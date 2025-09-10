La selección boliviana se quedó con el cupo al repechaje en la última fecha de las eliminatorias y despertó la ilusión de sus hinchas por volver a un Mundial luego de 32 años. En medio de la euforia por alcanzar el cupo a la repesca, el exdelantero Marcelo Martins deslizó la posibilidad de volver del retiro, a sus 38 años, para ayudar a la selección altiplánica.

El goleador histórico de la Verde lleva retirado desde diciembre del 2023, cuando Bolivia todavía veía lejos la chance de alcanzar el repechaje. Pese a que para muchos hinchas merecería una oportunidad por todo lo que le aportó al equipo, el DT Óscar Villegas fue tajante sobre cualquier posibilidad de su regreso al señalar que no lo tiene en consideración.

Óscar Villegas sobre regreso de Marcelo Martins: "Me parece poco serio"

En entrevista con Caracol Radio, de Colombia, Villegas opinó que le parecía "poco serio" especular con la vuelta de Martins. "No, me parece poco serio. Lleva más de un año sin practicar fútbol. No tiene sentido, para mí es un exjugador, a no ser que lo vea en una liga rindiendo y marcando goles", declaró el técnico.

"Así por así, generar la vuelta de un gran delantero ya no se puede hacer en estos tiempos, en los que la respuesta física es primordial para un rendimiento de una selección. Ni siquiera considerarlo", agregó el seleccionador para dar por zanjado el tema.

¿Qué dijo Marcelo Martins sobre regresar a la selección boliviana?

El último martes por la noche, Martins estuvo presente en el estadio El Alto y presenció la victoria sobre Brasil que le dio a Bolivia la clasificación al repechaje. Tras bajar a la cancha para felicitar a sus excompañeros por el logro conseguido, respondió con entusiasmo cuando fue consultado acerca de si le gustaría regresar a la selección.

"Si Dios quiere y lo permite, así va a ser. Me siento bien para poder volver, vamos a ver qué pasa, los chicos lo dejaron todo en la cancha. Yo disfruto de esto al máximo y vamos a analizarlo bien, es la mejor respuesta que te puedo dar ahora", dijo en diálogo con los medios locales.

¿Cómo le fue a Bolivia sin Marcelo Martins?

Desde que Marcelo Martins dejó la selección boliviana, el conjunto altiplánico experimentó un 'renacer' en las eliminatorias que vino acompañado de un cambio de localía a los más de 4.000 msnm del estadio El Alto, así como al inicio de la era de Villegas como entrenador.

De los 12 partidos que la Verde disputó por eliminatorias ya sin el 'Matador' en su plantel, en cinco se quedó con el triunfo, empató dos y perdió los cinco restantes. Con estos resultados, finalizó en el puesto 7 de la tabla de posiciones con 20 puntos, dos más que Venezuela, que perdió en la jornada final contra Colombia y se quedó con las manos vacías.