La selección peruana fracasó en las Eliminatorias 2026, tras quedar en penúltimo lugar y no anotar ni un gol de visita. Además, en el Estadio Nacional, la Bicolor perdió 1-0 ante Paraguay luego de mantener una paternidad sobre el cuadro guaraní durante más de una década. El mal momento del equipo alteró a los periodistas de América Deportes y tuvieron una tensa discusión por los pocos minutos jugados de Oliver Sonne.

Como pocas veces, en plena transmisión, Erick Osores y Toño Vargas discutieron por la ausencia de Oliver Sonne en el equipo titular contra Paraguay. El conductor increpó al experimentado narrador, pero rápidamente recibió un 'contragolpe' e incluso el reportero de América Deportes pidió que ambos se calmen.

¿Cómo fue el tenso momento entre Erick Osores y Toño Vargas?

Erick Osores cuestionó la falta de minutos que le dan a Oliver Sonne. "Ya no vengas, es una falta de respeto lo que le hacen a Oliver Sonne. La cara de desilusión de Oliver Sonne, no exagero, al describirlo la verdad", enfatizó el conductor de América Deportes. Sin embargo, Toño Vargos reufutó: "¿Así? ¿Y no poner a un jugador es una falta de respeto? Bueno, el que lo pongan o no lo pongan no pasa por una falta de respeto, por cuestión de elección puede ser, por gracia o no gracia", apuntó el narrador deportivo.

Este chico juega en la Premier League, hermano. Parece que el Mundialito de El Porvenir vale lo mismo que la Premier League para Toño Vargas. Por este motivo, el narrador se molestó y le contestó de forma contundente. “¿Y tú qué hacías en el Mundialito de El Porvenir? ¿Quién te manda allá? Estoy hablando de fútbol de alto nivel, estoy narrando un partido de Eliminatorias", sentenció Vargas.

Pedro Gallese desencajado tras derrota de Perú ante Paraguay

"Una tristeza, una vergüenza también. No le dimos la alegría que se merece la gente. Esto es de todos. Hay que dar la cara y afrontar lo que pasó. Se reflejó hoy todo lo que pasó. Comenzamos mal, nunca encontramos el camino y terminó así", declaró en zona mixta.

Finalmente, se refirió al presunto pedido de Renato Tapia para que Óscar Ibáñez continúe en el banquillo. "No hay que hacer morbo. Estamos eliminados, nos duele a todos, a los jugadores más que todos, siempre damos la cara. Seguro van a venir nuevos chicos. Hoy creo que debutaron algunos, los siento con mucha hambre y ganas de destacar. Hay que prepararse", concluyó.