Carlos Zambrano hace duro mea culpa tras derrota ante Paraguay y señala a la FPF entre culpables del fracaso de Perú: "Acabó la pesadilla"

Tras la caída de Perú ante Paraguay por 1-0, el futbolista de Alianza Lima habló a corazón abierto y dejó una fuerte reflexión.

Carlos Zambrano reflexiona tras la derrota ante Paraguay por Eliminatorias. Foto: Movistar Deportes
La selección peruana se despidió con una derrota de las Eliminatorias 2026. En el Estadio Nacional, la Bicolor cayó 1-0 ante Paraguay, que ganó por primera vez en Lima por un proceso clasificatorio. De esta forma, el equipo de todos cierra unas eliminatorias para el olvido quedando en la penúltima posición con 12 puntos. Tras el pitazo final, Carlos Zambrano, titular en el esquema de Óscar Ibáñez, analizó lo que fue el resultado.

El central de Alianza Lima remarcó que muchas veces se habla del recambio generacional, pero que no hay muchas alternativas, por lo que al fimal terminan jugando los de siempre. Además, reconoció que tanto los jugadores como los técnicos que han pasado (Juan Reynoso, Jorge Fossati y ahora Óscar Ibáñez), así como la FPF son los culpables de este nuevo revés.

lr.pe

Carlos Zambrano tras derrota ante Paraguay: "Perú nunca ha sido potencia"

"Sí, es muy duro terminar así, esperábamos llevarnos un buen resultado por el bien de nosotros y la gente que vino. A veces se habla del recambio, pero somos los que estamos, no hay más jugadores, a veces se pide mucho recambio, pero somos pocos. Ahora a tratar de pensar positivo, felizmente acabó la pesadilla porque no fue nada lindo. Tratar de olvidar el mal momento. Siempre ha sido así los partidos de local, después de una desconcentración, como siempre ha pasado, nos ha costado, lo más justo era el empate. Todos somos los culpables de esto, gran parte de la FPF, entrenadores, nosotros, yo creo que más nosotros los jugadores, porque somos los estamos en el campo", declaró para Movistar Deportes a ras de cancha.

El 'León' indicó que tras el fin de este proceso clasificatorio se acaba una era en la selección peruana y señaló que históricamente la Bicolor nunca ha sido una potencia; por el contrario, ha sido un equipo "humilde" que ha competido con lo que ha tenido.

"Sí, es duro, se cierra una era, una época. Estamos prácticamente de baja, ojalá que esto cambie pronto por el bien del fútbol peruano. Señalar a los culpables no tiene sentido, hay que reconocer que Perú nunca ha sido potencia, pocas veces ha estado en los mundiales, somos un equipo humilde que trata de pelearla y lucharla con lo poco que tiene", sentenció.

lr.pe

Próximo partido de Perú

El siguiente encuentro de la Bicolor será un amistoso con Chile en el mes de octubre. Este partido se jugará en Concepción.

