruana en las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026 sigue generando repercusiones. Uno de los que se pronunció sobre rendimiento de la Bicolor fue el exfutbolista Diego Rebagliati, quien, en un primer momento, se mostró indignado porque Bolivia superó a los dirigidos por Óscar Ibáñez y clasificó al repechaje.

"Lo más grave es que quedamos a 8 puntos del séptimo lugar, no por diferencia de gol o un punto. No nos superó el fútbol más ordenado ni el que trabaja mejor en menores; nos superó Bolivia, jugando en El Alto con un equipo de menos de 25 años, un técnico local y una liga suspendida", sostuvo en Movistar Deportes.

Rebagliati 'destroza' a la selección peruana tras fracaso en Eliminatorias

Por otra parte, Rebagliati reparó en la gran diferencia de nivel que tienen los 6 primeros de la tabla de posiciones de las Eliminatorias respecto a los países restantes. Este escenario también se refleja en el desempeño que muestran en menores.

"Los 6 primeros están muy por encima. Si miras los resultados de los sub-23, sub-20 y todo, vas a repetir. Están metidos Uruguay, Argentina, Colombia, Ecuador y Paraguay. Siempre están Chile, Bolivia, Venezuela y Perú que siempre disputan el 'Mundial de Desayuno'. Hay que tirarle un poquito de broma a esta mala sangre que nos genera la selección", indicó.

"Hay una crisis muy fuerte. Yo a estas alturas separo el tema selección mayor del fútbol peruano en general. Con la selección, lo demostró Gareca, es cuestión de armar un buen equipo. Después podemos ir al Mundial, pasarla espectacular y el fútbol peruano seguirá siendo un desastre. El Mundial de Rusia no cambió nada (...). En general, esto de reestructuración o reorganizar no es algo que se vaya a traducir inmediatamente en la selección mayor porque es proceso largo y no vamos a tener paciencia. La selección mayor se soluciona haciendo un buen equipo de fútbol", concluyó.

Tabla de posiciones de las Eliminatorias 2026

Venezuela, Chile y Perú fueron las selecciones que no clasificaron al Mundial 2026. Por su parte, Bolivia jugará el repechaje internacional en marzo del 2026.