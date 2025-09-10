HOYSuscripcion LR Focus

Oliver Sonne dejó el Perú sin declarar a la prensa: el 'Vikingo' jugó solo 5 minutos en las eliminatorias

La selección peruana cerró su participación en las Eliminatorias tras perder 1-0 contra Paraguay, finalizando penúltima en la tabla, solo por encima de Chile.

Oliver Sonne dejó Perú para regresar al Burnley. Foto: captura de Canal N
Oliver Sonne dejó Perú para regresar al Burnley. Foto: captura de Canal N

La selección peruana se despidió de las Eliminatorias tras su enfrentamiento con Paraguay, encuentro que terminó 1-0 a favor de la Albiceleste. Con este resultado, la Bicolor finalizó penúltima en la tabla de posiciones, solo por delante de Chile. Tras esta campaña para el olvido, varios jugadores fueron vistos en el Aeropuerto Jorge Chávez para retomar a sus respectivas ligas.

Uno de ellos fue Oliver Sonne. El 'Vikingo' fue abordado por periodistas que buscaban obtener declaraciones, pero, a diferencia de otras ocasiones, el jugador del Burnley no pudo responder ya que se encontraba en plena llamada telefónica.

Oliver Sonne deja Perú sin declar a los medios

Oliver Sonne fue visto en el aeropuerto Jorge Chávez conversando por celular, mientras hinchas y medios intentaban acercarse. El futbolista evitó dar declaraciones y solo señaló su teléfono cuando intentaron consultarle.

¿Cuándo vuelve a jugar Perú?

Después de quedar fuera de la carrera hacia el Mundial 2026, la selección peruana afrontará en octubre un amistoso frente a Chile en Concepción. Posteriormente, en noviembre, volverá a medirse con la Roja y también disputará un encuentro contra Rusia en el marco de la fecha FIFA.

