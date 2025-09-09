La selección peruana le dijo adió a las Eliminatorias 2026 con una dolorosa derrota. En el Estadio Nacional, la Blanquirroja perdió 1-0 ante Paraguay, conjunto que ganó por primera vez en Lima por un proceso clasificatorio en el actual formato. De esta manera, el equipo de Óscar Ibáñez cierra una etapa para el olvido, en la cual ocupó el penúltimo lugar en la tabla de posiciones con tan solo 12 unidades. Acabado el compromiso, Pedro Gallese, titular en Perú, analizó el trámite del encuentro.

El guardameta del Orlando City calificó el desempeñó del equipo como una verguenza, puesto que no pudieron cerrar este proceso con un triunfo. Además, señaló que es necesario que se sumen nuevos talentos para potenciar a la selección de cara al futuro.

Pedro Gallese desencajado tras derrota de Perú ante Paraguay

"Una tristeza, una verguenza también. No le dimos la alegría que se merece la gente. Esto es de todos. Hay que dar la cara y afrontar lo que pasó. Se reflejó hoy todo lo que pasó. Comenzamos mal, nunca encontramos el camino y terminó así", declaró en zona mixta.

Asimismo, considera que las distintos planteamientos a lo largo de las Eliminatorias terminaron perjudicando a la selección peruana. "Hubo bastante cambios, ideas de juego, no nos acomodamos. Eso fue lo que pasó", agregó.

Finalmente, se refirió al presunto pedido de Renato Tapia para que Óscar Ibáñez continúe en el banquillo. "No hay que hacer morbo. Estamos eliminados, nos duele a todos, a los jugadores más que todos, siempre damos la cara. Seguro van a venir nuevos chicos. Hoy creo que debutaron algunos, los siento con mucha hambre y ganas de destacar. Hay que prepararse", concluyó.

Así quedó Perú en la tabla de posiciones de las Eliminatorias 2026