HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Deportes

Pedro Gallese hace destructor análisis tras derrota ante Paraguay y eliminación de la selección peruana: "Una verguenza"

El portero de la selección peruana se mostró desencajado tras caer ante Paraguay y lamentó no poder darle una última alegría a la hinchada nacional.

Pedro Gallese fue titular en la derrota de Perú ante Paraguay. Foto: captura de Movistar Deportes
Pedro Gallese fue titular en la derrota de Perú ante Paraguay. Foto: captura de Movistar Deportes

La selección peruana le dijo adió a las Eliminatorias 2026 con una dolorosa derrota. En el Estadio Nacional, la Blanquirroja perdió 1-0 ante Paraguay, conjunto que ganó por primera vez en Lima por un proceso clasificatorio en el actual formato. De esta manera, el equipo de Óscar Ibáñez cierra una etapa para el olvido, en la cual ocupó el penúltimo lugar en la tabla de posiciones con tan solo 12 unidades. Acabado el compromiso, Pedro Gallese, titular en Perú, analizó el trámite del encuentro.

El guardameta del Orlando City calificó el desempeñó del equipo como una verguenza, puesto que no pudieron cerrar este proceso con un triunfo. Además, señaló que es necesario que se sumen nuevos talentos para potenciar a la selección de cara al futuro.

PUEDES VER: Carlos Zambrano hace duro mea culpa tras derrota ante Paraguay y señala a la FPF entre culpables del fracaso de Perú: Acabó la pesadilla

lr.pe

Pedro Gallese desencajado tras derrota de Perú ante Paraguay

"Una tristeza, una verguenza también. No le dimos la alegría que se merece la gente. Esto es de todos. Hay que dar la cara y afrontar lo que pasó. Se reflejó hoy todo lo que pasó. Comenzamos mal, nunca encontramos el camino y terminó así", declaró en zona mixta.

Asimismo, considera que las distintos planteamientos a lo largo de las Eliminatorias terminaron perjudicando a la selección peruana. "Hubo bastante cambios, ideas de juego, no nos acomodamos. Eso fue lo que pasó", agregó.

Finalmente, se refirió al presunto pedido de Renato Tapia para que Óscar Ibáñez continúe en el banquillo. "No hay que hacer morbo. Estamos eliminados, nos duele a todos, a los jugadores más que todos, siempre damos la cara. Seguro van a venir nuevos chicos. Hoy creo que debutaron algunos, los siento con mucha hambre y ganas de destacar. Hay que prepararse", concluyó.

PUEDES VER: DT de Venezuela devastado tras perder el repechaje al Mundial 2026 siendo goleado por Colombia: Pedirle perdón al pueblo

lr.pe

Así quedó Perú en la tabla de posiciones de las Eliminatorias 2026

PuestoEquiposPJPGPEPPDFPuntos
1Argentina1812232138
2Ecuador18882929
3Colombia187741028
4Uruguay187741028
5Brasil18846728
6Paraguay18774428
7Bolivia186210-1820
8Venezuela18468-1017
9Perú182610-1512
10Chile182511-1811
Notas relacionadas
Eddie Fleischman despotrica contra Agustín Lozano tras derrota de la selección peruana ante Paraguay: "El inmoral batió récord"

Eddie Fleischman despotrica contra Agustín Lozano tras derrota de la selección peruana ante Paraguay: "El inmoral batió récord"

LEER MÁS
Carlos Zambrano hace duro mea culpa tras derrota ante Paraguay y señala a la FPF entre culpables del fracaso de Perú: "Acabó la pesadilla"

Carlos Zambrano hace duro mea culpa tras derrota ante Paraguay y señala a la FPF entre culpables del fracaso de Perú: "Acabó la pesadilla"

LEER MÁS
Filtran desoladora imagen de Paolo Guerrero en el Estadio Nacional durante la derrota de la selección Peruana ante Paraguay

Filtran desoladora imagen de Paolo Guerrero en el Estadio Nacional durante la derrota de la selección Peruana ante Paraguay

LEER MÁS
Canal confirmado del Ecuador contra Argentina por la última fecha de las Eliminatorias 2026

Canal confirmado del Ecuador contra Argentina por la última fecha de las Eliminatorias 2026

LEER MÁS
Canal confirmado Bolivia ante Brasil por la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas 2026

Canal confirmado Bolivia ante Brasil por la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas 2026

LEER MÁS
Canal confirmado Venezuela ante Colombia por el repechaje de las Eliminatorias Sudamericanas 2026

Canal confirmado Venezuela ante Colombia por el repechaje de las Eliminatorias Sudamericanas 2026

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
DT de Venezuela devastado tras perder el repechaje al Mundial 2026 siendo goleado por Colombia: "Pedirle perdón al pueblo"

DT de Venezuela devastado tras perder el repechaje al Mundial 2026 siendo goleado por Colombia: "Pedirle perdón al pueblo"

LEER MÁS
Carlos Zambrano hace duro mea culpa tras derrota ante Paraguay y señala a la FPF entre culpables del fracaso de Perú: "Acabó la pesadilla"

Carlos Zambrano hace duro mea culpa tras derrota ante Paraguay y señala a la FPF entre culpables del fracaso de Perú: "Acabó la pesadilla"

LEER MÁS
Jugadores de Venezuela rompen en llanto tras quedar fuera del repechaje y ser goleados por Colombia en Eliminatorias

Jugadores de Venezuela rompen en llanto tras quedar fuera del repechaje y ser goleados por Colombia en Eliminatorias

LEER MÁS
Bolivia se queda con el repechaje: venció 1-0 a Brasil en El Alto y disputará un cupo para el Mundial 2026

Bolivia se queda con el repechaje: venció 1-0 a Brasil en El Alto y disputará un cupo para el Mundial 2026

LEER MÁS
Bolivia y su camino en el repechaje: posibles rivales y formato para definir la clasificación al Mundial 2026

Bolivia y su camino en el repechaje: posibles rivales y formato para definir la clasificación al Mundial 2026

LEER MÁS
Se acabó el sueño: Venezuela se despide del repechaje al Mundial 2026 tras caer goleado 6-3 ante Colombia en Maturín

Se acabó el sueño: Venezuela se despide del repechaje al Mundial 2026 tras caer goleado 6-3 ante Colombia en Maturín

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Elisabet Lann, ministra de Salud de Suecia, se desmayó en conferencia de prensa cuando era presentada al cargo

¿A qué hora juega Venezuela vs Colombia EN VIVO HOY por el cierre de las Eliminatorias?

Beéle se pronuncia tras difusión de imágenes con Isabella Ladera y anuncia acciones legales

Deportes

Chile vs Uruguay EN VIVO por el cierre de las Eliminatorias 2026: ¿Dónde y en qué canales puedes ver el partido?

¿A qué hora juega Venezuela vs Colombia EN VIVO HOY por el cierre de las Eliminatorias?

Perú vs Paraguay EN VIVO por las Eliminatorias 2025: ¿a qué hora y donde ver el partido de la Bicolor?

Estados Unidos

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Política

JEE archiva denuncia contra López Aliaga por infracción a neutralidad pese a "evidente mensaje proselitista"

Jaime Chincha y su último programa en La República: criticó al Gobierno por la reconstrucción de El Frontón

Discordia por el monopolio en la ruta de acceso a la ciudadela de Machu Picchu genera demoras a los turistas

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota