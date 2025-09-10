HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Estudiantes toman San Marcos en contra de la privatización de la universidad
Estudiantes toman San Marcos en contra de la privatización de la universidad     Estudiantes toman San Marcos en contra de la privatización de la universidad     Estudiantes toman San Marcos en contra de la privatización de la universidad     
Deportes

Marcelo Martins amaga con volver a la selección boliviana, pero DT deja lapidaria frase: "Para mí es un exjugador"

A sus 38 años, el goleador histórico de Bolivia dejó entrever su deseo de salir del retiro para ayudar a su país en el repechaje. Sin embargo, el técnico Óscar Villegas se mostró en contra.

Óscar Villegas llegó a la selección boliviana cuando Marcelo Martins ya se había retirado. Foto: composición de LR/FBF/AFP
Óscar Villegas llegó a la selección boliviana cuando Marcelo Martins ya se había retirado. Foto: composición de LR/FBF/AFP

La selección boliviana se quedó con el cupo al repechaje en la última fecha de las eliminatorias y despertó la ilusión de sus hinchas por volver a un Mundial luego de 32 años. En medio de la euforia por alcanzar el cupo a la repesca, el exdelantero Marcelo Martins deslizó la posibilidad de volver del retiro, a sus 38 años, para ayudar a la selección altiplánica.

El goleador histórico de la Verde lleva retirado desde diciembre del 2023, cuando Bolivia todavía veía lejos la chance de alcanzar el repechaje. Pese a que para muchos hinchas merecería una oportunidad por todo lo que le aportó al equipo, el DT Óscar Villegas fue tajante sobre cualquier posibilidad de su regreso al señalar que no lo tiene en consideración.

PUEDES VER: Relator boliviano llora en plena transmisión por ir a repechaje rumbo al Mundial 2026: 'Mi Bolivia está en el Mundial'

lr.pe

Óscar Villegas sobre regreso de Marcelo Martins: "Me parece poco serio"

En entrevista con Caracol Radio, de Colombia, Villegas opinó que le parecía "poco serio" especular con la vuelta de Martins. "No, me parece poco serio. Lleva más de un año sin practicar fútbol. No tiene sentido, para mí es un exjugador, a no ser que lo vea en una liga rindiendo y marcando goles", declaró el técnico.

"Así por así, generar la vuelta de un gran delantero ya no se puede hacer en estos tiempos, en los que la respuesta física es primordial para un rendimiento de una selección. Ni siquiera considerarlo", agregó el seleccionador para dar por zanjado el tema.

PUEDES VER: Presidente de la federación brasileña estalló tras perder ante Bolivia: 'Jugamos contra los árbitros y la policía'

lr.pe

¿Qué dijo Marcelo Martins sobre regresar a la selección boliviana?

El último martes por la noche, Martins estuvo presente en el estadio El Alto y presenció la victoria sobre Brasil que le dio a Bolivia la clasificación al repechaje. Tras bajar a la cancha para felicitar a sus excompañeros por el logro conseguido, respondió con entusiasmo cuando fue consultado acerca de si le gustaría regresar a la selección.

"Si Dios quiere y lo permite, así va a ser. Me siento bien para poder volver, vamos a ver qué pasa, los chicos lo dejaron todo en la cancha. Yo disfruto de esto al máximo y vamos a analizarlo bien, es la mejor respuesta que te puedo dar ahora", dijo en diálogo con los medios locales.

¿Cómo le fue a Bolivia sin Marcelo Martins?

Desde que Marcelo Martins dejó la selección boliviana, el conjunto altiplánico experimentó un 'renacer' en las eliminatorias que vino acompañado de un cambio de localía a los más de 4.000 msnm del estadio El Alto, así como al inicio de la era de Villegas como entrenador.

De los 12 partidos que la Verde disputó por eliminatorias ya sin el 'Matador' en su plantel, en cinco se quedó con el triunfo, empató dos y perdió los cinco restantes. Con estos resultados, finalizó en el puesto 7 de la tabla de posiciones con 20 puntos, dos más que Venezuela, que perdió en la jornada final contra Colombia y se quedó con las manos vacías.

Notas relacionadas
Niño boliviano viral en 2023 revive épica celebración tras clasificación de Bolivia al repechaje: ''Hace tiempo que no clasificamos''

Niño boliviano viral en 2023 revive épica celebración tras clasificación de Bolivia al repechaje: ''Hace tiempo que no clasificamos''

LEER MÁS
Presidente de la federación brasileña estalló tras perder ante Bolivia: "Jugamos contra los árbitros y la policía"

Presidente de la federación brasileña estalló tras perder ante Bolivia: "Jugamos contra los árbitros y la policía"

LEER MÁS
Relator boliviano llora en plena transmisión por ir a repechaje rumbo al Mundial 2026: "Mi Bolivia está en el Mundial"

Relator boliviano llora en plena transmisión por ir a repechaje rumbo al Mundial 2026: "Mi Bolivia está en el Mundial"

LEER MÁS
Canal confirmado del Ecuador contra Argentina por la última fecha de las Eliminatorias 2026

Canal confirmado del Ecuador contra Argentina por la última fecha de las Eliminatorias 2026

LEER MÁS
Canal confirmado Bolivia ante Brasil por la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas 2026

Canal confirmado Bolivia ante Brasil por la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas 2026

LEER MÁS
Canal confirmado Venezuela ante Colombia por el repechaje de las Eliminatorias Sudamericanas 2026

Canal confirmado Venezuela ante Colombia por el repechaje de las Eliminatorias Sudamericanas 2026

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Pedro Gallese hace destructivo análisis tras derrota ante Paraguay y eliminación de la selección peruana: "Una verguenza"

Pedro Gallese hace destructivo análisis tras derrota ante Paraguay y eliminación de la selección peruana: "Una verguenza"

LEER MÁS
Franco Navarro y su singular reacción ante rumores que vinculan a Néstor Gorosito con la selección peruana: "No me generes histeria"

Franco Navarro y su singular reacción ante rumores que vinculan a Néstor Gorosito con la selección peruana: "No me generes histeria"

LEER MÁS
Jean Ferrari definió su postura sobre continuidad de Óscar Ibáñez en la selección peruana: "No tiene el sustento suficiente"

Jean Ferrari definió su postura sobre continuidad de Óscar Ibáñez en la selección peruana: "No tiene el sustento suficiente"

LEER MÁS
Erick Osores confronta en vivo a Toño Vargas por Oliver Sonne: "El Mundialito de El Porvenir vale lo mismo que la Premier League para ti"

Erick Osores confronta en vivo a Toño Vargas por Oliver Sonne: "El Mundialito de El Porvenir vale lo mismo que la Premier League para ti"

LEER MÁS
Presidente de la federación brasileña estalló tras perder ante Bolivia: "Jugamos contra los árbitros y la policía"

Presidente de la federación brasileña estalló tras perder ante Bolivia: "Jugamos contra los árbitros y la policía"

LEER MÁS
DT de Paraguay señaló al jugador de Perú que tenía que "ganarle la espalda" para vencer por la última fecha de eliminatorias: "Se los dije"

DT de Paraguay señaló al jugador de Perú que tenía que "ganarle la espalda" para vencer por la última fecha de eliminatorias: "Se los dije"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Proponen que aumento de pensiones de docentes jubilados y cesantes sea progresivo hasta el 2027

Retiro AFP 2025: Fuerza Popular condiciona avance de proyecto de ley a reforma del sistema de pensiones

Policía vivía en residencia del cabecilla de una banda de sicarios y extorsionadores

Deportes

Presidente de la federación brasileña estalló tras perder ante Bolivia: "Jugamos contra los árbitros y la policía"

Marcos López lanza advertencia para las próximas Eliminatorias: "Tenemos jóvenes talentos, pero hay que trabajar"

Erick Osores confronta en vivo a Toño Vargas por Oliver Sonne: "El Mundialito de El Porvenir vale lo mismo que la Premier League para ti"

Estados Unidos

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Política

Dina Boluarte pidió a la población no bloquear carreteras y añade que no hay motivos para protestar

Ejército: No hay reacciones por incumplimiento de contrato de reparación de helicópteros

Rosa María Palacios sobre amenaza de López Aliaga: "Está diciendo que la vida de Gustavo Gorriti no vale nada"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota